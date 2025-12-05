Κ. Τασούλας στο δείπνο του ΣΕΒΕ: Η εξαγωγική δράση είναι μια πατριωτική πράξη

«Η εξαγωγική δράση είναι μια πατριωτική πράξη. Η Ελλάδα μεγαλώνει μέσα από τις εξαγωγές», τόνισε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, στη βιντεοσκοπημένη ομιλία του στο επετειακό δείπνο για τα 50 χρόνια του Συνδέσμου Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος (ΣΕΒΕ).

«Το ορόσημο των 50 ετών του Συνδέσμου Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος είναι μια αφορμή για να αποτιμήσουμε όσα έγιναν, αλλά και για να στοχαστούμε για όλα όσα μπορούν να γίνουν προχωρώντας προς το αύριο. Γιατί η σωστή ανάγνωση του παρελθόντος είναι το υλικό με το οποίο συνθέτουμε τη μνήμη του μέλλοντος», είπε ο κ. Τασούλας και συνέχισε: «Η δύναμη των εξαγωγών δεν είναι μόνο τα κέρδη των επιχειρήσεων που επικρατούν στον διακρατικό και το διεθνή ανταγωνισμό. Είναι κυρίως το γόητρο, η ταυτότητα και η εμβέλεια μιας χώρας.

Πάνω στις φόρμες παραγγελιών, στους προϋπολογισμούς και στα τραπεζικά εμβάσματα εγγράφεται η ευρωστία ενός πολιτισμού, ο δυναμισμός της παιδείας και η αυτοπεποίθηση μιας εθνικής οντότητας. Κάθε αγαθό, κάθε υπηρεσία και προϊόν είναι η αντανάκλαση της στάθμης ενός πολιτισμού. Ο πολιτισμός δεν είναι μόνο τα καλλιτεχνικά έργα. Τα αγαθά συμπυκνώνουν την επιστημονική εξέλιξη, την αισθητική, τις αξίες και τον τρόπο σκέψης κάθε εποχής. Και όπως είπε πρόσφατα ο κ. Γεροβασιλείου στην αναγόρευση του σε διδάκτορα του Πανεπιστημίου Μακεδονίας «εύχομαι να συνεχίσουμε όλοι να καλλιεργούμε - ο καθένας στο δικό του οικοσύστημα - τη γνώση, την ευθύνη και την χαρά της δημιουργίας, που είναι και η ουσία του πολιτισμού».

Κατ' επέκταση, ο πατριωτισμός, ο καλώς εννοούμενος πατριωτισμός εμπλουτίζεται και ενισχύεται μέσα από την ευγενή άμιλλα με άλλες χώρες στο πεδίο της δημιουργικότητας, της επιχειρηματικής αριστείας και της καινοτομίας. Όπως είμαστε υπερήφανοι για τα μετάλλια των πρωταθλητών μας έτσι είμαστε υπερήφανοι - και κάθε λαός είναι υπερήφανος - για την εμβέλεια των αγαθών που έχουν εθνική προέλευση, ιστορία και σφραγίδα.Η εξαγωγική δράση είναι μια πατριωτική πράξη. Η Ελλάδα μεγαλώνει μέσα από τις εξαγωγές».

Αναφέρθηκε στην πορεία των ελληνικών εξαγωγών τα τελευταία χρόνια και σημείωσε πως «η πραγματική έξαρση που γνωρίζουν, είναι μια απόδειξη του τι μπορεί να πετύχει η χώρα όταν πιστεύει στις δυνάμεις της. Τα ελληνικά διεθνώς εμπορεύσιμα προϊόντα ανοίγουν δρόμους, δημιουργούν ευκαιρίες, καλλιεργούν εμπιστοσύνη».

Η προσφορά του ΣΕΒΕ

Μίλησε για τη διαδρομή και την προσφορά του ΣΕΒΕ και υπογράμμισε: «Γιορτάζουμε τη συμπλήρωση 50 χρόνων από την ίδρυση του Συνδέσμου Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος. Μισό αιώνα συνεχούς παρουσίας, σε μια διαδρομή που ξεκίνησε ως πρωτοβουλία λίγων οραματιστών και εξελίχθηκε σε έναν από τους σημαντικότερους θεσμικούς φορείς της ελληνικής επιχειρηματικότητας.

Εκτιμώ ιδιαίτερα την προσφορά του ΣΕΒΕ, η οποία δεν περιορίζεται μόνο στην προώθηση των αγαθών, αλλά παρέχει εκπαίδευση, κατάρτιση, αξιόπιστα δεδομένα και εξειδικευμένες μελέτες. Διαμορφώνει επιχειρηματικά δίκτυα και οργανώνει αποστολές. Δηλαδή μετατρέπει την παραδοσιακή ελληνική εμπορική εξωστρέφεια σε οργανωμένη στρατηγική ανάπτυξης.

Ο Σύνδεσμος έχει αναλάβει πρωτοβουλίες που βοηθούν σημαντικά τους Έλληνες εξαγωγείς. Οι «Επαγγελματικές Ακαδημίες», μια καινοτόμος ιδέα που παρουσίασε πρόσφατα ο κ. Διαμαντίδης (σ.σ. ο πρόεδρος του ΣΕΒΕ), διασυνδέουν παραγωγή, εκπαίδευση και επιχειρηματικότητα. Είναι μια επένδυση ουσίας στο ανθρώπινο δυναμικό. Ταυτόχρονα, τα προγράμματα ενημέρωσης των μαθητών Λυκείου για τα επαγγέλματα του μέλλοντος ανοίγουν δρόμους για την επόμενη γενιά, δίνοντάς της καθαρή εικόνα για τις δεξιότητες και τις ευκαιρίες του αύριο.Οι πρωτοβουλίες αυτές δείχνουν μια Ελλάδα που δεν ακολουθεί απλώς τις εξελίξεις, αλλά προσπαθεί να τις προλάβει».

Ο ρόλος-κλειδί της Θεσσαλονίκης στις εξαγωγές και την εξωστρέφεια

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας αναφέρθηκε στον ρόλο των εξαγωγών και της Θεσσαλονίκης και τόνισε: «Σήμερα, η Ελλάδα εξάγει προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας, υπηρεσίες τεχνολογίας, τρόφιμα διεθνούς φήμης, φαρμακευτικά προϊόντα, βιομηχανικό εξοπλισμό και καινοτόμες λύσεις που απαντούν σε πραγματικές ανάγκες. Αυτή η πρόοδος δεν είναι αφηρημένη. Έχει γεωγραφικό αποτύπωμα· έχει περιοχές που λειτουργούν ως πολλαπλασιαστές αυτής της εξωστρέφειας.

Μία από αυτές είναι και η Θεσσαλονίκη.Η πόλη, η οποία έχει ρόλο-κλειδί στην περιοχή.

Κυρίες και κύριοι,

Συχνά ακούγοντας ομιλίες επισήμων για τις εξαγωγές μπορεί να βγάλουμε το λανθασμένο συμπέρασμα ότι οι εξαγωγές είναι μια εύκολη υπόθεση. Φυσικά δεν είναι έτσι. Οι Έλληνες εξαγωγείς δραστηριοποιούνται σε μια υφήλιο που αλλάζει ταχύτατα. Αυτό που έλεγε ο Τσώρτσιλ για τις νίκες και τις ήττες ταιριάζει και στην οικονομία και ιδιαίτερα στην οικονομία με εξαγωγική στόχευση: «Οι νίκες δεν είναι οριστικές, αλλά και οι ήττες δεν είναι θανάσιμες. Είναι το κουράγιο να συνεχίσεις αυτό που έχει σημασία.»

Δεν μπορούν όμως όλα να επαφίονται στο κουράγιο, δεν μπορούν όλα να στηρίζονται στη γενναιότητα, αν και οι Έλληνες επιχειρηματίες παραδοσιακά χρειάζονται και διαθέτουν πολλή γενναιότητα και αρκετό κουράγιογια να επιπλεύσουν και να προχωρήσουν. Χρειάζεται βεβαίως και η κινητοποίηση του κράτους. Χρειάζεται επίσης ισχυρή οικονομική διπλωματία, που θα ανοίγει δρόμους για τις επιχειρήσεις μας».

Ο κ. Τασούλας επισήμανε ότι «ο αρχαίος ελληνικός πολιτισμός, η επιστήμη, η φιλοσοφία και η ελληνική γλώσσα απλώθηκε σε ολόκληρη τη Μεσόγειο και τη σημερινή Μέση Ανατολή μέσα από την εξαγωγική και εμπορική δραστηριότητα» και πρόσθεσε: «Η επιρροή αυτή συμπυκνώνει το πιο ισχυρό και πιο επιδραστικό εξαγωγικό μας αγαθό, αφού ο ελληνικός πολιτισμός - δηλαδή η αισθητική, η μηχανική, η στρατηγική, το εμπόριο, η πολιτική, η ηθική, η λογική - αποτέλεσε τη βάση πάνω στην οποία αναπτύχθηκαν νεότεροι πολιτισμοί και νεότερες εθνικές γλώσσες που αποτέλεσαν την αφετηρία για την οικοδόμηση της Ευρώπης όπως αυτή εξελίχθηκε στη Ρωμαϊκή Εποχή και αργότερα στον Μεσαίωνα, στην Αναγέννηση, στον Διαφωτισμό και στο σήμερα.

Η Ελλάδα, κατά συνέπεια, μπορεί να βρίσκεται στην περιφέρεια της ηπείρου με όρους γεωγραφίας, αλλά κατέχει κεντρική θέση στην Ευρώπη με όρους σκέψης και πολιτισμού. Στη σημερινή ΕυρωπαϊκήΈνωση η Ελλάδα μπορεί να συνεχίζει να αναβαθμίζει τη θέση της, όχι μόνο ως κράτος, αλλά και ως έθνος δημιουργών και παραγωγών. Για να το πω απλά, δεν είμαστε οι μουσαφίρηδες στο κοινό τραπέζι. Είμαστε οι θεμελιωτές της Ευρώπης. Αυτό βεβαίως δεν είναι παράσημο, δεν είναι δάφνες πάνω στο οποίες μπορούμε να εφησυχάσουμε. Είναι κυρίως ευθύνη για να κάνουμε πραγματικότητα τη μνήμη του μέλλοντος. Είναι ευθύνη για να είμαστε πάντοτε καλύτεροι ακόμα κι απ' όσο κι εμείς οι ίδιοι θα θέλαμε ιδανικά να είμαστε. Είναι κάλεσμα και πρόκληση να υπερβαίνουμε κάθε φορά τις προσδοκίες, τα όρια και το κοινό μέτρο σε ό,τι προσπαθούμε και σε ό,τι τολμούμε. Κατά συνέπεια, με εμπιστοσύνη, με αυτοπεποίθηση και με πίστη στον δημιουργικό μας χαρακτήρα, ας συνεχίσουμε με ακόμα περισσότερους στόχους και φιλοδοξίες αυτό το ταξίδι που ξεκινά από τα βάθη της ιστορίας μας και συνεχίζεται στο μέλλον που όλοι μαζί διαμορφώνουμε».