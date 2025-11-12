Το κοινό μήνυμα Μητσοτάκη - Χριστοδουλίδη για την ηλεκτρική διασύνδεση

Την επικαιροποίηση των οικονομοτεχνικών παραμέτρων του έργου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας - Κύπρου και με την είσοδο νέων, ισχυρών επενδυτών, συμφώνησαν Κυριάκος Μητσοτάκης και Νίκος Χριστοδουλίδης, σε μια συνάντηση κρίσιμη, λόγω της συγκυρίας και του κλίματος, που είχε δημιουργηθεί το προηγούμενο διάστημα μεταξύ Αθήνας και Λευκωσίας.

Μετά το τέλος των εργασιών της 3ης Διακυβερνητικής Συνόδου Κύπρου - Ελλάδας, ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε την κοινή απόφαση, σημειώνοντας ότι αυτό θα είναι «προς όφελος όλων μας», δίνοντας ουσιαστικά διαφυγή από το αδιέξοδο, που όπως φαίνεται είχε δημιουργηθεί.

Ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι «νέα δεδομένα καθιστούν ακόμα πιο βαρύνουσα την προστιθέμενη αξία έργων διασυνδεσιμότητας τα οποία ήδη προωθούμε», κάνοντας λόγο για «έργα τα οποία έχουν εθνική διάσταση και για τις δύο χώρες, είναι έργα τα οποία, όμως, έχουν και ένα ευρύτερο γεωπολιτικό αποτύπωμα».

Παράλληλα ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στο σχήμα 3+1, επισημαίνοντας ότι «ενεργοποιήθηκε και πάλι τις τελευταίες μέρες σε επίπεδο Υπουργών Ενέργειας στην Αθήνα», αποδίδοντάς του ιδιαίτερη σημασία για τη σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή. Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στις ενεργειακές συμφωνίες που υπεγράφησαν με αμερικανικές εταιρείες την περασμένη εβδομάδα, σημειώνοντας ότι «έρχονται να συμβάλλουν στην ενεργειακή ασφάλεια ολόκληρης της Ευρώπης, από τη Μεσόγειο έως τη Μολδαβία και την Ουκρανία».

Ελλάδα και Κύπρος υπογράμμισαν τη δέσμευσή τους να συνεισφέρουν ως ισχυροί πυλώνες ασφάλειας στη σταθερότητα στην περιοχή και ότι παραμένουν αταλάντευτα προσηλωμένες στην προώθηση της ειρηνικής συνεργασίας και των σχέσεων καλής γειτονίας, με σεβασμό στο Διεθνές Δίκαιο και το Δίκαιο της Θάλασσας, όπως σημειώνεται και στο κοινό ανακοινωθέν.

Στην αιχμή των συζητήσεων τα επόμενα βήματα ως προς την εμβάθυνση των υφιστάμενων τριμερών σχημάτων συνεργασίας στην Ανατολική Μεσόγειο, για την προώθηση κρίσιμων έργων οικονομικών και ενεργειακών διασυνδέσεων.

Ο κοινός παρονομαστής παραμένει αναλλοίωτος στις θέσεις Αθήνας και Λευκωσίας για το κυπριακό. Οι δύο ηγέτες, εκφράζοντας τη στήριξή τους στις προσπάθειες του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, επαναβεβαίωσαν τη δέσμευσή τους στην κοινή προσπάθεια για επανεκκίνηση των συνομιλιών με στόχο την επίτευξη λύσης για την επανένωση της νήσου στη βάση του συμπεφωνημένου πλαισίου των σχετικών Ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και εξέφρασαν την προσδοκία η Τουρκία να συμβάλει ουσιαστικά, προκειμένου να υπάρξει πρόοδος και στις ευρω-τουρκικές σχέσεις, σύμφωνα με τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

«Νομίζω τώρα είναι στο χέρι άλλων να αποδείξουν αν πραγματικά εννοούν αυτά τα οποία ενδεχομένως να έχουν ήδη ακουστεί στον δημόσιο διάλογο, ότι επιθυμούν μία διαδικασία επανεκκίνησης των συνομιλιών, στα πλαίσια όμως πολύ σαφών κατευθύνσεων οι οποίες καθορίζονται από τις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών» σημείωσε χαρακτηριστικά ο κ. Μητσοτάκης, «δείχνοντας» προς την Άγκυρα και τη διατυπωμένη θέση της περί δύο κρατών.

«Οι δεσμοί της Κύπρου με την Ελλάδα δεν είναι απλώς πολιτικοί, είναι ιστορικοί, είναι αξιακοί, είναι στρατηγικοί, είναι δεσμοί αδελφικοί» αντέτεινε ο Νϊκος Χριστοδουλίδης, μιλώντας για κοινή υποχρέωση των δύο χωρών «να προασπίσουμε την ασφάλεια και τη σταθερότητα, τόσο των χωρών μας όσο και της γειτονιάς μας» και για αδιάλειπτη στρατηγική ευθυγράμμιση και συνεργασία Αθήνας και Λευκωσίας.

Κυριάκος Μητσοτάκης και Νίκος Χριστοδουλίδης, θέλησαν να εκπέμψουν θετικό κλίμα ήδη από την κατ’ ιδίαν συνάντησή τους, με τον πρωθυπουργό να μιλά για μια πρωτοβουλία, τη Διεκυβερνητική Διάσκεψη, που «αποδίδει πολύ σημαντικούς καρπούς ως προς τον καλύτερο συντονισμό των κυβερνήσεων μας» και να επισημαίνει τη «στενότατη επικοινωνία» και τη «τακτικότατα προσωπική επαφή» που, όπως τόνισε, έχουν οι δύο ηγέτες.

«Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να μπορούμε να συντονίζουμε καλύτερα και το κυβερνητικό μας έργο, ειδικά ενόψει της πολύ σημαντικής στιγμής για την Κύπρο, που είναι η ανάληψη της Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης το πρώτο εξάμηνο του 2026» επεσήμανε ο πρωθυπουργός, με τον Νίκο Χριστοδουλίδη να απαντά, κάνοντας λόγο για άριστη συνεργασία σε προσωπικό επίπεδο και ενίσχυση των σχέσεων των δύο χωρών, «πέραν των αυστηρά εθνικών θεμάτων, σε όλα αυτά τα θέματα που απασχολούν την καθημερινότητα των πολιτών».

Δίνοντας και το στίγμα των προθέσεών του για την κυπριακή προεδρία της ΕΕ, ο κ. Χριστοδουλίδης τόνισε την προτεραιότητα ενίσχυσης της στρατηγικής αυτονομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και τον ρόλο που Κύπρος και Ελλάδα μπορούν να διαδραματίσουν για την ενίσχυση των σχέσεων της ΕΕ με την ευρύτερη Μέση Ανατολή.

Τον κοινό βηματισμό Αθήνας και Λευκωσίας, αποτυπώνει και το κοινό ανακοινωθέν, που εκδόθηκε και στο οποίο περιγράφεται ένα «περιβάλλον γεωπολιτικών ανατροπών, αβεβαιότητας και αστάθειας», όπως το χαρακτηρίζουν οι κύριοι Μητσοτάκης και Χριστοδουλίδης, συμφωνώντας σε ένα ευρύ πλαίσιο της διμερούς συνεργασίας, που καλύπτει «θεσμικούς, αμυντικούς, οικονομικούς, ενεργειακούς και εκπαιδευτικούς τομείς» και εμβαθύνεται διαρκώς.