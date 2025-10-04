Κυρ. Μητσοτάκης για Γάζα: Θετικό πρώτο βήμα από τη Χαμάς - Έμφαση στην απελευθέρωση των ομήρων

Ως θετική εξέλιξη χαρακτήρισε ο Έλληνας πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, την απάντηση της Χαμάς στο σχέδιο του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, για λήξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Hamas's statement is an important step forward. Hostages must be released immediately and all hostilities must stop. Greece remains steadfast in supporting efforts aimed at restoring stability and promoting lasting peace and security in the region. — Prime Minister GR (@PrimeministerGR) October 4, 2025

«Η Ελλάδα παραμένει σταθερή στην υποστήριξη προσπαθειών που αποσκοπούν στην αποκατάσταση της σταθερότητας και την προώθηση μιας διαρκούς ειρήνης και ασφάλειας στην περιοχή», ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρωθυπουργός. Η δήλωση του κ. Μητσοτάκη έρχεται λίγες ώρες μετά το κάλεσμα του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό των βομβαρδισμών στη Γάζα, με τη Χαμάς να δηλώνει ότι αποδέχεται βασικούς όρους του αμερικανικού σχεδίου ειρήνης.

Με ανάρτηση του στο X, ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε πως η θέση της «της Χαμάς αποτελεί σημαντικό βήμα προς τα εμπρός. Οι όμηροι πρέπει να απελευθερωθούν αμέσως και όλες οι εχθροπραξίες πρέπει να σταματήσουν. Η Ελλάδα παραμένει σταθερή στην υποστήριξη των προσπαθειών που αποσκοπούν στην αποκατάσταση της σταθερότητας και στην προώθηση της διαρκούς ειρήνης και ασφάλειας στην περιοχή».

Σημειώνεται πως η δήλωση του Έλληνα πρωθυπουργού έρχεται λίγες ώρες μετά το κάλεσμα του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό των βομβαρδισμών στη Γάζα, με τη Χαμάς να δηλώνει ότι αποδέχεται βασικούς όρους του αμερικανικού σχεδίου ειρήνης.