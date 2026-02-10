Ελ. Καραγεωργοπούλου για ανεξαρτητοποίηση από Πλ. Ελευθερίας: Διαφώνησα με τον τρόπο άσκησης της πολιτικής

Η ανεξάρτητη πλέον βουλευτής Ελένη Καραγεωργοπούλου εξήγησε τους λόγους που την οδήγησαν στην απόφασή της να αποχωρήσει από την Πλεύση Ελευθερίας.

Μιλώντας στο MEGA, τόνισε ότι η απόφασή της σχετίζεται με διαφορές στην αντίληψη για τις πολιτικές προτεραιότητες, τον τρόπο άσκησης του κοινοβουλευτικού ελέγχου και τη γενικότερη πολιτική κατεύθυνση. «Ο λόγος είναι ότι με την πρόεδρο ανέκυψαν ζητήματα διαφορετικής αντίληψης για τις πολιτικές προτεραιότητες, πώς ασκείται ο κοινοβουλευτικός έλεγχος και το είδος της πολιτικής κατεύθυνσης που αρμόζει», σημείωσε.

Η ίδια διευκρίνισε ότι η διαφωνία δεν αποτελεί σύγκρουση με την Πλεύση Ελευθερίας. «Η διακήρυξη της Πλεύσης Ελευθερίας δεν πάσχει σε κάτι ούτε ανακάλυψα ξαφνικά ότι διαφωνώ με αυτήν. Διαφωνώ ως προς τον τρόπο άσκησης της πολιτικής. Αυτό έγινε ξεκάθαρο πρακτικά μετά την παρουσίαση του προγράμματος της Πλεύσης και χρειάστηκαν αρκετοί μήνες για να γίνει σύσκεψη της Κοινοβουλευτικής Ομάδας ώστε να αναδειχθεί επίσημα η διαφορετική αντίληψη», εξήγησε.

Επανέλαβε ότι οι διαφορές εντοπίζονται στις πολιτικές προτεραιότητες και στον τρόπο άσκησης του κοινοβουλευτικού ελέγχου. «Υπάρχει διαφωνία. Πώς μπορώ να συμπορεύομαι;» διερωτήθηκε.

Η κυρία Καραγεωργοπούλου επισήμανε ότι η στάση της είναι συνειδητή και αποτέλεσμα πολιτικής ωριμότητας, με γνώμονα το κοινό συμφέρον και όχι την προσωπική ενίσχυση σε ένα πολιτικό εγχείρημα «που υπάρχει ζήτημα αξιοπιστίας του».

Για το μέλλον της στην πολιτική, δήλωσε: «Το μέλλον θα δείξει αν μπορώ να είμαι σε μια αριστερή παράταξη. Δεν κοίταξα ποτέ μου δεξιά». Παράλληλα, τόνισε ότι η παράδοση της έδρας αποτελεί προσωπική επιλογή και όχι θεσμική υποχρέωση, υπογραμμίζοντας ότι «δεν υπηρετώ τον εαυτό μου, δεν είναι προσωπικό προνόμιο, αλλά η λαϊκή εντολή να υπερασπιστώ το δίκαιο των πολιτών».