Κλειστά σπίτια και Airbnb «επιστρέφουν» στη μακροχρόνια μίσθωση – Ποιες αλλαγές φέρνει το νέο πλαίσιο φοροαπαλλαγών

Νέο καθεστώς τριετούς φοροαπαλλαγής φέρνει το οικονομικό επιτελείο για τους ιδιοκτήτες που ανοίγουν ξανά τα κλειστά τους ακίνητα ή τα αποσύρουν από τις πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης, δίνοντάς τα σε μακροχρόνιους ενοικιαστές. Το σχετικό νομοσχέδιο εντάσσεται στο πακέτο φορολογικών μέτρων που παρουσίασε ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ και αναμένεται να εγκριθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο.

Στήριξη πολύτεκνων οικογενειών

Η σημαντικότερη αλλαγή αφορά τα ακίνητα άνω των 120 τ.μ., τα οποία μέχρι σήμερα εξαιρούνταν από το καθεστώς φοροαπαλλαγής. Με το νέο πλαίσιο, οι ιδιοκτήτες τους θα μπορούν να επωφελούνται από την τριετή απαλλαγή, αρκεί οι ενοικιαστές να είναι τρίτεκνες ή πολύτεκνες οικογένειες. Το όριο των τετραγωνικών θα προσαυξάνεται κατά 20 τ.μ. για κάθε παιδί πάνω από τα δύο — έτσι, για μια οικογένεια με τρία παιδιά, το όριο ανεβαίνει στα 140 τ.μ., ενώ για τέσσερα παιδιά στα 160 τ.μ.

Η ρύθμιση εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό στήριξης των πολύτεκνων και αντιμετώπισης του δημογραφικού προβλήματος, αλλά και στην προσπάθεια να αυξηθεί η διαθεσιμότητα μεγάλων κατοικιών στην αγορά.

Δεύτερη ευκαιρία σε περίπτωση αποχώρησης

Ένα ακόμα ζήτημα που αντιμετωπίζει η νέα διάταξη είναι οι πρόωρες αποχωρήσεις ενοικιαστών. Μέχρι σήμερα, αν το τριετές συμβόλαιο «έσπαγε» πριν τη λήξη του, ο ιδιοκτήτης έχανε αυτομάτως το φορολογικό όφελος. Πλέον, δίνεται η δυνατότητα να διατηρηθεί η απαλλαγή, υπό την προϋπόθεση ότι θα βρεθεί νέος ενοικιαστής μέσα σε τρεις μήνες.

Η ευκαιρία αυτή θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο μία φορά. Αν υπάρξει δεύτερη πρόωρη αποχώρηση μέσα στην ίδια τριετία, τότε το δικαίωμα απαλλαγής χάνεται οριστικά.

Ευελιξία για δημόσιους λειτουργούς

Ειδική μέριμνα λαμβάνεται για τους δημόσιους υπαλλήλους που μετακινούνται συχνά, όπως εκπαιδευτικοί, γιατροί, νοσηλευτές και ένστολοι. Στις περιπτώσεις αυτές, οι ιδιοκτήτες θα μπορούν να συνάπτουν συμβόλαια ακόμη και εξάμηνης διάρκειας, χωρίς να κινδυνεύουν να χάσουν την τριετή φοροαπαλλαγή.

Το μέτρο έχει στόχο κυρίως τις τουριστικές περιοχές και τα νησιά, όπου η στεγαστική κρίση είναι οξυμένη και οι κρατικοί λειτουργοί δυσκολεύονται να βρουν στέγη, καθώς η πλειονότητα των ακινήτων κατευθύνεται στη βραχυχρόνια μίσθωση.

Ο «κόφτης» στις βραχυχρόνιες

Βασική προϋπόθεση για να ισχύσουν όλα τα παραπάνω είναι το ακίνητο να διατίθεται αποκλειστικά για μακροχρόνια μίσθωση. Αν μετατραπεί σε Airbnb ή άλλο είδος βραχυχρόνιας μίσθωσης, η φοροαπαλλαγή ακυρώνεται.

Με αυτόν τον τρόπο, το οικονομικό επιτελείο επιδιώκει να φέρει ξανά στην αγορά χιλιάδες κατοικίες που παραμένουν κλειστές ή αξιοποιούνται μόνο τουριστικά, αυξάνοντας την προσφορά και διευκολύνοντας την πρόσβαση σε προσιτή στέγη για οικογένειες και δημόσιους λειτουργούς.