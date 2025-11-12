Κυρ. Μητσοτάκης: Είναι σημαντικό Ελλάδα και Κύπρος να μπορούμε να συντονιζόμαστε - Χριστοδουλίδης: Έχουμε μάθει πολλά από εσάς

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης υποδεχόμενος τον Νίκο Χριστοδουλίδη στο Μέγαρο Μαξίμου το πρωί της Τρίτης αναφέρθηκε στην πρωτοβουλία για τη Διακυβερνητική Σύνοδο Ελλάδας-Κύπρου για την οποία είπε ότι αποδίδει καρπούς για τον καλύτερο συντονισμό των κυβερνήσεων των δύο χωρών.

Συγκεκριμένα, κατά την έναρξη της συνάντησής τους είχαν τον ακόλουθο διάλογο:

Κυρ. Μητσοτάκης: «Και πάλι, καλώς ήρθες. Η 3η Διακυβερνητική μας. Να σε συγχαρώ και πάλι για την εξαιρετική πρωτοβουλία την οποία είχες αναλάβει και νομίζω ότι ήδη αποδίδει πολύ σημαντικούς καρπούς ως προς τον καλύτερο συντονισμό των κυβερνήσεων μας, πέραν της στενότατης επικοινωνίας την οποία έχουμε και της τακτικότατης προσωπικής επαφής.

Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να μπορούμε να συντονίζουμε καλύτερα και το κυβερνητικό μας έργο, ειδικά ενόψει της πολύ σημαντικής στιγμής για την Κύπρο, που είναι η ανάληψη της Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης το πρώτο εξάμηνο του 2026.

Οπότε θα έχουμε πολύ σημαντικά πράγματα να συζητήσουμε και σήμερα και χαιρόμαστε που υποδεχόμαστε για ακόμα μία φορά μία τόσο πολυπληθή εκπροσώπηση, υπό τη δική σου ηγεσία, του κυπριακού Υπουργικού Συμβουλίου».

Ν. Χριστοδουλίδης: «Αγαπητέ Κυριάκο, έχουμε πετύχει, πρωτίστως λόγω της άριστης συνεργασίας που έχουμε σε προσωπικό επίπεδο, να ενισχύσουμε τις σχέσεις μας πέραν των αυστηρά εθνικών θεμάτων, σε όλα αυτά τα θέματα που απασχολούν την καθημερινότητα των πολιτών μας.

Εκφράζοντας την κυπριακή πλευρά θέλω να αναφέρω δημόσια ότι έχουμε μάθει πάρα πολλά από σημαντικές πρωτοβουλίες της Ελληνικής Κυβέρνησης στα θέματα της εσωτερικής διακυβέρνησης και θέλω να σε ευχαριστήσω δημόσια για το γεγονός ότι υπάρχει αυτή η συνεργασία. Αξιοποιούμε τεχνογνωσία που αξιοποιείται εδώ στην Ελλάδα.

Πέραν αυτών, η συνάντησή μας λαμβάνει χώρα και 50 ημέρες πριν από την ανάληψη της Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μια Προεδρία που θα εργαστούμε από τη μία για την ενίσχυση της στρατηγικής αυτονομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όλα αυτά που συζητάμε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, αλλά την ίδια στιγμή -και εδώ θεωρώ ότι Κύπρος και Ελλάδα, Ελλάδα και Κύπρος έχουμε να διαδραματίσουμε έναν πολύ σημαντικό ρόλο- να ενισχύσουμε τις σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την ευρύτερη Μέση Ανατολή.

Αλλά την ίδια στιγμή, με δικές μας πρωτοβουλίες, όπως απέδειξε και η πολύ πετυχημένη -και θέλω να σας συγχαρώ δημόσια- συνάντηση των τριών Υπουργών Ενέργειας την προηγούμενη εβδομάδα εδώ, με την παρουσία και των Ηνωμένων Πολιτειών, να βρούμε σημεία σύγκλισης στις σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Με πρωτοβουλίες δικές μας, με πρωτοβουλίες της Κύπρου και της Ελλάδας.

Προσβλέπω στη συζήτηση όλων αυτών των θεμάτων και για ακόμη μία φορά σας ευχαριστώ θερμά για τη φιλοξενία».

Στην ατζέντα η εντατικοποίηση της διμερούς συνεργασίας

Η τρίτη Διακυβερνητική Σύνοδος Ελλάδας-Κύπρου που λαμβάνει χώρα στην Αθήνα, δύο χρόνια μετά την επίσημη θεσμοθέτησή της από τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Νίκο Χριστοδουλίδη το 2023 έχει σταθερά στόχο την εντατικοποίηση της συνεργασίας των δύο χωρών και τη διεύρυνσή της σε μια σειρά από τομείς, πέρα από την εξωτερική πολιτική, όπου η συνεργασία και ο συντονισμός Αθήνας-Λευκωσίας είναι διαρκής.

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, Περιβάλλον, Υγεία, Παιδεία, Μεταφορές, Ψηφιακή Πολιτική, Στεγαστική Πολιτική, Πολιτική Προστασία, Δικαιοσύνη, Πολιτισμός και Εξωτερική Πολιτική είναι μεταξύ των τομέων συνεργασίας που θα συζητηθούν από τους αρμόδιους υπουργούς Ελλάδας και Κύπρου με στόχο την ανάληψη συντονισμένων δράσεων στους αντίστοιχους τομείς, την εντατικοποίηση της συνεργασίας και την ανταλλαγή καλών πρακτικών.

Οι τελευταίες εξελίξεις στην περιοχή, το Κυπριακό μετά και την εκλογή Τουφάν Ερχιουρμάν στην ηγεσία της τουρκοκυπριακής κοινότητας, αλλά και η ανάληψη καθηκόντων από την Κυπριακή Δημοκρατία της Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026, αναμένεται να βρεθούν στο επίκεντρο της συνάντησης του πρωθυπουργού με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Αναμένεται ακόμη να συζητηθούν τα ενεργειακά, υπό το φως και των εξελίξεων των τελευταίων ημερών. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο πρωθυπουργός αναμένεται να ενημερώσει τον κ. Χριστοδουλίδη για τις συναντήσεις με Αμερικανούς αξιωματούχους και τις συμφωνίες που υπογράφηκαν στην Αθήνα και αναβαθμίζουν τον ρόλο της Ελλάδας γεωπολιτικά και ενεργειακά στην ευρύτερη περιοχή και μέχρι την Ουκρανία.