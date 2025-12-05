Κακοκαιρία Byron: Σύσκεψη υπό τον Κ. Κατσαφάδο για την καταγραφή ζημιών και την αποζημίωση πληγέντων στη Δυτική Αττική

Σύσκεψη θα πραγματοποιηθεί αύριο, Σάββατο, στο Δημαρχείο Μεγαρέων με τη συμμετοχή του υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Κώστα Κατσαφάδου για τον συντονισμό και την καταγραφή των ζημιών στις πληγείσες από την κακοκαιρία "BYRON" περιοχές. Παράλληλα, επιχειρησιακά κλιμάκια θα αναπτυχθούν από αύριο στη Δυτική Αττική και σε όλες τις πληγείσες περιοχές προκειμένου να ξεκινήσουν οι αυτοψίες.

Στόχος της σύσκεψης, όπως επισημαίνεται από το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, είναι ο άμεσος συντονισμός για την πλήρη καταγραφή των ζημιών και την επιτάχυνση της διαδικασίας αποζημίωσης των πληγέντων από το πρόσφατο κύμα κακοκαιρίας «BYRON».

Στη σύσκεψη θα παρευρεθούν ο δήμαρχος Μεγαρέων, Παναγιώτης Μαργέτης, ο δήμαρχος Ελευσίνας κ. Γιώργος Γεωργόπουλος, ο δήμαρχος Μάνδρας, Αρμόδιος Δρίκος και η αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Αττικής, Αθανασία Παπασπύρου.

Η συζήτηση θα επικεντρωθεί στον επιχειρησιακό προγραμματισμό και την υλοποίηση των αυτοψιών στις πληγείσες περιοχές, καθώς και στη διαδικασία πλήρους και τεκμηριωμένης καταγραφής των ζημιών σύμφωνα με τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα. Παράλληλα, θα εξεταστούν τα στάδια εφαρμογής και οι αρμόδιες υπηρεσίες που εμπλέκονται στη διαδικασία αποζημίωσης των πολιτών και των επιχειρήσεων που έχουν πληγεί.

«Οι εκπρόσωποι των Δήμων και της Περιφέρειας βρίσκονται ήδη σε στενή και συνεχή συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής (ΓΓΑΦΚΚΑ)», υπογραμμίζει το υπουργείο σε σχετική ανακοίνωση.

Νωρίς το απόγευμα πραγματοποιήθηκε σύσκεψη υπό τον υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Κώστα Κατσαφάδο, με τη συμμετοχή του γενικού Γραμματέα Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής, Πέτρου Καμπούρη και του Γενικού Διευθυντή της ΓΔΑΕΦΚ, Γιάννη Παυλή. Κατά τη σύσκεψη οριστικοποιήθηκαν τα επιχειρησιακά κλιμάκια, τα οποία, από αύριο, θα αναπτυχθούν όχι μόνο στη Δυτική Αττική αλλά και σε όλες τις πληγείσες περιοχές προκειμένου να ξεκινήσουν οι αυτοψίες.

Όπως σημειώνει το υπουργείο σε ανακοίνωσή του, τα κλιμάκια της ΓΔΑΕΦΚ διενεργούν αυτοψίες κατόπιν υπόδειξης των εκάστοτε δημοτικών αρχών, διασφαλίζοντας στοχευμένη, ακριβή και αποτελεσματική διαδικασία ελέγχου και καταγραφής.