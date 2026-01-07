Κυρ. Μητσοτάκης για αγρότες: 45 δισ. ευρώ από την ΕΕ, ουσιαστικό βήμα στήριξης - Εθνική προτεραιότητα ο πρωτογενής τομέας

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε με ανάρτησή του στην πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την άμεση κινητοποίηση σημαντικών ευρωπαϊκών πόρων προς τον αγροτικό τομέα, υπογραμμίζοντας τη σημασία της έμπρακτης στήριξης των Ελλήνων αγροτών.

Παράλληλα, τόνισε τον ενεργό ρόλο της Ελλάδας στη διαμόρφωση των ευρωπαϊκών αποφάσεων και τη συμβολή της χώρας στις πρωτοβουλίες που ενισχύουν την αγροτική παραγωγή και την περιφερειακή ανάπτυξη.

«Συνεχίζουμε, με συνέπεια, να στηρίζουμε μια ισχυρή Κοινή Αγροτική Πολιτική και για την περίοδο 2028-2034. Γιατί για εμάς το παρόν και το μέλλον του πρωτογενούς τομέα είναι εθνική προτεραιότητα», τονίζει στην ανάρτησή του ο πρωθυπουργός.



Αναλυτικά η ανάρτηση του πρωθυπουργού:

«Η πρωτοβουλία της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την άμεση κινητοποίηση σημαντικών πόρων προς τον αγροτικό τομέα ύψους €45 δισ. στο πλαίσιο του νέου Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου αποτελεί ένα ουσιαστικό βήμα στήριξης των Ελλήνων και Ευρωπαίων αγροτών. Πρόκειται για μια πρόταση που δείχνει ότι η φωνή της Ελλάδας στην Ευρώπη ακούγεται πιο δυνατά και πιο καθαρά.

Συνεχίζουμε, με συνέπεια, να στηρίζουμε μια ισχυρή Κοινή Αγροτική Πολιτική και για την περίοδο 2028-2034. Γιατί για εμάς το παρόν και το μέλλον του πρωτογενούς τομέα είναι εθνική προτεραιότητα».