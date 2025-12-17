Κρίσιμο το 2026 για την κυβέρνηση - Σχεδιασμός με ορίζοντα το 2030

Ο Προϋπολογισμός του 2026 αποτελεί την αποτύπωση του αφηγήματος της κυβέρνησης στην τελική ευθεία της θητείας της, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, από το βήμα της Βουλής, να θέτει ουσιαστικά και το περίγραμμα της πρότασής του για την επόμενη τετραετία.

«Πρώτη προτεραιότητα η στήριξη διαθέσιμου εισοδήματος», είναι η κορωνίδα των προτεραιοτήτων που θέτει σε κάθε δημόσια τοποθέτησή του, ως τη λύση για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, του σημαντικότερου προβλήματος που διαπερνά όλες τις κοινωνικές ομάδες, αλλά και ως τη δέσμευση ότι η θετική πορεία και η ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας θα φτάσει στους πολίτες.

Για την κυβέρνηση, ο Ιανουάριος αποτελεί την καταλυτική χρονική συγκυρία, όπου αυτό το αφήγημα θα αποτυπωθεί στα οικονομικά των νοικοκυριών, με έναν σχεδόν καθολικό τρόπο.

Στους συνταξιούχους, οι οποίοι από την Παρασκευή θα λαμβάνουν αυξημένες συντάξεις μετά τις μειώσεις φόρων, που προβλέπει η νέα φορολογική κλίμακα και την ετήσια αναπροσαρμογή, με κερδισμένους για πρώτη φορά και τους συνταξιούχους με προσωπική διαφορά, καθώς αυτή «διαγράφεται» κατά 50% και θα καταργηθεί σε 12 μήνες.

Στους νέους, οι οποίοι θα δουν μηδενικές κρατήσεις στους μισθούς του Ιανουαρίου αν είναι έως 25 ετών και μειωμένες στο 9% αν είναι έως 30.

Στους μισθωτούς, για τους οποίους από τον Ιανουάριο ο φόρος μειώνεται, με τη μείωση αυτή να διευρύνεται ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών. Η στόχευση για ενίσχυση των εισοδημάτων της μεσαίας τάξης αποτελεί το μείζον στο οικονομικό πρόγραμμα της κυβέρνησης, με την επόμενη χρονιά να αποτελεί τη βάση πάνω στην οποία θα επιχειρήσει να προσθέσει νέες παρεμβάσεις ανάλογα με τα δεδομένα και τα περιθώρια της ελληνικής οικονομίας. Οι λύσεις αναζητούνται όχι μόνο μέσω των φοροελαφρύνσεων, αλλά και με την αντιμετώπιση ζητημάτων όπως το στεγαστικό.

Από το βήμα της Βουλής ο κ. Μητσοτάκης πρόταξε ως ορόσημο το 2027, έβαλε, ωστόσο, στη δημόσια συζήτηση την προοπτική του 2030, άρα και την πρότασή του για την επόμενη τετραετία. Ο ίδιος μιλά για «ένα σχέδιο ευθύνης, συνέπειας και προοπτικής, κοινωνικής φροντίδας και αναπτυξιακού προσανατολισμού», χαρακτηρίζοντας τον Προϋπολογισμό του 2026, «μία γέφυρα προς την Ελλάδα του 2027, με ορίζοντα το 2030».

Απέναντι στο πρόγραμμά του, το Μέγαρο Μαξίμου αναζητά την πρόταση της αντιπολίτευσης που θα αποτελέσει το «συγκριτικό μέγεθος» στην αντιπαράθεσή τους το επόμενο διάστημα. Έως τώρα, ο πρωθυπουργός μιλά για μια αδιέξοδη στάση των υπόλοιπων πολιτικών δυνάμεων και κυρίως του ΠΑΣΟΚ, προκρίνοντας τη ΝΔ ως τη μόνη δύναμη που μπορεί να εγγυηθεί σιγουριά και συνέχεια. Ιδίως, όταν η χώρα, όπως τονίζει, καλείται να πορευτεί μέσα σε μία διεθνή, ασταθή συγκυρία, όπου ειδικά εν μέσω γεωπολιτικών αλλαγών και οικονομικών τριγμών, πολλά κράτη οδηγούνται σε επιλογές λιτότητας με περικοπές και νέους φόρους, σε αντίθεση με την Ελλάδα.

Το κυβερνητικό επιτελείο μελετά ήδη τις δυνατότητες των παρεμβάσεων για την ενίσχυση των εισοδημάτων, που θα μπορούσαν να εξαγγελθούν μέσα στην επόμενη χρονιά. Βασικός άξονας η δημοσιονομική ισορροπία, με τα έσοδα και τις δαπάνες να αυξάνονται και τα φορολογικά βάρη να μειώνονται.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αφήνει να εννοηθεί ότι θα υπάρξουν αλλαγές για παράδειγμα στην προκαταβολή φόρου, ενώ η επόμενη ΔΕΘ είναι χωρίς αμφιβολία το κομβικό σημείο των κυβερνητικών εξαγγελιών, με σαφή προσανατολισμό τις επερχόμενες κάλπες.

Στην κυβερνητική ατζέντα μπαίνουν θέματα, όπως το αγροτικό, όχι μόνο ως αντιμετώπιση των σημερινών προβλημάτων, αλλά ως παρεμβάσεις με μεταρρυθμιστικό πρόσημο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αφού ανέλαβε την ευθύνη που αναλογεί στη ΝΔ για την κατάσταση στον αγροτικό τομέα, ανέδειξε ως αδιαπραγμάτευτη τη μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, λέγοντας ότι είναι «καιρός να ανατραπεί μια διακομματική παθογένεια 40 χρόνων» και μιλώντας για μεταρρύθμιση για την οποία τα κόμματα και ιδιαιτέρως το ΠΑΣΟΚ καλούνται να τοποθετηθούν, έχει ήδη θέσει το αγροτικό ως κεντρικό ζήτημα στην κυβερνητική ατζέντα την επόμενη τετραετία.

Η αντιμετώπιση «διαχρονικών παθογενειών», όπως τις έχει χαρακτηρίσει ο κ. Μητσοτάκης, παραμένει ως κυβερνητική προτεραιότητα, με τον ίδιο να δηλώνει ότι «τα προβλήματα από το χθες είναι πολλά, διαχρονικά και διακομματικά, η Ελλάδα του 21ου αιώνα δεν μπορεί να μένει όμηρός τους» και να διαμηνύει ότι η χώρα «οφείλει να μεταρρυθμίσει όλα όσα την κρατούν πίσω».

Σε λίγους μήνες στην πολιτική ατζέντα θα προστεθεί η συζήτηση για την Συνταγματική Αναθεώρηση, στην οποία η κυβέρνηση θα επιδιώξει να δώσει το στίγμα των προθέσεών της με βαθιές μεταρρυθμίσεις που θα αγγίζουν ιστορικά «άβατα», όπως η μονιμότητα στο δημόσιο και ο χαρακτήρας της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή θεσμικές παρεμβάσεις όπως η ευθύνη υπουργών.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει προσθέσει πλέον στις τοποθετήσεις του την «Ελλάδα του 2030». Η διαμόρφωσή ξεκάθαρων γραμμών πίσω από τη φράση αυτή αποτελεί το ζητούμενο των επόμενων μηνών για το Μέγαρο Μαξίμου, που θα συνεχίσει να προτάσσει την πορεία της οικονομίας, την ενίσχυση των εισοδημάτων, την αναβάθμιση της γεωπολιτικής θέσης της χώρας και τις μεταρρυθμίσεις, ως τους βασικούς άξονες της κυβερνητικής πολιτικής τώρα, αλλά και στο μέλλον. Και με διακύβευμα τη συνέχιση μιας πορείας που έχει ήδη αρχίσει να παράγει αποτελέσματα, όπως λένε κυβερνητικά στελέχη, θα θέσει το δίλημμα της επόμενης εκλογικής αναμέτρησης, αν η χώρα θα προχωρήσει μπροστά ή θα μπει σε περιπέτειες και θα μετατραπεί σε «ακυβέρνητη πολιτεία», όπως πρόσφατα είπε ο κ. Μητσοτάκης.

Πάνω σε αυτό το δίλημμα, «χτίζεται» και το επίδικο της πολιτικής σταθερότητας, που η χώρα σήμερα διαθέτει όπως λέει, έννοια που για την κυβέρνηση μεταφράζεται σε αυτοδυναμία της ΝΔ. «Η χώρα μας διαθέτει και κάτι που για άλλα κράτη αποτελεί ζητούμενο: πολιτική και δημοκρατική σταθερότητα, ένα άυλο εθνικό πλεονέκτημα που πρέπει να προστατευτεί», είπε ο πρωθυπουργός από το βήμα της Βουλής, διατηρώντας στο «τραπέζι» τον κυβερνητικό στόχο.

Σε αυτό το πλαίσιο, ήταν χαρακτηριστική και η αποστροφή του για την επανεμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα, αλλά και τις αιχμές πολιτικών προσώπων, όπως ο Αντώνης Σαμαράς. «Βλέπουμε φλερτ με μια "Ιθάκη" μοιρασμένη σε εξώστες και πλατείες και αγωνίες διαφόρων πολιτικών του καναπέ μήπως και η κυβερνητική παράταξη χάσει την ταυτότητά της: τραγικά και κάποτε κωμικά, αλλά για τον τόπο κυρίως αντιπαραγωγικά», είπε ο κ. Μητσοτάκης, μιλώντας για παρεμβάσεις χωρίς ουσιαστική κριτική και θετικές αντιπροτάσεις.