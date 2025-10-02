Κοβέσι: Παντού υπάρχει η διαφθορά, όχι μόνο στην Ελλάδα - Άψογη συνεργασία με τις ελληνικές Αρχές

Για «άψογη η συνεργασία με τις ελληνικές αρχές» έκανε λόγο σε συνέντευξη Τύπου σε χώρο του Τελωνείου Πειραιά η Ευρωπαία Εισαγγελέας, Λάουρα Κοβέσι, μιλώντας για την υπόθεση «Καλυψώ», ενώ υπογράμμισε πως «υπάρχει παντού διαφθορά, όχι μόνο στην Ελλάδα».

Η Ευρωπαία Γενική Εισαγγελέας αναφέρθηκε στο άρθρο 86 του Συντάγματος και στο νόμο περί ευθύνης υπουργών σε σχέση με τα Τέμπη, στην επιχείρηση «Καλυψώ» αλλά και στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, τονίζοντας πως η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είναι ένας θεσμός που ήρθε όμως για να μείνει, «παρά τους εκφοβισμούς».

Για τα Τέμπη η κυρία Κοβέσι ανέφερε: «Δεν είμαι χαρούμενη για το νόμο περί ευθύνης υπουργών. Τα συλλυπητήρια μου στους συγγενείς των θυμάτων. Όπως είπα δικό μας καθήκον είναι να εξασφαλίσουμε ότι θα υπάρξει δίκαιη και αποτελεσματική έρευνα για ένα μέρος, όμως της έρευνας υπήρξαν εμπόδια. Αυτή η τραγωδία θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί…. Ο μόνος τρόπος για να κλείσουμε αυτή τη πληγή είναι η απόδοση Δικαιοσύνης αλλά λόγω του άρθρου 86 αυτό δεν συνέβη».

Στη συνέχεια της συνέντευξης της η κυρία Κοβέσι αναφέρθηκε και στα σπιτάκια ανακύκλωσης και σημείωσε ότι υπάρχει σε εξέλιξη έρευνα και ότι η ευρωπαϊκή εισαγγελία προσπαθεί να ξεπεράσει το τοπίο.

Για το νόμο περί ευθύνης υπουργών η Γενική Ευρωπαία Εισαγγελέας σημείωσε μεταξύ άλλων: «Η ευρωπαϊκή εισαγγελία δεν είναι ένα ξένος θεσμός υπάρχουν και Έλληνες Εισαγγελείς και είναι πολλοί και καλοί. Εφαρμόζουμε τον Ποινικό Κώδικα και την Ποινική Δικονομία της Ελλάδας, είμαστε εδώ για να συνεργαστούμε με τις εθνικές αρχές όπως στην περίπτωση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Αλλάξτε το Σύνταγμα και αυτό δεν θα ξανασυμβεί».

Ακόμη η κυρία Κοβέσι τόνισε την ανάγκη ενίσχυσης του γραφείου της ευρωπαϊκής εισαγγελίας στην Αθήνα και αναφορικά με τη συνεργασία της με τις ελληνικές αστυνομικές - διωκτικές αρχές η κυρία Κοβέσι είπε: «Είμαι πολύ ικανοποιημένη και περήφανη για τη δική μας ομάδα εδώ στην Ελλάδα. Με την αστυνομία και τις τελωνειακές αρχές έχουμε πολύ καλή συνεργασία. Επειδή κάποιοι είναι διεφθαρμένοι τελωνειακοί δεν σημαίνει ότι είναι όλοι».

Σε ερώτηση για την σχέση της με μέλη της κυβέρνησης η κυρία Κοβέσι έκανε λόγο για άψογη συνεργασία τόσο με την ηγεσία του υπουργείου Δικαιοσύνης όσο και με την ηγεσία του υπουργείου Δημόσιας Τάξης. Αφού ξεκαθάρισε - απαντώντας σε σχετικό ερώτημα - ότι με τον πρωθυπουργό δεν έχει ποτέ συναντηθεί η κυρία Κοβέσι επισήμανε: «Δεν έχω συναντήσει ποτέ τον πρωθυπουργό της. Χθες συνάντησα τον υπουργό Οικονομικών με εντυπωσίασε διότι κατάλαβε αμέσως τι έπρεπε να κάνει».

Τέλος, σε ερώτηση για τον αν έχει δεχθεί απειλές για τις έρευνές της επί ελληνικών θεμάτων η κυρία Κοβέσι είπε: «Έχω λάβει πολλές απειλές στην πάροδο των ετών αλλά δεν μιλώ για αυτές δημοσίως».

Αναφερόμενη στο ζήτημα της διαφθοράς η κυρία Κοβέσι είπε μεταξύ άλλων: «Αν θεωρείτε ότι υπάρχει διαφθορά μόνο στην Ελλάδα δεν ισχύει, υπάρχει διαφθορά παντού. Το θέμα είναι αν έχουμε τη συνήθεια να βάζουμε ή όχι τα προβλήματα κάτω από το χαλί. Λόγω του ΟΠΕΚΕΠΕ βλέπουμε ότι υπάρχει διαφθορά με τις αγροτικές επιδοτήσεις και σε άλλα κράτη – μέλη ίσως και στο ίδιο συστημικό επίπεδο. Όταν μιλάμε για απάτη στο Λιμάνι του Πειραιά όλα τα λιμάνια στην Ευρώπη είναι εκτεθειμένα στη διαφθορά. Τα ναρκωτικά δεν πέφτουν από τον ουρανό για παράδειγμα έρχονται από τα λιμάνια. … Οι εγκληματικές οργανώσεις όπως τις βλέπουμε στην υπόθεση «Καλυψώ» τις βλέπουμε κι αλλού. Όταν μιλάμε για τη διαφθορά δεν είναι μόνο καθήκον των εισαγγελέων να το λύσουν αυτό το θέμα. Όλοι πρέπει να κατανοήσουν πως συνδέεται με τις ζωές όλων. Το οικονομικό έγκλημα και η διαφθορά μπορεί να σκοτώσει. Τα Τέμπη είναι ένα τέτοιο παράδειγμα. Υπάρχει κριτική και σε εμάς αλλά το να λέει κάποιος ότι δεν είμαστε ανεξάρτητοι είναι fake news. Ήμαστε ανεξάρτητοι. Οι εισαγγελείς μας είναι ικανότατοι και καμία ευρωπαϊκή αρχή δεν μπορεί να τους οδηγήσει οδηγίες πώς να διαχειριστούν τις υποθέσεις. Για μένα η ανεξαρτησία είναι η κόκκινη γραμμή είναι απολύτως ανεξάρτητοι».

Η διαφθορά υπάρχει παντού, όχι μόνο στην Ελλάδα, τι είπε για ΟΠΕΚΕΠΕ και Τεμπη - Άψογη η συνεργασία με τις ελληνικές αρχές

Νωρίτερα, στην αρχή της τοποθέτησής της η κυρία Κοβέσι αναφέρθηκε σε αυτήν ακριβώς την επιχείρηση και τόνισε πως αυτός ήταν ο λόγος επίσκεψης της στην Ελλάδα. Στην συνέχει αναφέρθηκε στην υπόθεση των Τεμπών αλλά και του ΟΠΕΚΕΠΕ. «Το οικονομικό έγκλημα και η διαφθορά μπορεί να σκοτώσει. Τα Τέμπη είναι ένα τέτοιο παράδειγμα» είπε μεταξύ άλλων η κυρία Κοβέσι για να σημειώσει στη συνέχεια πως η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ με τις παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις μαστίζει και άλλα ευρωπαϊκά κράτη και πως διαφθορά δυστυχώς υπάρχει παντού. Παράλληλα η κυρία Κοβέσι υπεραμύνθηκε τις ανεξαρτησίας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας λέγοντας ότι δεν δέχεται εντολές από καμία τελωνειακή αρχή.

Ακόμη αναφερόμενη στην υπόθεση «Καλυψώ» τόνισε πως οι «κανόνες πλέον έχουν αλλάξει» και πως ο νόμος είναι ίδιος για όλους στην Ευρώπη. Ενδεικτικά για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ η κ. Κοβέσι τόνισε πως για χρόνια υπεξαιρούνταν χρήματα της ευρωπαϊκής ένωσης για να διατεθούν σε βίλες και πολυτελή οχήματα. «Είναι καιρός να ξεκαθαρίσουμε αυτή τη κατάσταση» σημείωσε και σε άλλο σημείο πρόσθεσε: «Η Δικαιοσύνη δεν μπορεί να μετατραπεί σε ένα ριάλιτι σόου της τηλεόρασης. Μην βάζετε τους μάρτυρες (τέτοιων υποθέσεων) να μιλούν στην τηλεόραση. Το γραφείο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελέας είναι ένας θεσμός που ήρθε για να μείνει, παρά τις προσπάθειες εκφοβισμού. Προειδοποιώ τους πάντες όσους έχουν τέτοιους σκοπούς να το ξανασκεφτούν. Είμαι περήφανη για το γραφείο των Ελλήνων ευρωπίων εισαγγελέων».