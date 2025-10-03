Η Χαμάς απάντησε στο τελεσίγραφο Τραμπ: «Ναι» στην απελευθέρωση των ομήρων - «Όχι» στον αφοπλισμό της

Η Χαμάς δήλωσε την Παρασκευή ότι αποδέχεται ορισμένα σημεία του ειρηνευτικού σχεδίου του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα - συμπεριλαμβανομένης της απελευθέρωσης των ομήρων και της παράδοσης της διοίκησης της Λωρίδας της Γάζας - αλλά ότι θα επιδιώξει διαπραγματεύσεις για αρκετούς άλλους όρους του σχεδίου.
H Χαμάς έδωσε την επίσημη απάντησή της στο 20 σημείων σχέδιο του Τραμπ, έπειτα από το τελεσίγραφο που έθεσε ο Αμερικανός πρόεδρος για αποδοχή ή απόρριψη μέχρι την Κυριακή.
Όπως ανακοίνωσε με δήλωσή της η τρομοκρατική οργάνωση, θα παραδώσει όλους τους ομήρους, ζωντανούς και νεκρούς, σύμφωνα με όσα προβλέπει η πρόταση του Αμερικανού προέδρου, ήτοι μέσα σε 72 ώρες.
Προσθέτει, δε, ότι είναι έτοιμη να ξεκινήσει άμεσα διαπραγματεύεις, μέσω των διαμεσολαβητών, προκειμένου να καθοριστούν οι λεπτομέρειες για τις ενέργειες που απαιτούνται, ώστε να προχωρήσει η διαδικασία.
Η τρομοκρατική οργάνωση αναφέρει επίσης ότι συμφωνεί να παραδώσει τη διοίκηση της Λωρίδας της Γάζας σε ανεξάρτητο σχήμα Παλαιστίνιων τεχνοκρατών, «με βάση την παλαιστινιακή εθνική συναίνεση και με την υποστήριξη του αραβικού και ισλαμικού κόσμου».
«Άλλα ζητήματα που αναφέρονται στην πρόταση του Προέδρου Τραμπ, σχετικά με το μέλλον της Λωρίδας της Γάζας και τα νόμιμα δικαιώματα του παλαιστινιακού λαού, συνδέονται με μια ενοποιημένη εθνική θέση και με τους σχετικούς διεθνείς νόμους και ψηφίσματα», τονίζει η Χαμάς.
Αυτά, καταλήγει, «θα αντιμετωπιστούν μέσω ενός συνολικού παλαιστινιακού εθνικού πλαισίου, στο οποίο η Χαμάς θα συμμετάσχει και θα συμβάλει με υπευθυνότητα».
Μιλώντας στο Al Jazeera, ένα υψηλόβαθμο στέλεχος της Χαμάς είπε ότι η παράδοση των ομήρων που κρατούνται στη Γάζα μέσα σε 72 ώρες είναι «θεωρητική και μη ρεαλιστική».
Η οργάνωση αναφέρει επίσης ότι είναι έτοιμη «να παραδώσει τη διακυβέρνηση της Λωρίδας της Γάζας σε μια ομάδα Παλαιστίνιων ανεξάρτητων (τεχνοκρατών) που θα βασίζεται στην παλαιστινιακή συναίνεση και θα έχει την αραβική και ισλαμική υποστήριξη».
Το ίδιο στέλεχος της Χαμάς είπε για το σημείο αυτό ότι θέματα σχετικά με το μέλλον της Γάζας θα συζητηθούν εντός του εθνικού παλαιστινιακού πλαισίου, του οποίου μέρος είναι και η Χαμάς. Πρόσθεσε όμως ότι η οργάνωση είναι πρόθυμη να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις για όλα τα ζητήματα που αφορούν την ίδια και τα όπλα της.
Το Κατάρ επιβεβαίωσε ότι οι μεσολαβητές του παρέλαβαν την απάντηση της παλαιστινιακής οργάνωσης.
Η Χαμάς απορρίπτει τον αφοπλισμό της
Ωστόσο, ο Μούσα Αμπού Μαρζούκ, υψηλόβαθμο στέλεχος της Χαμάς, δήλωσε απόψε στο τηλεοπτικό κανάλι Al Jazeera ότι η οργάνωση δεν θα αφοπλιστεί μέχρι να τερματιστεί η ισραηλινή «κατοχή», προσθέτοντας ότι τα ζητήματα που αφορούν το μέλλον της Γάζας θα πρέπει να συζητηθούν εντός ενός συνολικού εθνικού παλαιστινιακού πλαισίου, του οποίου μέρος θα αποτελεί και η ίδια.
Ο Μαρζούκ είπε ότι η Χαμάς θα ξεκινήσει διαπραγματεύσεις για όλα τα ζητήματα που αφορούν την ίδια και τα όπλα της.
Τελεσίγραφο Τραμπ στη Χαμάς: Συμφωνία μέχρι το απόγευμα της Κυριακής ή κόλαση
Είχε προηγηθεί το αυστηρό μήνυμα του Ντόναλντ Τραμπ προς τη Χαμάς μέσω Truth Social, θέτοντας νέο τελεσίγραφο ως «τελευταία ευκαιρία» για την αποδοχή της ειρηνευτικής συμφωνίας και απειλώντας με εκτεταμένη στρατιωτική δράση σε περίπτωση αποτυχίας.
Συγκεκριμένα, ο πρόεδρος Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social χαρακτήρισε τη Χαμάς «αδίστακτη και βίαιη απειλή», αναφερόμενος στην επίθεση της 7ης Οκτωβρίου και κάνοντας λόγο για «σφαγή» πολιτών στο Ισραήλ.
Πρόσθεσε δε ότι «περισσότεροι από 25.000 τρομοκράτες της Χαμάς έχουν ήδη σκοτωθεί» και περιέγραψε τους υπόλοιπους ως «στρατιωτικά παγιδευμένους», προειδοποιώντας ότι περιμένουν τη δική του εντολή για «να σβηστούν οι ζωές τους».
Παράλληλα, ο Τραμπ καλεί τους «αθώους Παλαιστίνιους» να απομακρυνθούν άμεσα από περιοχές που, όπως λέει, διατρέχουν «κίνδυνο μεγάλης μελλοντικής θνησιμότητας», διαβεβαιώνοντας ότι όσοι απομακρυνθούν «θα φροντιστούν».
Στην ανάρτηση γίνεται επίσης αναφορά σε ευρύτερη διεθνή στήριξη: «Μεγάλες, ισχυρές και πολύ πλούσιες χώρες της Μέσης Ανατολής», μαζί με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, έχουν συμφωνήσει σε μια ειρηνευτική συμφωνία.
Ο πρόεδρος Τραμπ όρισε προθεσμία έως την Κυριακή στις 18:00 ώρα Ουάσινγκτον για την επίτευξη συμφωνίας, προειδοποιώντας ότι εάν δεν επιτευχθεί, «θα ξεσπάσει ό,τι χειρότερο έχει δει ο κόσμος» εναντίον της Χαμάς και επαναλαμβάνοντας ότι «θα υπάρξει ειρήνη στη Μέση Ανατολή, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο».
Επίσης απαίτησε την άμεση απελευθέρωση όλων των ομήρων, συμπεριλαμβανομένων και των σορών.
Τέλος, κατέστησε σαφές ότι η αιματοχυσία πρέπει να σταματήσει, επαναλαμβάνοντας την προσδοκία του ότι η συμφωνία θα φέρει ειρήνη «με τον έναν ή με τον άλλο τρόπο».
Αυτό είναι το σχέδιο 20 σημείων του Τραμπ για τη Γάζα - Πώς θα τερματιστεί άμεσα ο πόλεμος
Την προηγούμενη εβδομάδα, ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε τον οδικό χάρτη του Ντόναλντ Τραμπ για να τελειώσει ο πόλεμος στη Γάζα, σύμφωνα με το Reuters.
Η Γάζα θα μετατραπεί σε μια περιοχή ελεύθερη από εξτρεμισμό και τρομοκρατία, που δεν θα απειλεί τους γείτονές της. Θα αναπτυχθεί εκ νέου προς όφελος των κατοίκων της, οι οποίοι έχουν υποφέρει αρκετά. Εάν και οι δύο πλευρές συμφωνήσουν σε αυτήν την πρόταση, ο πόλεμος θα λήξει άμεσα.
BREAKING: President Trump releases "Comprehensive Plan to End the Gaza Conflict" ahead of press conference with Israel's Benjamin Netanyahu. pic.twitter.com/z6oclEULpY— Fox News (@FoxNews) September 29, 2025
Το Ισραήλ δεν θα προσαρτήσει ή καταλάβει τη Γάζα και κάνενας δεν θα υποχρεωθεί να φύγει από τη Γάζα και όσοι επιθυμούν να φύγουν θα μπορούν να το κάνουν ελεύθερα και να επιστρέψουν επίσης.
Ακόμη, θα δημιουργηθεί ένα σχέδιο οικονομικής ανάπτυξης του Τραμπ «για την ανοικοδόμηση και την αναζωογόνηση της Γάζας».
Εντός 72 ωρών από τη δημόσια ανακοίνωση του Ισραήλ ότι αποδέχεται τη συμφωνία, όλοι οι όμηροι -ζωντανοί και νεκροί- θα επιστραφούν. Μετά την απελευθέρωση όλων των ομήρων, το Ισραήλ θα απελευθερώσει 250 από τις φυλακές υψίστης ασφαλείας, καθώς και 1.700 Παλαιστίνιους από τη Γάζα που συνελήφθησαν μετά τις 7 Οκτωβρίου 2023, συμπεριλαμβανομένων όλων των γυναικών και παιδιών που κρατούνται στο πλαίσιο αυτό.
Για κάθε νεκρό Ισραηλινό όμηρο, το Ισραήλ θα παραδώσει τις σορούς 15 Παλαιστινίων από τη Γάζα.
Μετά την επιστροφή όλων των ομήρων, τα μέλη της Χαμάς θα δεσμευτούν να αφοπλιστούν και θα λάβουν αμνηστία. Όσα μέλη επιθυμούν να εγκαταλείψουν τη Γάζα θα έχουν ασφαλή δίοδο προς τρίτες χώρες («χώρες υποδοχής»).
Επίσης, οι ΗΠΑ θα συνεργαστούν με Άραβες και διεθνείς εταίρους «για την ανάπτυξη μιας προσωρινής διεθνούς δύναμης σταθεροποίησης που θα αναπτυχθεί άμεσα στη Γάζα».
Η είσοδος και η διανομή βοήθειας θα προχωρήσουν χωρίς παρεμβολές από δύο μέρη μέσω του ΟΗΕ
Τέλος, η Γάζα θα διοικείται από μια προσωρινή μεταβατική αρχή - μια παλαιστινιακή τεχνοκρατική, μη πολιτική επιτροπή αρμόδια για τη διαχείριση των δημόσιων και δημοτικών υπηρεσιών για τους κατοίκους της Λωρίδας. Η επιτροπή θα αποτελείται από ικανούς Παλαιστινίους και διεθνείς εμπειρογνώμονες, υπό την εποπτεία ενός νέου διεθνούς μεταβατικού οργάνου, του «Συμβουλίου Ειρήνης», με πρόεδρο τον Ντόναλντ Τραμπ.
Επιπλέον, μέλη και ηγέτες κρατών θα ανακοινωθούν αργότερα, μεταξύ των οποίων και ο πρώην Βρετανός πρωθυπουργός Τόνι Μπλερ.
Το όργανο αυτό θα καθορίζει το πλαίσιο και θα διαχειρίζεται τη χρηματοδότηση για την ανοικοδόμηση της Γάζας, έως ότου η Παλαιστινιακή Αρχή ολοκληρώσει το πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων (όπως προτάθηκε, μεταξύ άλλων, στο Ειρηνευτικό Σχέδιο Τραμπ του 2020 και στην πρωτοβουλία Σαουδικής Αραβίας–Γαλλίας) και μπορέσει με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα να αναλάβει ξανά τον έλεγχο της Λωρίδας.
Το Συμβούλιο θα εφαρμόσει τα κορυφαία διεθνή πρότυπα για να δημιουργήσει μια σύγχρονη και αποτελεσματική διοίκηση που θα εξυπηρετεί τους κατοίκους της Γάζας και θα προσελκύει επενδύσεις.
Fox News: Τα 20 σημεία του σχεδίου του Τραμπ
- Η Γάζα θα είναι μια αποριζοσπαστικοποιημένη ζώνη χωρίς τρομοκρατία, που δεν θα αποτελεί απειλή για τους γείτονές της.
- Η Γάζα θα αναπτυχθεί εκ νέου προς όφελος του λαού της Γάζας, που έχει ήδη υποφέρει περισσότερο από αρκετά.
- Αν και οι δύο πλευρές συμφωνήσουν σε αυτή την πρόταση, ο πόλεμος θα τερματιστεί αμέσως. Οι ισραηλινές δυνάμεις θα αποσυρθούν στη συμφωνημένη γραμμή για να προετοιμαστούν για την απελευθέρωση ομήρων. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, όλες οι στρατιωτικές επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων αεροπορικών βομβαρδισμών και βομβαρδισμών πυροβολικού, θα ανασταλούν, και οι γραμμές μάχης θα παραμείνουν παγωμένες μέχρι να πληρωθούν οι όροι για την πλήρη σταδιακή αποχώρηση.
- Εντός 72 ωρών από τη δημόσια αποδοχή της συμφωνίας αυτής από το Ισραήλ, όλοι οι όμηροι, ζωντανοί και νεκροί, θα επιστραφούν.
- Μόλις απελευθερωθούν όλοι οι όμηροι, το Ισραήλ θα αποφυλακίσει 250 ισοβίτες κρατουμένους καθώς και 1.700 Παλαιστίνιους από τη Γάζα που συνελήφθησαν μετά τις 7 Οκτωβρίου 2023, συμπεριλαμβανομένων όλων των γυναικών και παιδιών που κρατήθηκαν σε αυτό το πλαίσιο. Για κάθε Ισραηλινό όμηρο του οποίου επιστρέφονται τα λείψανα, το Ισραήλ θα παραδώσει τα λείψανα 15 νεκρών Παλαιστινίων από τη Γάζα.
- Μόλις επιστραφούν όλοι οι όμηροι, τα μέλη της Χαμάς που δεσμεύονται σε ειρηνική συνύπαρξη και θα καταθέσουν τα όπλα τους θα λάβουν αμνηστία. Στα μέλη της Χαμάς που επιθυμούν να φύγουν από τη Γάζα θα παρασχεθεί ασφαλής διέλευση σε χώρες που θα τα υποδεχθούν.
- Με την αποδοχή αυτής της συμφωνίας, θα σταλεί αμέσως πλήρης ανθρωπιστική βοήθεια στη Λωρίδα της Γάζας. Ως ελάχιστο επίπεδο, η βοήθεια θα αντιστοιχεί στις ποσότητες που είχαν περιληφθεί στη συμφωνία της 19ης Ιανουαρίου 2025 για την ανθρωπιστική βοήθεια, περιλαμβάνοντας αποκατάσταση υποδομών (ύδρευση, ηλεκτρισμός, αποχέτευση), αποκατάσταση νοσοκομείων και φούρνων, και την είσοδο αναγκαίου εξοπλισμού για την απομάκρυνση ερειπίων και το άνοιγμα δρόμων.
- Η είσοδος και διανομή βοήθειας στη Λωρίδα της Γάζας θα πραγματοποιείται χωρίς παρεμβάσεις από τα δύο μέρη, μέσω των Ηνωμένων Εθνών και των υπηρεσιών τους, της Ερυθράς Ημισελήνου, καθώς και άλλων διεθνών θεσμών που δεν σχετίζονται με καμία πλευρά. Το άνοιγμα του περάσματος της Ράφα προς τις δύο κατευθύνσεις θα υπόκειται στον ίδιο μηχανισμό που εφαρμόστηκε στη συμφωνία της 19ης Ιανουαρίου 2025.
- Η Γάζα θα διοικείται από μια προσωρινή μεταβατική διακυβέρνηση ενός τεχνοκρατικού, απολιτικού παλαιστινιακού επιτροπικού οργάνου, υπεύθυνου για την καθημερινή παροχή δημόσιων υπηρεσιών και τη λειτουργία των δήμων προς όφελος του λαού της Γάζας. Αυτή η επιτροπή θα αποτελείται από εξειδικευμένους Παλαιστίνιους και διεθνείς εμπειρογνώμονες, με εποπτεία από έναν νέο διεθνή μεταβατικό οργανισμό, το «Συμβούλιο Ειρήνης», με πρόεδρο τον πρόεδρο Ντόναλντ Τζ. Τραμπ. Συμμετέχοντα μέλη και αρχηγοί κρατών θα ανακοινωθούν, συμπεριλαμβανομένου του πρώην πρωθυπουργού Τόνι Μπλερ. Το όργανο αυτό θα θέσει το πλαίσιο και θα διαχειρίζεται τη χρηματοδότηση για την ανασυγκρότηση της Γάζας μέχρι η Παλαιστινιακή Αρχή να ολοκληρώσει το πρόγραμμα μεταρρυθμίσεών της, όπως έχει παρουσιαστεί σε διάφορες προτάσεις (π.χ. σχέδιο ειρήνης του Τραμπ το 2020 και η σαουδο-γαλλική πρόταση), και να μπορέσει με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα να αναλάβει ξανά τον έλεγχο της Γάζας. Το όργανο θα εφαρμόσει τα καλύτερα διεθνή πρότυπα για σύγχρονη και αποτελεσματική διακυβέρνηση που θα εξυπηρετεί τον λαό της Γάζας και θα προσελκύει επενδύσεις.
- Ένα οικονομικό αναπτυξιακό σχέδιο Τραμπ για την ανοικοδόμηση και αναζωογόνηση της Γάζας θα δημιουργηθεί μέσω επιτροπής ειδικών που συνέβαλαν στη δημιουργία σύγχρονων, επιτυχημένων πόλεων-θαυμάτων στη Μέση Ανατολή. Πολλές στοχευμένες επενδυτικές προτάσεις και ιδέες ανάπτυξης που έχουν διαμορφωθεί από διεθνείς ομάδες θα ληφθούν υπόψη, ώστε να ενσωματωθούν με τα πλαίσια ασφάλειας και διακυβέρνησης για να προσελκύσουν και να διευκολύνουν επενδύσεις που θα δημιουργήσουν θέσεις εργασίας, ευκαιρίες και ελπίδα για το μέλλον της Γάζας.
- Θα δημιουργηθεί ειδική οικονομική ζώνη με προτιμησιακούς δασμούς και όρους πρόσβασης που θα διαπραγματευθούν με τις συμμετέχουσες χώρες.
- Κανείς δεν θα εξαναγκαστεί να φύγει από τη Γάζα, και όσοι επιθυμούν να φύγουν θα είναι ελεύθεροι να το κάνουν και να επιστρέψουν. Θα ενθαρρύνουμε τον κόσμο να μείνει και θα του προσφέρουμε την ευκαιρία να οικοδομήσει μια καλύτερη Γάζα.
- Η Χαμάς και άλλες παρατάξεις θα συμφωνήσουν να μην έχουν κανένα ρόλο στη διακυβέρνηση της Γάζας, άμεσα, έμμεσα ή με οποιαδήποτε μορφή. Όλες οι στρατιωτικές, τρομοκρατικές και επιθετικές υποδομές, συμπεριλαμβανομένων σηράγγων και εργοστασίων παραγωγής όπλων, θα καταστραφούν και δεν θα ξαναχτιστούν. Θα υπάρξει διαδικασία αποστρατιωτικοποίησης της Γάζας υπό την εποπτεία ανεξάρτητων παρατηρητών, που θα περιλαμβάνει τη μόνιμη απόσυρση των όπλων από χρήση, μέσω συμφωνημένης διαδικασίας αποστράτευσης, υποστηριζόμενης από διεθνώς χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα αγοράς και επανένταξης, όλα επαληθευμένα από ανεξάρτητους παρατηρητές. Η Νέα Γάζα θα είναι πλήρως προσηλωμένη στην οικοδόμηση μιας ευημερούσας οικονομίας και στην ειρηνική συνύπαρξη με τους γείτονές της.
- Θα δοθεί εγγύηση από περιφερειακούς εταίρους ώστε να διασφαλιστεί ότι η Χαμάς και οι παρατάξεις θα τηρούν τις υποχρεώσεις τους και ότι η Νέα Γάζα δεν θα αποτελεί απειλή για τους γείτονες ή τον λαό της.
- Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα συνεργαστούν με αραβικούς και διεθνείς εταίρους για να αναπτύξουν μια προσωρινή Διεθνή Δύναμη Σταθεροποίησης (ISF), που θα αναπτυχθεί αμέσως στη Γάζα. Η ISF θα εκπαιδεύσει και θα υποστηρίξει διαπιστευμένες παλαιστινιακές αστυνομικές δυνάμεις στη Γάζα, σε συνεργασία με την Ιορδανία και την Αίγυπτο, που έχουν σημαντική εμπειρία στον τομέα αυτό. Η δύναμη αυτή θα αποτελέσει τη μακροπρόθεσμη λύση για την εσωτερική ασφάλεια. Η ISF θα συνεργαστεί με το Ισραήλ και την Αίγυπτο για την ασφάλεια των συνόρων, μαζί με τις νέες παλαιστινιακές αστυνομικές δυνάμεις. Είναι κρίσιμη η αποτροπή εισαγωγής όπλων στη Γάζα και η διευκόλυνση της ταχείας και ασφαλούς ροής αγαθών για την ανοικοδόμηση και αναζωογόνηση της περιοχής. Θα συμφωνηθεί μηχανισμός αποφυγής συγκρούσεων μεταξύ των μερών.
- Το Ισραήλ δεν θα καταλάβει ούτε θα προσαρτήσει τη Γάζα. Καθώς η ISF θα εδραιώνει τον έλεγχο και τη σταθερότητα, οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) θα αποσύρονται βάσει προτύπων, οροσήμων και χρονοδιαγραμμάτων που θα συμφωνηθούν ανάμεσα σε IDF, ISF, εγγυητές και Ηνωμένες Πολιτείες, με στόχο μια ασφαλή Γάζα που δεν θα απειλεί πλέον το Ισραήλ, την Αίγυπτο ή τους πολίτες τους. Στην πράξη, οι IDF θα παραδίδουν σταδιακά τις περιοχές της Γάζας που κατέχουν στην ISF, σύμφωνα με συμφωνία που θα επιτευχθεί με τη μεταβατική αρχή, μέχρι την πλήρη αποχώρησή τους, εκτός από μια ζώνη ασφαλείας που θα παραμείνει μέχρι η Γάζα να είναι πλήρως ασφαλής από τυχόν επανεμφάνιση τρομοκρατικής απειλής.
- Σε περίπτωση που η Χαμάς καθυστερήσει ή απορρίψει αυτή την πρόταση, τα παραπάνω, περιλαμβανομένης της ενισχυμένης ανθρωπιστικής επιχείρησης, θα συνεχίσουν να υλοποιούνται στις περιοχές χωρίς τρομοκρατία που θα παραδίδονται από τους IDF στην ISF.
- Θα δημιουργηθεί διαδικασία διαθρησκειακού διαλόγου, βασισμένη στις αξίες της ανεκτικότητας και της ειρηνικής συνύπαρξης, για να αλλάξει τις νοοτροπίες και τα αφηγήματα Παλαιστινίων και Ισραηλινών, δίνοντας έμφαση στα οφέλη που μπορούν να προκύψουν από την ειρήνη.
- Καθώς η ανασυγκρότηση της Γάζας θα προχωρά και το πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων της Παλαιστινιακής Αρχής θα υλοποιείται με συνέπεια, μπορεί τελικά να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για μια αξιόπιστη πορεία προς την παλαιστινιακή αυτοδιάθεση και κρατική υπόσταση, την οποία αναγνωρίζουμε ως προσδοκία του παλαιστινιακού λαού.
- Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα εγκαινιάσουν διάλογο ανάμεσα στο Ισραήλ και τους Παλαιστινίους για να συμφωνηθεί ένας πολιτικός ορίζοντας ειρηνικής και ευημερούσας συνύπαρξης.