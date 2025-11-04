Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Το μεσημέρι τα διαπιστευτήριά της στον Κ. Τασούλα - Θα συναντηθεί και με τον Γ. Γεραπετρίτη

Τα καθήκοντά της αναλαμβάνει επισήμως από σήμερα, Τρίτη, η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, η οποία αναμένεται να συναντηθεί το μεσημέρι με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα, στο περιθώριο μιας εθιμοτυπικής διαδικασίας που περιλαμβάνει συναντήσεις με κορυφαίους Έλληνες αξιωματούχους.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της Προεδρίας, η νέα πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, καθώς αναμένεται να συναντηθεί με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα στις 12:00, όπου και θα επιδώσει τα διαπιστευτήρια της.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της Προεδρίας, η διαδικασία περιλαμβάνει την κατάθεση των διαπιστευτηρίων στην Προεδρία και τη συνάντηση με τον Πρόεδρο, η οποία θα διαρκέσει 15-20 λεπτά. Η πρέσβης των ΗΠΑ θα είναι η τρίτη κατά σειρά που θα δει τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, μετά τις πρέσβεις της Νορβηγίας και του Καναδά.

Το «παρών» θα δώσει και η υφυπουργός Εξωτερικών Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου και η γενική γραμματέας της Προεδρίας της Δημοκρατίας, Αλίκη Χατζή.

Αμέσως μετά την επίσημη παράδοση των διαπιστευτηρίων, η κ.Γκίλφοϊλ θα κατευθυνθεί προς το Υπουργείο Εξωτερικών, όπου θα συναντηθεί με τον Υπουργό Εξωτερικών, Γιώργο Γεραπετρίτη, στις 13:30.

Σημειώνεται ότι, αύριο, Τετάρτη αναμένεται να επισκεφθεί στις 10:00 το Μέγαρο Μαξίμου για την πρώτη επίσημη συνάντηση με τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, η οποία αναμένεται να ενισχύσει τις διμερείς σχέσεις Ελλάδας-ΗΠΑ.

Υπενθυμίζεται, ότι Κυριάκος Μητσοτάκης και Κίμπερλι Γκίλφοϊλ είχαν μια πρώτη συνάντηση γνωριμίας στο περιθώριο της ΓΣ του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη στις 25 Σεπτεμβρίου.

Η νέα πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα έφτασε στην Αθήνα το Σάββατο συνοδευόμενη από τον γιο της Ρόναν, με ιδιωτική πτήση.

Η Αμερικανίδα πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, με ανάρτησή της στο Χ εξέφρασε την τιμή της για την άφιξή της στην Αθήνα, σημειώνοντας ότι η Ελλάδα και οι ΗΠΑ μοιράζονται έναν αδιαίρετο δεσμό.

Γεια σας, Ελλάδα! Hello, Greece! What an incredible honor to arrive in Athens today — my first day serving as U.S. Ambassador to the Hellenic Republic. The United States and Greece share an unbreakable bond. Together, we will strengthen this alliance and elevate our partnership… pic.twitter.com/mK9fFJMuHA — Ambassador Kimberly Guilfoyle (@USAmbassadorGR) November 1, 2025

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ελλάδα μοιράζονται έναν αδιάσπαστο δεσμό. Μαζί, θα ενισχύσουμε τη συμμαχία μας και θα την ανυψώσουμε σε νέα ύψη», ανέφερε χαρακτηριστικά η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.