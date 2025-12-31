Κυρ. Μητσοτάκης: Άκουσε τα πρωτοχρονιάτικα κάλαντα (pics&vid)

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης άκουσε τα κάλαντα της Πρωτοχρονιάς στο Μέγαρο Μαξίμου από την Ένωση Λιοσιωτών Ιλίου.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε στο πλευρό του την κόρη του Σοφία.

Τα κάλαντα τραγούδησαν μέλη της Ένωσης Λιοσιωτών Ιλίου και της Ένωσης Ποντίων Γλυφάδας.

Χρόνια πολλά! Σήμερα ακούσαμε Κάλαντα της Πρωτοχρονιάς από μέλη της Ένωσης Λιοσιωτών Ιλίου και της Ένωσης Ποντίων Γλυφάδας. Τους ευχαριστούμε από καρδιάς.



Καλή χρονιά σε όλες και όλους. pic.twitter.com/47BFje8Odh — Prime Minister GR (@PrimeministerGR) December 31, 2025

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η κόρη του αντάλλαξαν με τα μέλη των δύο συλλόγων δώρα και ευχές για το νέο έτος.