Ανεξαρτητοποιήθηκε η Έλενα Καραγεωργοπούλου από την Πλεύση Ελευθερίας

Ανεξαρτητοποιήθηκε, σύμφωνα με πληροφορίες, από την Πλεύση Ελευθερίας, η βουλευτής Ανατολικής Αττικής, Ελένη Καραγεωργοπούλου.

Σχετική επιστολή της, προς τον πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη, αναμένεται να ανακοινωθεί αύριο, Τετάρτη, στην ολομέλεια του Σώματος.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το περιβάλλον της βουλευτού, η κ. Καραγεωργοπούλου είχε ενημερώσει την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, για την απόφασή της και την είχε ευχαριστήσει για την ευκαιρία που της είχε δώσει.

Ακόμα, μεταφέρεται ότι η ανεξαρτητοποίησή της αποτέλεσε συνειδητή απόφαση που οφείλεται κυρίως σε «διάσταση ανάμεσα στα λόγια και την πράξη». Επίσης, η βουλευτής αισθάνεται ότι έχει ωριμάσει πλέον πολιτικά και πρόθεσή της είναι να συνεχίσει να ασκεί αντιπολίτευση στη ΝΔ.

Έπειτα από αυτή την εξέλιξη, η κοινοβουλευτική δύναμη της Πλεύσης Ελευθερίας μειώνεται από έξι σε πέντε βουλευτές, διατηρώντας το «στάτους» κοινοβουλευτικού κόμματος, καθώς εξακολουθεί να διαθέτει τον ελάχιστο απαιτούμενο αριθμό βουλευτών για τη συνέχιση της λειτουργίας της ως Κοινοβουλευτική Ομάδα.

Υπενθυμίζεται ότι έχουν αποχωρήσει από την Πλεύση Ελευθερίας οι Μιχάλης Χουρδάκης και Αρετή Παπαϊωάννου και ύστερα από την τελευταία ανεξαρτητοποίηση, παραμένουν στο κόμμα οι βουλευτές Σπύρο Μπιμπίλας, Αλέξανδρος Καζαμίας, Τζώρτζια Κεφαλά και Έλλη Ρούσσου.







