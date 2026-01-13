Κλιμακώνουν οι αγρότες: Παραμένουν στους δρόμους τα τρακτέρ - Έκλεισε επ’ αόριστον ο Προμαχώνας

Κλιμακώνουν τη στάση τους στους δρόμους οι αγρότες, την ώρα που η συνάντηση των εκπροσώπων των μπλόκων με τον πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου βρίσκεται σε εξέλιξη.

Συγκεκριμένα, οι αγρότες του μπλόκου της Νίκαιας, προχώρησαν σήμερα σε αποκλεισμό για τρεις ώρες στην παλαιά εθνική οδό στο ύψος του Πλατυκάμπου. Από τις 15:00 έως τις 18:00, θα είναι παρατεταγμένοι με τα τρακτέρ στο σημείο, διακόπτοντας την κυκλοφορία.

Οι αγρότες του μπλόκου της Νίκαιας που συμμετέχουν στην Πανελλαδική επιτροπή των Μπλόκων επανέλαβαν το αίτημά τους προς το Μέγαρο Μαξίμου να πραγματοποιηθεί νέα συνάντηση με τον πρωθυπουργό, με τη συμμετοχή δύο αντιπροσωπειών: μίας 25 αγροτών και μίας δεύτερης 10 κτηνοτρόφων, αλιέων και μελισσοκόμων.

Για τον λόγο αυτό, αρνήθηκαν να συμμετάσχουν στη σημερινή προγραμματισμένη συνάντηση.

Οι επόμενες κινήσεις των αγροτών αναμένεται να αποφασιστούν την Τετάρτη, στη νέα πανελλαδική σύσκεψη των μπλόκων, που θα πραγματοποιηθεί στη 1:00 μ.μ. στον Παλαμά Καρδίτσας.

Ανάμεσα στους αγροκτηνοτρόφους της Πανελλαδικής Επιτροπής που αποφάσισαν νέα κλιμάκωση βρίσκονται και τα μπλόκα στα Μάλγαρα, τους Εύζωνες και τον Προμαχώνα.

Ειδικότερα, στα Μάλγαρα, επί της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης - Αθήνας, οι αγρότες έκλεισαν σήμερα το μεσημέρι το ρεύμα από Θεσσαλονίκη, σύμφωνα με νέα απόφαση που έλαβαν στη γενική τους συνέλευση ενώ ανοιχτό θα παραμείνει το ρεύμα κυκλοφορίας προς Θεσσαλονίκη σε ένδειξη καλή θέλησης.

Η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται μέσω παρακαμπτήριων οδών, ενώ το πότε θα ανοίξει εκ νέου ο δρόμος παραμένει άγνωστο και θα αποφασιστεί σε νέα γενική συνέλευση των αγροτών.

Άνοιξε στις 4 το απόγευμα το τελωνείο των Ευζώνων για όλα τα οχήματα

Το τελωνείο θα κλείσει ξανά στις 7 το απόγευμα και για 4 ώρες, ως τις 11 το βράδυ.

Έκλεισαν επ’ αόριστον και τα δύο ρεύματα στον Προμαχώνα

Σε επ’ αόριστον αποκλεισμό του μεθοριακού σταθμού του Προμαχώνα και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας -μόνο για φορτηγά- προχώρησαν λίγο μετά τις δύο το μεσημέρι της Τρίτης, οι αγρότες του μπλόκου.

Η τροχαία σταματά τις νταλίκες στον κόμβο Πετριτσίου και τις κατευθύνει στο ρεύμα προς Σέρρες.

Στον Προμαχώνα βρέθηκαν σήμερα δημοσιογράφοι από τη Βουλγαρία, αφού η κινητοποίηση των Ελλήνων γεωργών και ο αποκλεισμός του μεθοριακού σταθμού αποτελεί πρώτη είδηση στη γειτονική χώρα.

Χαλκιδική - Αποκλεισμός του κόμβου της Τρίγλιας

Σε επ’ αόριστον αποκλεισμό του κόμβου της Τρίγλιας, επί της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης - Μουδανιών προχωρούν από τις 14.00 οι αγρότες και κτηνοτρόφοι Νομού Χαλκιδικής, όπως αποφάσισαν σε γενική τους συνέλευση. Υπενθυμίζεται ότι οι παραγωγοί της Χαλκιδικής αποχώρησαν από το μπλόκο στα Πράσινα Φανάρια στις 31 Δεκεμβρίου 2025 και, από την Παρασκευή 2 Ιανουαρίου 2026, έχουν στήσει νέο μπλόκο στον κόμβο της Νέας Τρίγλιας.

Σύμφωνα με την αστυνομία, από ώρα 14:10 σήμερα (13 Ιανουαρίου 2026) και μέχρι νεωτέρας, έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων από το 46,5 έως το 56 χιλιόμετρο της εθνικής οδού Θεσσαλονίκης - Ν. Μουδανιών και στις δύο κατευθύνσεις (προς Θεσσαλονίκη και προς Ν. Μουδανιά).

Τα οχήματα με κατεύθυνση προς Ν. Μουδανιά, εισέρχονται μέσω του κόμβου Σωζοπόλεως στην παραλιακή οδό Ν. Πλαγίων - Ν. Φλογητών - Ν. Μουδανιών και μέσω του κόμβου Ν. Μουδανιών εισέρχονται στην εθνική οδό Θεσσαλονίκης - Ν. Μουδανιών.

Τα οχήματα με κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη, εισέρχονται στην παλαιά εθνική οδό Ν. Μουδανιών - Θεσσαλονίκης και διαμέσου Ν. Τρίγλιας, Ελαιοχωρείων, Ν. Συλλάτων, εισέρχονται στην εθνική οδό Θεσσαλονίκης - Μουδανιών από τον κόμβο Γεωπονικών.

Οι συμμετέχοντες στο μπλόκο της Χαλκηδόνας, που έχει στηθεί επί της παλαιάς Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης - Έδεσσας αποφάσισαν να μην προχωρήσουν σήμερα σε αποκλεισμό. Ωστόσο, στις 17:00 έγινε συνέλευση αγροτοκτηνοτρόφων στην αίθουσα του πρώην δημαρχείου Χαλκηδόνας, προκειμένου να καθορίσουν τις επόμενες κινήσεις τους.

Παραμένει το αγροτοκτηνοτροφικό μπλόκο στον κόμβο του Δερβενίου, στη διασταύρωση της παλαιάς εθνικής οδού Θεσσαλονίκης - Καβάλας με άλλες σημαντικές οδικές αρτηρίες. Για σήμερα, οι παραγωγοί δεν έχουν προγραμματίσει κάποια κινητοποίηση, ενώ σε γενική συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί, αύριο το απόγευμα, στον Λαγκαδά θα καθορίσουν τις επόμενες κινήσεις τους. Και στα Φανάρια της Νικήτης, στη Σιθωνία, παραμένει το μπλόκο που έχει στηθεί με πρωτοβουλία μελισσοκόμων και αγροτών στο νομό Χαλκιδικής.

Την ίδια ώρα, τρακτέρ και αγροτικά οχήματα παραμένουν παρατεταγμένα στα «Πράσινα Φανάρια» και αντιπροσωπεία τους βρίσκεται ήδη στην Αθήνα με άλλους συναδέλφους τους από άλλες περιοχές της Ελλάδας, προκειμένου να συμμετάσχουν στην συνάντηση με τον πρωθυπουργό, σήμερα στις 15.00, στο Μέγαρο Μαξίμου. Το τι μέλλει γενέσθαι και ποιες θα είναι οι επόμενες κινήσεις τους σε επίπεδο κινητοποιήσεων θα αποφασιστεί σε γενική τους συνέλευση μετά τη συνάντηση με τον πρωθυπουργό.

Ημαθία, Πέλλα και Πιερία

Παρατεταγμένα παραμένουν τα τρακτέρ και τα αγροτικά οχήματα των παραγωγών στον κόμβο Νησελίου επί της Εγνατίας Οδού Θεσσαλονίκης-Βέροιας, με κατεύθυνση προς Βέροια, χωρίς ωστόσο να προβαίνουν σε κάποιον αποκλεισμό. Αντιπροσωπεία τους βρίσκεται επίσης στην Αθήνα, προκειμένου να συμμετάσχουν στη σημερινή συνάντηση με τον πρωθυπουργό.

Παραμένουν στον κόμβο της Κουλούρας οι παραγωγοί της Ημαθίας, οι οποίοι εντός της ημέρας αναμένεται να λάβουν οριστικές αποφάσεις για τις δράσεις και τις ενέργειες που θα ακολουθήσουν τις επόμενες ημέρες των εορτών, χωρίς να περιλαμβάνεται αποκλεισμός δρόμου.

Παραμένουν, επίσης, τα αγροτοκτηνοτροφικά μπλόκα στον κόμβο Γυψοχωρίου Πέλλας, επί της εθνικής οδού Θεσσαλονίκης - Έδεσσας, ενώ αγρότες από τη Βεγορίτιδα και το Καϊμακτσαλάν παρέταξαν τα τρακτέρ τους στη θέση «Αλυσίδα», στη διασταύρωση της Δροσιάς Πέλλας.

Με παρατεταγμένα τα τρακτέρ τους συνεχίζουν να βρίσκονται και οι παραγωγοί της Σκύδρας, ενώ παραμένει το μπλόκο των αγροτών από τον Δήμο Αλμωπίας στην είσοδο της Αριδαίας. Την ίδια ώρα, οι Εδεσσαίοι συνάδελφοί τους εξακολουθούν να βρίσκονται στον περιφερειακό δρόμο, στο σημείο «Φανάρια».

Στην Πιερία, αγρότες του Αιγινίου έχουν στήσει μπλόκο στην είσοδο της κωμόπολης, προχωρώντας σε αποκλεισμούς επί της παλαιάς Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης - Κατερίνης. Στον κόμβο Βαρικού, βρίσκονται παραγωγοί από τον Δήμο Δίου - Ολύμπου, με τα τρακτέρ και τα αγροτικά τους οχήματα, πραγματοποιώντας συμβολικές κινητοποιήσεις καθημερινά.

Καβάλα και Δράμα

Παραμένουν τα αγροτοκτηνοτροφικά μπλόκα στον νομό Καβάλας, στη Χρυσούπολη, στον κόμβο της Μουσθένης επί της Εγνατίας Οδού και στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα, όπου οι παραγωγοί μετέβησαν χθες αιφνιδιαστικά από το Αρχαίο Θέατρο των Φιλίππων. Σήμερα το απόγευμα θα έχουν γενικές συνελεύσεις προκειμένου να καθορίσουν την επόμενή τους στάση και δεν αποκλείεται να πραγματοποιήσουν αμέσως μετά και κάποια συμβολική κινητοποίηση.

Με παρατεταγμένα τα τρακτέρ και τα αγροτικά τους οχήματα παραμένουν οι παραγωγοί στον κόμβο των Κερδυλλίων, επί της Εγνατίας Οδού.

Παράλληλα, σε συμβολικούς αποκλεισμούς εξακολουθούν να προχωρούν αγρότες στη διασταύρωση Κοκκινογείων - Προσοτσάνης, ένα κεντρικό σημείο σύνδεσης των οικισμών της περιοχής, που οδηγεί προς τα ελληνοβουλγαρικά σύνορα, στο πέρασμα του Εξαπλάτανου, αλλά και προς την πόλη της Δράμας.