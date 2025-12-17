Κυρ. Μητσοτάκης σε Κ. Τασούλα: Πρώτη προτεραιότητα η στήριξη διαθέσιμου εισοδήματος απέναντι στην ακρίβεια

«Πρώτη προτεραιότητα μας είναι η στήριξη του διαθέσιμου εισοδήματος απέναντι στην ακρίβεια. Από Ιανουάριο εκατομμύρια συμπολίτες μας θα δουν τη στήριξη στο εισόδημά τους τόνισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα, στο Προεδρικό Μέγαρο, στο πλαίσιο των τακτικών μηνιαίων ενημερώσεων.

«Τα μέτρα στήριξης που θα υλοποιήσει η κυβέρνηση κινούνται στη σωστή κατεύθυνση - λαμβάνονται υπόψη κάποια δίκαια αιτήματα.

Είμαι συγκρατημένα αισιόδοξος ότι θα έχουμε εκτόνωση κατάστασης. Ελπίζω ενόψει γιορτών σε θετική ανταπόκριση και ότι θα απομακρυνθούν από τα μπλόκα και να λάβουν υπόψη ότι δεν μπορούν θέτουν σε κίνδυνο την οικονομική δραστηριότητα και να στερούν από τους πολίτες τη δυνατότητα να επισκεφθούν τα χωριά τους., σχολίασε ο πρωθυπουργός για τα αγροτικά μπλόκα.

Αναλυτικά ο πρωθυπουργός ανέφερε:

«Είχαμε μια μακρά κοινοβουλευτική ημέρα χθες με την υπερψήφιση του προϋπολογισμού για το έτος 2026. Ξέρετε ότι η πρώτη προτεραιότητα της κυβέρνησης είναι η στήριξη του διαθέσιμου εισοδήματος, απέναντι στην επίμονη ακρίβεια. Και ακριβώς σε αυτή την κατεύθυνση κινείται και ο προϋπολογισμός.

Ενδεικτικά να αναφέρω ότι οι συνταξιούχοι μας, των οποίων οι συντάξεις του Ιανουαρίου θα αρχίσουν να προκαταβάλλονται από αυτήν την Παρασκευή, θα δούνε και τις αυξήσεις τις προγραμματισμένες για το 2026. Όσοι είχαν συντάξεις παγωμένες από την προσωπική διαφορά θα αρχίσουν να βλέπουν τις πρώτες αυξήσεις. Και όσοι και είναι αρκετοί αυτοί που θα ωφεληθούν από τις μειώσεις των φόρων, θα έχουν μια πρόσθετη ενίσχυση στο διαθέσιμο εισόδημα τους.

Και βέβαια, καθώς από τον Ιανουάριο θα ξεδιπλώνονται οι πολιτικές στις οποίες έχουμε ήδη αποφασίσει, εκατομμύρια συμπολίτες μας θα δουν μια όχι αμελητέα στήριξη του διαθέσιμου εισοδήματος τους μέσα από τις παρεμβάσεις που έχουμε ήδη νομοθετήσει.

Αυτή είναι η φιλοσοφία του προϋπολογισμού.

Έχουμε τη δυνατότητα πια να παράγουμε υγιή πλεονάσματα και να επιστρέφουμε το μέρισμα της ανάπτυξης στην κοινωνία, χωρίς να θέτουμε σε κίνδυνο τη δημοσιονομική σταθερότητα.

Είναι εξάλλου κάτι το οποίο αναγνωρίστηκε και από τους υπουργούς Οικονομικών της Ευρωζώνης με την επιλογή του Κυριάκου Πιερρακάκη ως προέδρου του Eurogroup, κάτι το οποίο πριν από κάποια χρόνια θα φαινόταν, για να είμαστε ειλικρινείς, περίπου ως σενάριο επιστημονικής φαντασίας.

Ταυτόχρονα, είχα την ευκαιρία και χθες να επαναλάβω τα μέτρα στήριξης τα οποία η κυβέρνηση προτίθεται να υλοποιήσει για τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους μας.

Θεωρώ ότι κινούνται στη σωστή κατεύθυνση, λαμβάνουν υπόψη κάποια από τα δίκαια αιτήματα τα οποία οι αγρότες μας έχουν θέσει και θέλω να ελπίζω, καθώς πλησιάζουμε πια και στις γιορτές των Χριστουγέννων, ότι θα υπάρχει μια θετική ανταπόκριση και ότι θα απομακρυνθούν σχετικά σύντομα από τα μπλόκα.

Πρέπει να λάβουν και αυτοί υπόψη το γεγονός ότι όσο και αν είναι τα αιτήματά τους, δεν μπορούν να θέτουν σε κίνδυνο την οικονομική δραστηριότητα της χώρας και να στερούν, μέχρι και το αυτονόητο δικαίωμα από κάποιον να επιστρέψει στο χωριό του για τις διακοπές των Χριστουγέννων.

Είμαι συγκρατημένα αισιόδοξος ότι μέσα στις επόμενες μέρες θα έχουμε μια εκτόνωση αυτής της κατάστασης.

Τέλος, να σας ενημερώσω για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το οποίο όπως σας είπα θα ξεκινήσει σήμερα το απόγευμα με τη συνάντηση με τους ηγέτες των δυτικών Βαλκανίων. Η βούληση της Ελλάδας να σταθεί στο πλευρό των χωρών των δυτικών Βαλκανίων στη διαδρομή τους προς την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι δεδομένη.

Ο πήχης για τις χώρες αυτές έχει μπει ψηλά. Οι μεταρρυθμίσεις που πρέπει να γίνουν είναι σημαντικές, αλλά η Ελλάδα έχει στρατηγικό όφελος από το να είναι πρωταγωνιστής στην υποστήριξη αυτής της προσπάθειας για όλες τις χώρες των δυτικών Βαλκανίων.

Τέλος, θα συζητήσουμε και τις εξελίξεις στην Ουκρανία. Τη δυνατότητα χρηματοδότησης της Ουκρανίας μέσω των παγωμένων ρωσικών πόρων που βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε ευρωπαϊκές τράπεζες, αλλά θα έχουμε και μια πρώτη συζήτηση για κάτι το οποίο μας αφορά όλους άμεσα,

τον επόμενο προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου θα έχω την ευκαιρία και πάλι να θέσω τις εθνικές προτεραιότητες για τη διατήρηση των πόρων, της συνοχής και της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, αλλά να βάλω και εγώ στο τραπέζι της συζήτησης την ανάγκη να υπάρχει μια ευρωπαϊκή απάντηση, όχι απλά εθνική απάντηση στο στεγαστικό πρόβλημα, το οποίο πια δεν είναι μόνο ελληνικό, είναι ευρωπαϊκό.

Εξαγγείλαμε κάποια πρόσθετα μέτρα χθες, αλλά είναι σαφές ότι στο χρηματοδοτικό πλαίσιο το οποίο θα συμφωνηθεί, θα πρέπει να υπάρχουν και ευρωπαϊκοί πόροι για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης και την υποστήριξη κυρίως των συμπολιτών μας, οι οποίοι βρίσκονται σήμερα στο νοίκι.

Κ. Τασούλας: Όλα μπορούν να λυθούν εν πολλοίς όχι συγκρουσιακά αλλά με διαδικασίες διαλόγου

«Αντιλαμβάνομαι ότι είναι ένα πολύ κρίσιμο τρίπτυχο που σας απασχολεί αυτόν τον καιρό. Είναι ο προϋπολογισμός, ο οποίος ολοκληρώθηκε χθες με την υπερψήφιση του, είναι το αγροτικό θέμα και είναι το περιεχόμενο των συζητήσεων στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.

Ο προϋπολογισμός επιβεβαιώνει ότι η χώρα, όπως φαίνεται, τηρεί τις δημοσιονομικές της δεσμεύσεις.

Γι’ αυτό άλλωστε και στο πρόσωπο του υπουργού Οικονομικών επιβραβεύτηκε όχι μόνο η χώρα αλλά και ο λαός που με τις θυσίες του οδήγησε τη χώρα στην έξοδο από την κρίση. Και όχι μόνο στην έξοδο, αλλά και σε μια θετική οικονομική εικόνα, η οποία έχει αντανάκλαση και στο ότι προεδρεύουμε πλέον με τον κ. Πιερρακάκη στο περίφημο Eurogroup.

Και αυτή η δημοσιονομική σταθερότητα βλέπω ότι δεν σας παρέχει προσχήματα από το να απέχετε από παροχές, οι οποίες όμως δεν υπονομεύουν αυτή τη δημοσιονομική σταθερότητα.

Και ο ίδιος ο υπουργός Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup είπε στη Βουλή την τελευταία μέρα χθες, ότι αντιλαμβάνομαι ότι είναι ένας προϋπολογισμός θετικός που πρέπει να υπερψηφιστεί, αντιλαμβάνομαι όμως ότι μεγάλα τμήματα της κοινωνίας έχουν δυσκολίες ακόμη και θα φροντίσουμε αυτές τις δυσκολίες σιγά σιγά, εντός των δυνατοτήτων μας, να τις ξεπεράσουμε.

Στο αγροτικό, πράγματι, είμαστε σε μια περίοδο Χριστουγέννων όπου θα χρειαστεί να γίνουν μεγάλες μετακινήσεις και εσωτερικού τουρισμού και ατομικές μετακινήσεις, εκατοντάδες χιλιάδες προς τα χωριά. Και είμαι βέβαιος ότι και το πνεύμα των ημερών αλλά και η εξέλιξη του θέματος του αγροτικού προς το όποιο αγροτικό θέμα και η κοινωνία και η πολιτεία τείνει ευήκοον ους.

Μιλήσατε για δίκαια αιτήματα. Εγώ προέρχομαι από μία περιοχή αγροτική, κυρίως κτηνοτροφική.

Σεβόμαστε τον κόπο του, σεβόμαστε την αγωνία τους, αλλά νομίζω πως αυτά όλα θα μπορούν να λυθούν, αν όχι καθολικά, πάντως εν πολλοίς όχι με συγκρουσιακές διαδικασίες, αλλά με διαδικασίες συνεννόησης, καταλλαγής και διαλόγου.

Κι όταν λέω διαλόγου, δεν εννοώ ότι δεν μπορούμε να διαφωνούμε, αλλά άλλο να διαφωνούμε, κύριε πρόεδρε κι άλλο να συγκρουόμαστε και μάλιστα εις βάρος μέρος της υπόλοιπης κοινωνίας.

Συνεπώς νιώθω κι εγώ αν μου επιτρέπεται, χωρίς να θέλω να κάνω τον προφήτη, ότι το πράγμα οδηγείται προς μια πιο συναινετική εξέλιξη, πράγμα το οποίο θα είναι ευχής έργον.

Και τα ευρωπαϊκά θέματα που θίξατε είναι πολύ σημαντικά.

Είναι επιτυχία αν καταφέρουμε να εμπεδωθεί μια πολιτική για το στεγαστικό ζήτημα. Θα ήταν πολύ προσοδοφόρο για αυτούς που χειμάζονται λόγω των υψηλών ενοικίων, αν υπάρξει και μια ευρωπαϊκή κοινή πολιτική πάνω σε αυτό το θέμα. Γιατί δεν είναι απλώς ελληνικό, είναι ευρύτερο.

Ως προς το θέμα των δυτικών Βαλκανίων, έχουν αντιληφθεί και το κατάλαβα και από την επαφή μου στο Μαυροβούνιο και από τη χθεσινή μου επαφή με την υπουργό Εξωτερικών της Αλβανίας, πόσο η Ελλάδα -ήδη από τη Σύνοδο της Θεσσαλονίκης- υποβοηθά αυτή την εξέλιξη και νομίζω πως αυτή η εξέλιξη και ο πόθος, αν επιτρέπεται αυτή η έκφραση, των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων να ενταχθούν στην Ευρώπη, επιβεβαιώνει ότι η Ευρώπη, παρά τα όσα λέγονται περί δήθεν αδυναμίας της, ασκεί γοητεία και έχει κύρος στα μάτια μεγάλων πληθυσμών ακόμη που θέλουν πάση θυσία να ενταχθούν σε αυτήν, γιατί έτσι θα νιώθουν τη σταθερότητα και την ευημερία σύμμαχό τους».

Στη συνέχεια και συγκεκριμένα στις 13:00, ο πρωθυπουργός θα υποδεχθεί στο Μέγαρο Μαξίμου τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας.

Αργότερα, θα μεταβεί στις Βρυξέλλες, όπου θα συμμετάσχει στη Σύνοδο Κορυφής ΕΕ – Δυτικών Βαλκανίων.

Τέλος, αύριο Πέμπτη ο πρωθυπουργός θα συμμετάσχει στις εργασίες της Συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.