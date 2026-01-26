«Καρφιά» Δούκα κατά Ανδρουλάκη για ΠΑΣΟΚ: Η στρατηγική μας απέτυχε

Με «αιχμές» κατά της έως τώρα στρατηγικής που ακολουθεί το ΠΑΣΟΚ μίλησε σήμερα ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, με φόντο το συνέδριο του Κινήματος τον προσεχή Μάρτιο.

Συγκεκριμένα, ο Χάρης Δούκας σε συνέντευξη που παραχώρησε στο ραδιόφωνο του Ertnews στάθηκε ιδιαίτερα στην ανάγκη για αλλαγή τακτικής του ΠΑΣΟΚ, εκφράζοντας την διαφωνία του με τον να μην ακούγονται όσα κρατούν το ΠΑΣΟΚ χαμηλά στις δημοσκοπήσεις.

«Είμαστε επισήμως σε μια διαδικασία προσυνεδριακού διαλόγου και θέλουμε να πάμε σε ένα συνέδριο διαλόγου, βαθιά πολιτικό. Τι ακριβώς θα συζητήσουμε αν δεν βάλλουμε αυτά τα θέματα; Θα τα κουκουλώσουμε; Εγώ δεν συμφωνώ στο κουκούλωμα. Το κουκούλωμα είναι καθήλωση», ανέφερε ο κ. Δούκας.

Ενώ υπενθύμισε ότι στην πρόσφατη συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας είχε κάνει συγκεκριμένες προτάσεις, οι οποίες εκτιμά ότι θα συμβάλουν στο να δημιουργηθεί η συνθήκη «ανατροπής» στις προσεχείς εκλογές.

«Νομίζω ότι είναι απόλυτα σαφές. Γι’ αυτό και έχουμε πολύ μεγάλο άγχος, αγωνία και την εκφράζουμε και το έκανα κι εγώ στα όργανα ότι πρέπει να αλλάξουμε στρατηγική. Η στρατηγική μας μέχρι τώρα, το διατύπωσα καθαρά, απέτυχε και πρότεινα συγκεκριμένα πράγματα για να δημιουργήσουμε τις συνθήκες. Γιατί κάποιος θα σου πει ωραία, μας λες ότι υπάρχει πρόβλημα, τι προτείνεις; Πρότεινα λοιπόν τρεις συγκεκριμένες κατευθύνσεις για να μπορέσει να δημιουργηθεί μια συνθήκη ανατροπής», πρόσθεσε.

«Εγώ το πιστεύω. Το πιστεύω βαθιά ότι επειδή είναι απολύτως ρευστοποιημένο πολιτικό σκηνικό και επειδή η Νέα Δημοκρατία έχει πολύ μεγάλα προβλήματα και πολύ μεγάλες δυσκολίες, έτσι κι αλλιώς τρίτη τετραετία σερί δεν έχει πάρει κανείς και επειδή το 70% του κόσμου δεν θέλει ξανά την κυβέρνηση, αυτό λένε όλα τα ποσοστά. Άρα να πούμε ότι με μια απόφαση το συνέδριό μας, κάθε μέλος θα υπογράψει, θα βάλει τη σφραγίδα του στην πολιτική αλλαγή, άρα καμία συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία» υπογράμμισε ο κ. Δούκας.

«Νούμερο δύο, να ξεκινήσει και μου αρέσει πολύ γιατί διαβάζω ότι αυτή η κατεύθυνση αρχίζει και γίνεται πια κεντρική κατεύθυνση του ΠΑΣΟΚ, ένας προγραμματικός διάλογος με άλλες δυνάμεις της Κεντροαριστεράς για να γίνει αυτό που βγήκε από την ΚΟΕΣ, μια προοδευτική κυβέρνηση με πρωταγωνιστή το ΠΑΣΟΚ και νούμερο τρία, δημοκρατία σε όλη τη διάρκεια και σε όλη τη διαδικασία μέχρι το συνέδριο, εσωκομματική δημοκρατία με τήρηση του καταστατικού», σημείωσε ο δήμαρχος Αθηναίων.

Μάλιστα, ο κ. Δούκας τόνισε πως παραμένει σταθερός στη θέση του για την αμφίπλευρη διεύρυνση του ΠΑΣΟΚ, δηλώνοντας ότι όποιος βουλευτής θέλει να ενταχθεί στο ΠΑΣΟΚ να παραδώσει πρώτα την έδρα του στο κόμμα με την «σημαία» του οποίου εκλέχτηκε.