Deutsche Welle

Λίγες ώρες απομένουν από την πολυαναμενόμενη συνάντηση του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στο θέρετρο Μαρ-α-Λάγκο στη Φλόριντα, στο άτυπο κέντρο της αμερικανικής κυβέρνησης, με στόχο να επεξεργαστούν «διατυπώσεις» στο προτεινόμενο σχέδιο ειρήνης αλλά και για να συζητήσουν πιθανές οικονομικές συμφωνίες ΗΠΑ και Ουκρανίας.

Ο Ζελένσκι διαμηνύει ότι υπάρχει συμφωνία στο 90% των θεμάτων, όμως ανοιχτό παραμένει το εδαφικό ζήτημα και το κατά πόσον η Ρωσία θα δεχθεί τις προτεινόμενες εγγυήσεις ασφαλείας. Όπως σημειώνει η Βαυαρική Ραδιοφωνία BR, οι κόκκινες γραμμές του Ζελένσκι είναι δύο: δεν θα δεχθεί ούτε «παράδοση» της χώρας του, ούτε μια «υπαγορευμένη ειρήνη» από τη Μόσχα.

Δημοψήφισμα για το εδαφικό;

Όπως δήλωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι πριν από το ταξίδι του στην ειδησεογραφική πύλη Axios, πολλά μπορούν να αποφασιστούν ήδη πριν από την Πρωτοχρονιά.

Όπως αναφέρει η BR, επικαλούμενη την Axios, εάν δεν καταφέρει να εγκαταλείψει ο Ντόναλντ Τραμπ την πρόταση για απόσυρση των ουκρανικών δυνάμεων από την περιοχή του Ντονμπάς, ο Ζελένσκι είναι ανοιχτός στη διεξαγωγή δημοψηφίσματος επί του αμερικανικού ειρηνευτικού σχεδίου 20 σημείων. Η Ρωσία όμως θα πρέπει να συμφωνήσει σε εκεχειρία 60 ημερών, ώστε η Ουκρανία να μπορέσει να προετοιμαστεί για μια τέτοια διαδικασία.

Γερμανική στήριξη στον Ζελένσκι

Πριν αναχωρήσει για τις ΗΠΑ, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι είχε επαφές με Ευρωπαίους ηγέτες τηλεφωνικά, μεταξύ αυτών και με τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς, ο οποίος με ανάρτησή του στο Χ δηλώνει ότι «η ομάδα του Βερολίνου είναι έτοιμη να συνδράμει» σε «στενό συντονισμό με τις ΗΠΑ».

Από την πλευρά του ο επικεφαλής της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της γερμανικής Βουλής, ο Χριστιανοδημοκράτης Άρμιν Λάσετ, ζητά μια γαλλογερμανική πρωτοβουλία για τoν άμεσο συντονισμό των Ευρωπαίων ως προς την επίτευξη κατάπαυσης του πυρός μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας.

«Η Ευρώπη πρέπει να ακολουθήσει μια ανεξάρτητη, ισχυρή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφαλείας. Αυτό περιλαμβάνει επίσης το να είναι η Ευρώπη αυτόνομη και κυρίαρχη και να μην μεταφέρει τις δικές της ιδέες μέσω Αμερικανών διαμεσολαβητών», ανέφερε ο Λάσετ μιλώντας στο γερμανικό πρακτορείο dpa.

