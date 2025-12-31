Κυρ. Μητσοτάκης: Άκουσε τα πρωτοχρονιάτικα κάλαντα (pics&vid)
31/12/2025 • 12:05
Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης άκουσε τα κάλαντα της Πρωτοχρονιάς στο Μέγαρο Μαξίμου από την Ένωση Λιοσιωτών Ιλίου.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε στο πλευρό του την κόρη του Σοφία.

Τα κάλαντα τραγούδησαν μέλη της Ένωσης Λιοσιωτών Ιλίου και της Ένωσης Ποντίων Γλυφάδας.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η κόρη του αντάλλαξαν με τα μέλη των δύο συλλόγων δώρα και ευχές για το νέο έτος.

 

