Το καλό σενάριο για τα χρηματιστήρια το 2026

Την ώρα που οι επενδυτές βλέπουν το παραδοσιακό Santa Rally να καθυστερεί απειλητικά, καθώς πλησιάζουμε προς τα Χριστούγεννα, τα οικονομικά… μαντάτα των τελευταίων εβδομάδων είναι πιθανό να μεταθέσουν την ανοδική κίνηση για τον Ιανουάριο ή να πυροδοτήσουν ένα νέο ράλι προς τα τέλη του πρώτου μήνα του έτους.

Ήδη, οι κορυφαίοι δείκτες της Wall Street εμφανίζουν σημάδια κόπωσης, με τον S&P 500 να καταγράφει απώλειες στις πέντε από τις τελευταίες επτά συνεδριάσεις και τον Nasdaq να τρέχει αρνητικό σερί που θυμίζει τον περασμένο Απρίλιο. Παρά το επιφυλακτικό κλίμα, υπάρχει ένα σενάριο που μπορεί να δώσει ώθηση στις μετοχές μέσα στις επόμενες εβδομάδες.

Σύμφωνα με τη Morgan Stanley, τα – όχι και τόσο νέα - οικονομικά στοιχεία που θα έχουν στα χέρια τους τα στελέχη της Fed και τα οποία καθυστέρησαν να δημοσιευτούν λόγω του κυβερνητικού shutdown, είναι πολύ πιθανό να αναγκάσουν τον Τζερόμ Πάουελ να προχωρήσει νέα μείωση επιτοκίων στις 28 Ιανουαρίου.

Χθες Τρίτη, είδαμε την ανεργία να σκαρφαλώνει στο 4,6% τον Νοέμβριο, από 4,4% τον Οκτώβριο και σε σύγκριση με τις συγκλίνουσες εκτιμήσεις για 4,5%. Είναι το υψηλότερο ποσοστό σε διάστημα περίπου 4 ετών και αυτή η εξέλιξη θολώνει ακόμα περισσότερο το τοπίο αναφορικά με τις κινήσεις της Fed.

Η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ έχει αφήσει για λίγο στην άκρη τον πληθωρισμό, όσο οι τιμές δεν εκρήγνυνται, και εστιάζει περισσότερο στην αγορά εργασίας. Τα στοιχεία που δόθηκαν χθες στη δημοσιότητα για την απασχόληση, έδειξαν ότι η αμερικανική οικονομία δημιούργησε 64.000 νέες θέσεις εργασίας τον Νοέμβριο, όταν οι αναλυτές ανέμεναν κέρδος 50.000 θέσεων, ενώ τον Οκτώβριο είχε χάσει 105.000 θέσεις εργασίας.

Από τη μία πλευρά, λοιπόν, η ανεργία αρχίζει να τρομάζει και από την άλλη η οικονομία εμφανίζει ανθεκτικότητα. Στο σενάριο που τα στοιχεία για την αγορά εργασίας συνεχίσουν να απογοητεύουν, η Fed δεν θα περιμένει έως τον Μάρτιο (δεν συνεδριάζει η Επιτροπή για τη νομισματική πολιτική τον Φεβρουάριο), αλλά ενδέχεται να προχωρήσει σε μία προληπτικού χαρακτήρα μείωση στο τέλος Ιανουαρίου.

Έτσι, το 2026 θα μπει με… το δεξί για τις αγορές, καθώς η Fed θα χαλαρώσει νωρίτερα τη νομισματική πολιτική. Επίσης, μέσα στην εβδομάδα έχουμε τα στοιχεία για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ, ενώ σε λίγες ημέρες θα μάθουμε πως τα πήγε το αμερικανικό ΑΕΠ, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τη γενικότερη τάση.

Η Morgan Stanley προβλέπει μία μείωση τον Ιανουάριο και μία τελευταία για τον Πάουελ τον Απρίλιο, πριν δώσει τη σκυτάλη στον Κέβιν Χάσετ. Τώρα, σε ό,τι αφορά τον Χάσετ, το μεγάλο φαβορί για το τιμόνι της Fed δήλωσε ότι στην περίπτωση που αναλάβει την πολύ κρίσιμη αυτή θέση, οι αποφάσεις του δεν θα επηρεάζονται από τις επιθυμίες του Ντόναλντ Τραμπ, του οποίου σήμερα είναι βασικός οικονομικός σύμβουλος.

Η δήλωση του Χάσετ έχει περισσότερο καθησυχαστικό για τις αγορές χαρακτήρα (ότι δεν θα προβεί σε υπερβολική χαλάρωση αν δεν το επιτρέπουν οι συνθήκες), καθώς είναι γνωστό ότι τάσσεται υπέρ των περισσότερων μειώσεων επιτοκίων, όπως και ο Τραμπ.

Σε κάθε περίπτωση, το περιβάλλον μέσα στο 2026 μοιάζει ευνοϊκό για τα χρηματιστήρια, τουλάχιστον για όσο οι συνθήκες στην αμερικανική οικονομία επιδεινώνονται τόσο που η Fed θα μειώνει τα επιτόκια, αλλά δεν θα επιδεινώνονται σε σημείο να υπάρχει κίνδυνος ύφεσης ή και οικονομικής κρίσης. Μην ξεχνάμε ότι με τον Χάσετ στο τιμόνι, η Fed είναι διόλου απίθανο να προχωρήσει ακόμα και σε 4 μειώσεις επιτοκίων το 2026, ανοίγοντας το δρόμο για νέα χρηματιστηριακά ράλι.

Σε αυτό το περιβάλλον η Citi δίνει περιθώρια ανόδου έως και άνω του 20% στον S&P 500, τονίζοντας ότι οι μεγάλοι κερδισμένοι του 2026 δεν θα είναι οι όσοι «παράγουν» Τεχνητή Νοημοσύνη αλλά όσοι προσαρμόζονται σε αυτήν.

Στο βασικό σενάριο που επεξεργάζονται οι αναλυτές της Citi, ο S&P 500 τοποθετείται στις 7.700 μονάδες στο τέλος του 2026, που συνεπάγεται ότι ο οίκος δίνει περιθώριο ανόδου της τάξης του 13% από το τρέχον επίπεδο. Μάλιστα, η Citi σημειώνει πως επειδή οι αποτιμήσεις ξεκινούν από υψηλή αφετηρία, θα είναι πιο δύσκολο να εντοπιστούν οι μετοχές που θα ξεχωρίσουν, ιδιαίτερα μεταξύ των εταιρειών που ασχολούνται με την AI.

Αν, ωστόσο, τα εταιρικά κέρδη εντυπωσιάσουν στην πορεία, το καλό σενάριο της Citi προβλέπει άνοδο του S&P 500 έως τις 8.300 μονάδες, που συνεπάγεται περιθώριο ανόδου 21,8% από το κλείσιμο της Δευτέρας 15/12. Στον αντίποδα, το δυσμενές σενάριο κά νει λόγο για πτώση του S&P 500 στις 5.700 μονάδες, ήτοι 16% χαμηλότερα από το τρέχον επίπεδο, στην περίπτωση που τα θεμελιώδη απογοητεύσουν. Η Citi, τέλος, εκτιμά ότι η απόδοση του αμερικανικού 10ετούς θα υποχωρήσει στο 3,75% στο τέλος του 2026, από 4,18% σήμερα.

Στο ίδιο μήκος κύματος βρίσκονται και οι Goldman Sachs και Morgan Stanley, δίνοντας τιμή-στόχο για τον S&P 500 στις 7.600 και 7.800 μονάδες, αντίστοιχα (κέρδη 11,5% και 14,4%). Οι παράγοντες που θα ευνοήσουν το καλό σενάριο σύμφωνα με τους οίκους είναι η ισχυρή ανάπτυξη των ΗΠΑ, το ασθενέστερο δολάριο και η αύξηση της παραγωγικότητας εξαιτίας των εφαρμογών της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Όπως τονίζει η Goldman Sachs, τα τεχνολογικά μεγαθήρια θα συνεχίσουν να αποτελούν «μηχανή κερδών» στα επόμενα χρόνια, με τις Nvidia, Apple και Microsoft να κυριαρχούν, ενώ και οι Alphabet, Amazon, Broadcom και Meta, αναμένεται να συνεισφέρουν το εντυπωσιακό 46% στα συνολικά κέρδη του 2026.