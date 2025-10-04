Μήνυμα του Τραμπ για «πάγωμα» των επιθέσεων στη Γάζα - Σε ετοιμότητα ο στρατός του Ισραήλ

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, ζήτησε τα ξημερώματα του Σαββάτου (ώρα Ελλάδας) από το Ισραήλ να αναστείλει τις επιθέσεις του κατά της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, στον απόηχο της απάντησης που έδωσε την Παρασκευή η οργάνωση στο σχέδιο Τραμπ για λήξη των εχθροπραξιών στον παλαιστιανιακό θύλακα.

Όπως μετέδωσε το Reuters, ο Τραμπ δήλωσε ότι πιστεύει ότι η Χαμάς έδειξε ότι είναι «έτοιμη για μια διαρκή ΕΙΡΗΝΗ» και έριξε το βάρος στην κυβέρνηση του Νετανιάχου.

«Το Ισραήλ πρέπει να σταματήσει αμέσως τους βομβαρδισμούς στη Γάζα, ώστε να μπορέσουμε να βγάλουμε τους ομήρους με ασφάλεια και γρήγορα!» έγραψε ο Τραμπ στην πλατφόρμα του Truth Social.

«Είμαστε ήδη σε συζητήσεις για τις λεπτομέρειες που πρέπει να διευθετηθούν. Δεν πρόκειται μόνο για τη Γάζα, αλλά για την πολυπόθητη ΕΙΡΗΝΗ στη Μέση Ανατολή».

Το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι το Ισραήλ «θα συνεχίσει να συνεργάζεται πλήρως με τον Πρόεδρο και την ομάδα του για να τερματίσει τον πόλεμο σύμφωνα με τις αρχές που έχει θέσει το Ισραήλ, οι οποίες συνάδουν με το όραμα του Προέδρου Τραμπ».

Υπενθυμίζεται πως στην απάντησή της στο σχέδιο του Τραμπ, η Χαμάς δήλωσε ότι «εκτιμά τις αραβικές, ισλαμικές και διεθνείς προσπάθειες, καθώς και τις προσπάθειες του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, που καλούν για τον τερματισμό του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας, την ανταλλαγή κρατουμένων (και) την άμεση είσοδο της βοήθειας», μεταξύ άλλων όρων.

Ανακοίνωσε παράλληλα την «έγκρισή της για την απελευθέρωση όλων των κρατουμένων της κατοχής — τόσο των ζωντανών όσο και των νεκρών — σύμφωνα με τον τύπο ανταλλαγής που περιέχεται στην πρόταση του Προέδρου Τραμπ, με τις απαραίτητες συνθήκες για την υλοποίηση της ανταλλαγής».

Ωστόσο, η Χαμάς πρόσθεσε: «Σε αυτό το πλαίσιο, το κίνημα επιβεβαιώνει την ετοιμότητά του να ξεκινήσει αμέσως, μέσω των μεσολαβητών, διαπραγματεύσεις για να συζητήσει τις λεπτομέρειες».

Σε ετοιμότητα ο ισραηλινός στρατός

Σύμφωνα με τους Times of Israel, Μετά τις δηλώσεις της Χαμάς και του Τραμπ σχετικά με την αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα και την απελευθέρωση των ομήρων, ο επικεφαλής των ισραηλινών αμυντικών δυνάμεων (

Σημειώνεται ακόμα πως το ραδιόφωνο του ισραηλινού στρατού και το κρατικό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο Kan ανέφεραν πως δόθηκε εντολή στον στρατό να σταματήσει την εκστρατεία για την κατάκτηση της Πόλης της Γάζας.

Η διαταγή απαιτεί τη μείωση των επιχειρήσεων στο «ελάχιστο», με τις δυνάμεις στο έδαφος να εκτελούν αυστηρά αμυντικές επιχειρήσεις, σύμφωνα με το ραδιοφωνικό σταθμό του ισραηλινού στρατού.

) Εγιάλ Ζαμίρ, συναντήθηκε με ανώτερους στρατηγούς για «ειδική αξιολόγηση της κατάστασης υπό το φως των εξελίξεων».

Σε δήλωση του στρατού αναφέρεται ότι «σύμφωνα με εντολή της πολιτικής ηγεσίας», ο Ζαμίρ έδωσε εντολή στους IDF Να προετοιμαστούν «για την εφαρμογή του πρώτου σταδίου των σχεδίων του Τραμπ για την απελευθέρωση των ομήρων», χωρίς να διευκρινίζει τι περιλαμβάνει η εντολή.

Η δήλωση φαίνεται επίσης να επιβεβαιώνει τις αναφορές ότι οι πολιτικοί ηγέτες διέταξαν τους IDF να σταματήσουν την επίθεσή του για την κατάληψη της πόλης της Γάζας και να επικεντρωθούν αντίθετα σε αμυντικές επιχειρήσεις, τονίζοντας ότι «η ασφάλεια των δυνάμεών μας είναι υψίστης σημασίας και όλες οι δυνατότητες των IDF θα διατεθούν στο Νότιο Στρατηγείο για την υπεράσπιση των δυνάμεών μας».

«Ο αρχηγός του γενικού επιτελείου τόνισε ότι, δεδομένης της ευαισθησίας της επιχείρησης, οι δυνάμεις πρέπει να επιδείξουν αυξημένη ετοιμότητα και επαγρύπνηση. Ομοίως, διευκρινίστηκε η ανάγκη για ταχεία αντίδραση προκειμένου να απομακρυνθεί οποιαδήποτε απειλή» συμπληρώνεται στη δήλωση.

Σημειώνεται ακόμα πως το ραδιόφωνο του ισραηλινού στρατού και το κρατικό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο Kan ανέφεραν πως δόθηκε εντολή στον στρατό να σταματήσει την εκστρατεία για την κατάκτηση της Πόλης της Γάζας.

Η διαταγή απαιτεί τη μείωση των επιχειρήσεων στο «ελάχιστο», με τις δυνάμεις στο έδαφος να εκτελούν αυστηρά αμυντικές επιχειρήσεις, σύμφωνα με το ραδιοφωνικό σταθμό του ισραηλινού στρατού.