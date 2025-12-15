Τρομοκρατική επίθεση στο Σίδνεϊ

«Πράξη πασίδηλου αντισημιτικού μίσους», χαρακτηρίζει το Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο Ελλάδος (ΚΙΣΕ) σε ανακοίνωσή του την αιματηρή επίθεση με τους 16 νεκρούς στο Σίδνεϊ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Μια ακόμη εβραϊκή γιορτή μετατράπηκε σε λουτρό αίματος. Αυτή τη φορά στην Αυστραλία, στην εμβληματική παραλία Μποντάι, που κάθε τέτοια εποχή φωτίζεται από τα κεριά του Χανουκά, της γιορτής του φωτός. 15 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, δεκάδες τραυματίστηκαν, πολλοί εκ των οποίων παραμένουν σε κρίσιμη κατάσταση, σε μια γιορτή που συμβολίζει τη νίκη του φωτός απέναντι στο σκοτάδι και ενώνει τους ανθρώπους, ανεξαρτήτως φύλου, φυλής ή θρησκεύματος.

Η στοχευμένη επίθεση εναντίον Εβραίων που συγκεντρώθηκαν για να γιορτάσουν μια από τις σημαντικότερες θρησκευτικές εορτές τους, είναι ένα ακόμη τραγικό αποτέλεσμα της ρητορικής μίσους που διατυπώνεται εναντίον των Εβραίων και του Κράτους του Ισραήλ και της αδιαφορίας πολιτικών και κοινωνικών φορέων που την υιοθετούν, την ενθαρρύνουν ή την ανέχονται. Το τρομοκρατικό αυτό χτύπημα αποτελεί πράξη πασίδηλου αντισημιτικού μίσους και πλήγμα όχι μόνον κατά της εβραϊκής κοινότητας, αλλά και κατά των θεμελιωδών αξιών της δημοκρατίας, της θρησκευτικής ελευθερίας και της ειρηνικής συνύπαρξης.

Εκφράζουμε τη βαθιά μας θλίψη και τα συλλυπητήρια των Ελλήνων Εβραίων στις οικογένειες των θυμάτων, και ευχόμαστε γρήγορη ανάρρωση στους τραυματίες. Σε αυτές τις δύσκολες στιγμές, στεκόμαστε ενωμένοι με τους αδελφούς και τις αδελφές μας της Εβραϊκής Κοινότητας της Αυστραλίας.

Τραγωδίες, όπως αυτή στην Αυστραλία, υπενθυμίζουν ότι θεσμοί και κυβερνήσεις έχουν το χρέος να μην επιτρέψουν στον αντισημιτισμό και την τρομοκρατία να επικρατήσουν. Εμείς θα συνεχίσουμε να ανάβουμε τα κεριά του Χανουκά, μαζί με τους συμπολίτες μας, γιατί εξακολουθούμε να πιστεύουμε στο φωτεινό δρόμο που οδηγεί στην αλληλοκατανόηση και στην αρμονική συνύπαρξη ενάντια στη ρητορική μίσους και την τρομοκρατία.