Η Χαμάς απάντησε στο τελεσίγραφο Τραμπ: «Ναι» στην απελευθέρωση των ομήρων - «Όχι» στον αφοπλισμό της

Η Χαμάς δήλωσε την Παρασκευή ότι αποδέχεται ορισμένα σημεία του ειρηνευτικού σχεδίου του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα - συμπεριλαμβανομένης της απελευθέρωσης των ομήρων και της παράδοσης της διοίκησης της Λωρίδας της Γάζας - αλλά ότι θα επιδιώξει διαπραγματεύσεις για αρκετούς άλλους όρους του σχεδίου.

H Χαμάς έδωσε την επίσημη απάντησή της στο 20 σημείων σχέδιο του Τραμπ, έπειτα από το τελεσίγραφο που έθεσε ο Αμερικανός πρόεδρος για αποδοχή ή απόρριψη μέχρι την Κυριακή.

Όπως ανακοίνωσε με δήλωσή της η τρομοκρατική οργάνωση, θα παραδώσει όλους τους ομήρους, ζωντανούς και νεκρούς, σύμφωνα με όσα προβλέπει η πρόταση του Αμερικανού προέδρου, ήτοι μέσα σε 72 ώρες.

Προσθέτει, δε, ότι είναι έτοιμη να ξεκινήσει άμεσα διαπραγματεύεις, μέσω των διαμεσολαβητών, προκειμένου να καθοριστούν οι λεπτομέρειες για τις ενέργειες που απαιτούνται, ώστε να προχωρήσει η διαδικασία.

Η τρομοκρατική οργάνωση αναφέρει επίσης ότι συμφωνεί να παραδώσει τη διοίκηση της Λωρίδας της Γάζας σε ανεξάρτητο σχήμα Παλαιστίνιων τεχνοκρατών, «με βάση την παλαιστινιακή εθνική συναίνεση και με την υποστήριξη του αραβικού και ισλαμικού κόσμου».

«Άλλα ζητήματα που αναφέρονται στην πρόταση του Προέδρου Τραμπ, σχετικά με το μέλλον της Λωρίδας της Γάζας και τα νόμιμα δικαιώματα του παλαιστινιακού λαού, συνδέονται με μια ενοποιημένη εθνική θέση και με τους σχετικούς διεθνείς νόμους και ψηφίσματα», τονίζει η Χαμάς.

Αυτά, καταλήγει, «θα αντιμετωπιστούν μέσω ενός συνολικού παλαιστινιακού εθνικού πλαισίου, στο οποίο η Χαμάς θα συμμετάσχει και θα συμβάλει με υπευθυνότητα».

Μιλώντας στο Al Jazeera, ένα υψηλόβαθμο στέλεχος της Χαμάς είπε ότι η παράδοση των ομήρων που κρατούνται στη Γάζα μέσα σε 72 ώρες είναι «θεωρητική και μη ρεαλιστική».

Η οργάνωση αναφέρει επίσης ότι είναι έτοιμη «να παραδώσει τη διακυβέρνηση της Λωρίδας της Γάζας σε μια ομάδα Παλαιστίνιων ανεξάρτητων (τεχνοκρατών) που θα βασίζεται στην παλαιστινιακή συναίνεση και θα έχει την αραβική και ισλαμική υποστήριξη».

Το ίδιο στέλεχος της Χαμάς είπε για το σημείο αυτό ότι θέματα σχετικά με το μέλλον της Γάζας θα συζητηθούν εντός του εθνικού παλαιστινιακού πλαισίου, του οποίου μέρος είναι και η Χαμάς. Πρόσθεσε όμως ότι η οργάνωση είναι πρόθυμη να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις για όλα τα ζητήματα που αφορούν την ίδια και τα όπλα της.

Το Κατάρ επιβεβαίωσε ότι οι μεσολαβητές του παρέλαβαν την απάντηση της παλαιστινιακής οργάνωσης.

Η Χαμάς απορρίπτει τον αφοπλισμό της

Ωστόσο, ο Μούσα Αμπού Μαρζούκ, υψηλόβαθμο στέλεχος της Χαμάς, δήλωσε απόψε στο τηλεοπτικό κανάλι Al Jazeera ότι η οργάνωση δεν θα αφοπλιστεί μέχρι να τερματιστεί η ισραηλινή «κατοχή», προσθέτοντας ότι τα ζητήματα που αφορούν το μέλλον της Γάζας θα πρέπει να συζητηθούν εντός ενός συνολικού εθνικού παλαιστινιακού πλαισίου, του οποίου μέρος θα αποτελεί και η ίδια.

Ο Μαρζούκ είπε ότι η Χαμάς θα ξεκινήσει διαπραγματεύσεις για όλα τα ζητήματα που αφορούν την ίδια και τα όπλα της.

Τελεσίγραφο Τραμπ στη Χαμάς: Συμφωνία μέχρι το απόγευμα της Κυριακής ή κόλαση

Είχε προηγηθεί το αυστηρό μήνυμα του Ντόναλντ Τραμπ προς τη Χαμάς μέσω Truth Social, θέτοντας νέο τελεσίγραφο ως «τελευταία ευκαιρία» για την αποδοχή της ειρηνευτικής συμφωνίας και απειλώντας με εκτεταμένη στρατιωτική δράση σε περίπτωση αποτυχίας.

Συγκεκριμένα, ο πρόεδρος Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social χαρακτήρισε τη Χαμάς «αδίστακτη και βίαιη απειλή», αναφερόμενος στην επίθεση της 7ης Οκτωβρίου και κάνοντας λόγο για «σφαγή» πολιτών στο Ισραήλ.

Πρόσθεσε δε ότι «περισσότεροι από 25.000 τρομοκράτες της Χαμάς έχουν ήδη σκοτωθεί» και περιέγραψε τους υπόλοιπους ως «στρατιωτικά παγιδευμένους», προειδοποιώντας ότι περιμένουν τη δική του εντολή για «να σβηστούν οι ζωές τους».

Παράλληλα, ο Τραμπ καλεί τους «αθώους Παλαιστίνιους» να απομακρυνθούν άμεσα από περιοχές που, όπως λέει, διατρέχουν «κίνδυνο μεγάλης μελλοντικής θνησιμότητας», διαβεβαιώνοντας ότι όσοι απομακρυνθούν «θα φροντιστούν».

Στην ανάρτηση γίνεται επίσης αναφορά σε ευρύτερη διεθνή στήριξη: «Μεγάλες, ισχυρές και πολύ πλούσιες χώρες της Μέσης Ανατολής», μαζί με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, έχουν συμφωνήσει σε μια ειρηνευτική συμφωνία.

Ο πρόεδρος Τραμπ όρισε προθεσμία έως την Κυριακή στις 18:00 ώρα Ουάσινγκτον για την επίτευξη συμφωνίας, προειδοποιώντας ότι εάν δεν επιτευχθεί, «θα ξεσπάσει ό,τι χειρότερο έχει δει ο κόσμος» εναντίον της Χαμάς και επαναλαμβάνοντας ότι «θα υπάρξει ειρήνη στη Μέση Ανατολή, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο».

Επίσης απαίτησε την άμεση απελευθέρωση όλων των ομήρων, συμπεριλαμβανομένων και των σορών.

Τέλος, κατέστησε σαφές ότι η αιματοχυσία πρέπει να σταματήσει, επαναλαμβάνοντας την προσδοκία του ότι η συμφωνία θα φέρει ειρήνη «με τον έναν ή με τον άλλο τρόπο».

Αυτό είναι το σχέδιο 20 σημείων του Τραμπ για τη Γάζα - Πώς θα τερματιστεί άμεσα ο πόλεμος

Την προηγούμενη εβδομάδα, ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε τον οδικό χάρτη του Ντόναλντ Τραμπ για να τελειώσει ο πόλεμος στη Γάζα, σύμφωνα με το Reuters.

Η Γάζα θα μετατραπεί σε μια περιοχή ελεύθερη από εξτρεμισμό και τρομοκρατία, που δεν θα απειλεί τους γείτονές της. Θα αναπτυχθεί εκ νέου προς όφελος των κατοίκων της, οι οποίοι έχουν υποφέρει αρκετά. Εάν και οι δύο πλευρές συμφωνήσουν σε αυτήν την πρόταση, ο πόλεμος θα λήξει άμεσα.

Το Ισραήλ δεν θα προσαρτήσει ή καταλάβει τη Γάζα και κάνενας δεν θα υποχρεωθεί να φύγει από τη Γάζα και όσοι επιθυμούν να φύγουν θα μπορούν να το κάνουν ελεύθερα και να επιστρέψουν επίσης.

Ακόμη, θα δημιουργηθεί ένα σχέδιο οικονομικής ανάπτυξης του Τραμπ «για την ανοικοδόμηση και την αναζωογόνηση της Γάζας».

Εντός 72 ωρών από τη δημόσια ανακοίνωση του Ισραήλ ότι αποδέχεται τη συμφωνία, όλοι οι όμηροι -ζωντανοί και νεκροί- θα επιστραφούν. Μετά την απελευθέρωση όλων των ομήρων, το Ισραήλ θα απελευθερώσει 250 από τις φυλακές υψίστης ασφαλείας, καθώς και 1.700 Παλαιστίνιους από τη Γάζα που συνελήφθησαν μετά τις 7 Οκτωβρίου 2023, συμπεριλαμβανομένων όλων των γυναικών και παιδιών που κρατούνται στο πλαίσιο αυτό.

Για κάθε νεκρό Ισραηλινό όμηρο, το Ισραήλ θα παραδώσει τις σορούς 15 Παλαιστινίων από τη Γάζα.

Μετά την επιστροφή όλων των ομήρων, τα μέλη της Χαμάς θα δεσμευτούν να αφοπλιστούν και θα λάβουν αμνηστία. Όσα μέλη επιθυμούν να εγκαταλείψουν τη Γάζα θα έχουν ασφαλή δίοδο προς τρίτες χώρες («χώρες υποδοχής»).

Επίσης, οι ΗΠΑ θα συνεργαστούν με Άραβες και διεθνείς εταίρους «για την ανάπτυξη μιας προσωρινής διεθνούς δύναμης σταθεροποίησης που θα αναπτυχθεί άμεσα στη Γάζα».

Η είσοδος και η διανομή βοήθειας θα προχωρήσουν χωρίς παρεμβολές από δύο μέρη μέσω του ΟΗΕ

Τέλος, η Γάζα θα διοικείται από μια προσωρινή μεταβατική αρχή - μια παλαιστινιακή τεχνοκρατική, μη πολιτική επιτροπή αρμόδια για τη διαχείριση των δημόσιων και δημοτικών υπηρεσιών για τους κατοίκους της Λωρίδας. Η επιτροπή θα αποτελείται από ικανούς Παλαιστινίους και διεθνείς εμπειρογνώμονες, υπό την εποπτεία ενός νέου διεθνούς μεταβατικού οργάνου, του «Συμβουλίου Ειρήνης», με πρόεδρο τον Ντόναλντ Τραμπ.

Επιπλέον, μέλη και ηγέτες κρατών θα ανακοινωθούν αργότερα, μεταξύ των οποίων και ο πρώην Βρετανός πρωθυπουργός Τόνι Μπλερ.

Το όργανο αυτό θα καθορίζει το πλαίσιο και θα διαχειρίζεται τη χρηματοδότηση για την ανοικοδόμηση της Γάζας, έως ότου η Παλαιστινιακή Αρχή ολοκληρώσει το πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων (όπως προτάθηκε, μεταξύ άλλων, στο Ειρηνευτικό Σχέδιο Τραμπ του 2020 και στην πρωτοβουλία Σαουδικής Αραβίας–Γαλλίας) και μπορέσει με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα να αναλάβει ξανά τον έλεγχο της Λωρίδας.

Το Συμβούλιο θα εφαρμόσει τα κορυφαία διεθνή πρότυπα για να δημιουργήσει μια σύγχρονη και αποτελεσματική διοίκηση που θα εξυπηρετεί τους κατοίκους της Γάζας και θα προσελκύει επενδύσεις.

Fox News: Τα 20 σημεία του σχεδίου του Τραμπ