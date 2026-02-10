Καραγεωργοπούλου: Δεν άντεχα το «φίλτρο» στην Πλεύση Ελευθερίας, τώρα διαβάζω την «Ιθάκη» του Τσίπρα

Με αιχμές σε βάρος της Ζωής Κωνσταντοπούλου και αφήνοντας ανοικτό το ενδεχόμενο να συμπορευθεί με τον Αλέξη Τσίπρα αποχώρησε σήμερα από την Πλεύση Ελευθερίας η βουλευτής, Ελένη Καραγεωργοπούλου.

Μιλώντας στην τηλεόραση του OPEN, η κα Καραγεωργοπούλου ανέφερε ότι η απόφασή της να παραιτηθεί από την Πλεύση Ελευθερίας εδράζεται σε βαθιές πολιτικές και λειτουργικές διαφωνίες με την πρόεδρο του κόμματος, Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Η κ. Καραγεωργοπούλου έκανε λόγο για «διαφορετικές πολιτικές προτεραιότητες», σημειώνοντας πως στο εσωτερικό του κόμματος υπήρχε ένα «φίλτρο» που δεν της επέτρεπε να εκφραστεί ελεύθερα. «Αυτό είναι ένα κομμάτι του παζλ», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι δεν μπορεί να παρακολουθήσει περιορισμούς που συνοδεύονται από συμπεριφορές με έντονη αυτοαναφορικότητα.

Παρότι αναγνώρισε ότι η Ζωή Κωνσταντοπούλου διαθέτει «εξαιρετικές ικανότητες», εξέφρασε τη δυσφορία της για το γεγονός ότι, όπως είπε, ο πολιτικός της λόγος δεν διαθέτει επαρκή τεκμηρίωση. «Δεν γυρνούν όλα γύρω από ένα πρόσωπο», σημείωσε, τονίζοντας ότι δεν μπορεί να συνεχίσει να συμμετέχει σε ένα πολιτικό σχήμα όπου «η εικόνα κυριαρχεί έναντι του περιεχομένου».

Αναφορικά με το πολιτικό της στίγμα, η κ. Καραγεωργοπούλου δήλωσε Αριστερή, υπογραμμίζοντας ωστόσο πως αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάποιος πολιτικός χώρος που να την εκφράζει απόλυτα. Ανέφερε ότι βρίσκεται κοντά στη Νέα Αριστερά (ΝΕΑΡ), επισημαίνοντας όμως ότι το συγκεκριμένο κόμμα βρίσκεται σε διαδικασία πολυδιάσπασης. Παράλληλα, αποκάλυψε πως διαβάζει το βιβλίο «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα, προκειμένου να κατανοήσει τη δική του πολιτική εκδοχή.

Στη συνέντευξή της άσκησε κριτική και στη ρητορική της Μαρίας Καρυστιανού, λέγοντας ότι παραπέμπει σε θέσεις και ύφος που θυμίζουν τον Θάνο Πλεύρη και τον Άδωνι Γεωργιάδη.