Κόντρα μεταξύ της Δόμνας Μιχαηλίδου και του Χάρη Δούκα για τα ηλεκτρικά πατίνια στην Αθήνα

Σε υψηλούς τόνους εξελίσσεται η διαφωνία μεταξύ της υπουργού Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνας Μιχαηλίδου και του δημάρχου Αθηναίων, Χάρη Δούκα, για την παρουσία των ηλεκτρικών πατινιών στην ελληνική πρωτεύουσα.

Η κ. Μιχαηλίδου σε επιστολή της προς τον δήμαρχο Αθηναίων θέτει το θέμα της ανεξέλεγκτης κυκλοφορίας και στάθμευσης των ηλεκτρικών πατινιών στην Αθήνα και του ζητά να λάβει μέτρα για την ασφάλεια των πεζών και των ατόμων με αναπηρία.

Όπως αναφέρεται, το ζήτημα απασχολεί εδώ και καιρό το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, το οποίο έχει γίνει αποδέκτης πλήθους αναφορών και παρατηρήσεων για τα εμπόδια που δημιουργούνται σε πεζοδρόμια, ράμπες και διαβάσεις.

Τι λέει ο Δούκας

Από την πλευρά του, ο δήμαρχος Αθηναίων υποστηρίζει ότι τα πατίνια λειτουργούν σήμερα ελεύθερα, βάσει νομοθεσίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, χωρίς να απαιτείται αδειοδότηση από τον Δήμο.

Τονίζει ακόμη πως οι βασικές επιλογές για τη λειτουργία των ηλεκτρικών πατινιών - όπως η ελεύθερη δραστηριοποίηση των παρόχων χωρίς προηγούμενη αδειοδότηση ή χωροθέτηση - αποτελούν αποκλειστικά αποφάσεις της Κυβέρνησης, ως εκ τούτου, «θεωρούμε σκόπιμο οι σχετικές επισημάνσεις και παρεμβάσεις να απευθύνονται πρωτίστως προς τα αρμόδια Υπουργεία» αναφέρει ο δήμαρχος Αθηναίων και αφήνει αιχμές κατά της Δόμνας Μιχαηλίδου: «Συνεπώς, πριν από την αποστολή της επιστολή σας στον Δήμο Αθηναίων, θα ήταν σωστό να έχετε μελετήσει προσεκτικότερα προηγουμένως όλα τα δεδομένα και το σχετικό θεσμικό πλαίσιο».