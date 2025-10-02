Οι Έλληνες που βρίσκονται στο πλοιάριο «Οξυγόνο» του στολίσκου Global Sumud Flotilla είναι ασφαλείς και καλά στην υγεία τους, καθώς, όπως αναφέρει ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ, Δημήτρης Καιρίδης, έχουν μεταφερθεί στην Μπερ Σεβά του Ισραήλ.

Συγκεκριμένα, μιλώντας από το βήμα της Βουλής, ο κ. Καιρίδης ανέφερε ότι τα μέλη του ελληνικού πλοίου «Οξυγόνο» έχουν αποβιβαστεί σε λιμάνι βορείως της Γάζας και έχουν μεταφερθεί στην Μπερ Σεβά του Ισραήλ.

Σύμφωνα με την ενημέρωση του κ. Καιρίδη είναι όλοι καλά στην υγεία τους, ωστόσο λόγω της θρησκευτικής εορτής στο Ισραήλ η επιστροφή τους αναμένεται να πραγματοποιηθεί την Κυριακή ή το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα.

ΥΠΕΞ: Οι 27 Έλληνες της αποστολής είναι καλά στην υγεία τους

Νωρίτερα, σε ανακοίνωσή του το ΥΠΕΞ ανέφερε: «Οι 27 Έλληνες που συμμετέχουν στην αποστολή του στολίσκου «Global Sumud Flotilla», με κατεύθυνση προς την εμπόλεμη περιοχή της Γάζας, είναι καλά στην υγεία τους και δεν προκύπτει ότι υπήρξε άσκηση βίας σε βάρος τους. Σύμφωνα με ενημέρωση από το ισραηλινό Υπουργείο Εξωτερικών, τα πλοία του στολίσκου καταπλέουν, συνοδεία ισραηλινών πλοίων, με ασφάλεια, στο λιμάνι του Ashdod και θα ακολουθήσουν διαδικασίες καταγραφής και απέλασης των επιβαινόντων.

Η Πρέσβης μας στο Τελ Αβίβ θα μεταβεί στον χώρο, όπου βρίσκονται οι Έλληνες πολίτες. Τόσο τις προηγούμενες ημέρες, όσο και σήμερα, το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών προέβη σε διαβήματα στην ισραηλινή πλευρά, με τα οποία τέθηκε το ζήτημα της προστασίας των Ελλήνων πολιτών που συμμετέχουν στην αποστολή.

Σε συνεργασία και με τις υπόλοιπες χώρες, πολίτες των οποίων συμμετέχουν στην αποστολή και βρίσκονται στο Ισραήλ, θα γίνουν οι προβλεπόμενες ενέργειες προς το Ισραήλ και θα παρασχεθεί προξενική συνδρομή».

Γ. Γεραπετρίτης: Είχαμε μεριμνήσει για την ασφάλεια των Ελλήνων

Από τη μεριά της ελληνικής κυβέρνησης, ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης τόνισε ότι το ΥΠΕΞ είχε μεριμνήσει για την ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών.

«Η ενημέρωση την οποία έχουμε αυτή τη στιγμή είναι ότι τα 39 πλοία από το στολίσκο ήδη καταπλέουν προς το λιμάνι του Άσντότ. Όλοι οι επιβαίνοντες είναι καλά στην υγεία τους. Δεν έχει υπάρξει άσκησης βίας. Δεν έχει ακόμη διευκρινιστεί απολύτως οι συνθήκες υπό τις οποίες έγινε η συνοδεία των πλοίων προς το Ισραήλ», ανέφερε από το βήμα του 11ου Διεθνούς Συνεδρίου Ναυτικού Δικαίου.

Ο υπουργός Εξωτερικών τόνισε ότι σε συνεργασία και με τις άλλες χώρες, των οποίων πολίτες βρίσκονται στην αποστολή, «θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να υπάρξει πλήρης εγγύηση ασφάλειας για τους πολίτες αυτούς και ήδη έχουμε μεριμνήσει σχετικά».

Και πρόσθεσε: «Αντιλαμβανόμαστε όλοι τη συνθετότητα του εγχειρήματος του στολίσκου Global Sumud Flotilla, που κατευθύνθηκε προς μια εμπόλεμη περιοχή. Εμείς ήδη προληπτικά στο υπουργείο Εξωτερικών είχαμε μεριμνήσει με διαβήματα προς την ισραηλινή πλευρά για την ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών που επιβαίνουν στα πλοία. Έγινε κοινή δήλωση με τον υπουργό Εξωτερικών της Ιταλίας, έτσι ώστε να βεβαιωθούμε ότι η ισραηλινή πλευρά θα διασφαλίσει απολύτως όλα τα εχέγγυα τα οποία προβλέπονται για την ελεύθερη ναυσιπλοΐα και την ασφάλεια των πολιτών και βεβαίως την παροχή προξενικής συνδρομής».

«Είχαμε αγρύπνια εξαιτίας των χθεσινών γεγονότων», είπε ο Γιώργος Γεραπετρίτης αναφέροντας ότι είναι μακράν η χειρότερη περίοδος μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο να είναι κάποιος υπουργός Εξωτερικών, όπου η κάθε συμμετρία έχει χαθεί. «Οι πόλεμοι, οι οποίοι πάντοτε εθεωρούντο μακρινά φαινόμενα που δεν μας αγγίζουν, είναι πια στη γειτονιά μας και η κάθε μέρα που έρχεται καταργεί την προηγούμενη».

Θα απελαθούν όλοι οι ακτιβιστές του στολίσκου, λέει το Ισραήλ

Υπενθυμίζεται ότι , το Ισραηλινό Ναυτικό αναχαίτισε όλα τα σκάφη της Global Sumud Flotilla που επιχείρησαν να σπάσουν τον θαλάσσιο αποκλεισμό της Λωρίδας της Γάζας, η οποία τελεί υπό τον έλεγχο της Χαμάς, αφού ο στρατός είχε εκδώσει τελεσίγραφο προς τον στολίσκο υπέρ των Παλαιστινίων να αλλάξει πορεία.

Όπως αναφέρουν οι Times of Israel, μονάδες κομάντο της επίλεκτης ναυτικής δύναμης Shayetet 13 επιβιβάστηκαν μέχρι το μεσημέρι της Πέμπτης σε περισσότερα από 40 από τα συνολικά 47 πλοία της αποκαλούμενης «Global Sumud Flotilla», συλλαμβάνοντας εκατοντάδες ακτιβιστές αφού πρώτα παρεμπόδισαν τα σήματα επικοινωνίας τους και χρησιμοποίησαν αντλίες νερού.

Λίγο πριν από τις 2 μ.μ., το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε ότι η «πρόκληση» της νηοπομπής «έχει λήξει», χωρίς να έχουν σημειωθεί σοβαρά επεισόδια.

«Κανένα από τα γιοτ της πρόκλησης Χαμάς–Sumud δεν κατάφερε να εισέλθει σε ενεργή ζώνη μάχης ή να παραβιάσει τον νόμιμο ναυτικό αποκλεισμό», ανέφερε το υπουργείο, προσθέτοντας ότι «όλοι οι επιβάτες είναι ασφαλείς και σε καλή υγεία. Μεταφέρονται με ασφάλεια στο Ισραήλ, απ’ όπου θα απελαθούν στην Ευρώπη».

The Hamas-Sumud provocation is over.



None of the Hamas-Sumud provocation yachts has succeeded in its attempt to enter an active combat zone or breach the lawful naval blockade.



All the passengers are safe and in good health. They are making their way safely to Israel, from… — Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) October 2, 2025

Ένα από τα νέα αποβατικά/υποστηρικτικά σκάφη του ισραηλινού ναυτικού μετέφερε στο λιμάνι του Ασντόντ μερικούς από τους συλληφθέντες ακτιβιστές.

Already several vessels of the Hamas-Sumud flotilla have been safely stopped and their passengers are being transferred to an Israeli port.

Greta and her friends are safe and healthy. pic.twitter.com/PA1ezier9s — Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) October 1, 2025

Ένα πλοίο της νηοπομπής, που αντιμετώπισε μηχανική βλάβη άσχετη με τις στρατιωτικές επιχειρήσεις, παρέμεινε στη θάλασσα σε απόσταση από τη Γάζα. Το υπουργείο Εξωτερικών προειδοποίησε ότι «αν επιχειρήσει να προσεγγίσει, θα αποτραπεί επίσης η προσπάθειά του να μπει στη ζώνη μάχης και να σπάσει τον αποκλεισμό».

Hamas-Sumud passengers on their yachts are making their way safely and peacefully to Israel, where their deportation procedures to Europe will begin. The passengers are safe and in good health. pic.twitter.com/pzzitP5jN8 — Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) October 2, 2025

Ο ισραηλινός στρατός διέψευσε ισχυρισμούς ακτιβιστών ότι πλοία του στολίσκου έφτασαν σε ύδατα υπό ισραηλινό έλεγχο ανοικτά της Γάζας, αποδίδοντάς τους σε λανθασμένα δεδομένα εντοπισμού. Ενδεικτικά, το σκάφος Mikeno εμφανίστηκε ξαφνικά στο σύστημα παρακολούθησης ανοιχτά της Γάζας, αλλά με μηδενική ταχύτητα και πορεία, κάτι που υποδήλωνε βλάβη του ιχνηλάτη.

Σύμφωνα με το υπουργείο Εξωτερικών, σε ένα από τα πρώτα πλοία που δέχθηκαν έφοδο επέβαινε η Γκρέτα Τούνμπεργκ. Το υπουργείο έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο που δείχνει Ισραηλινό στρατιώτη να της παραδίδει τα προσωπικά της αντικείμενα μετά τη σύλληψή της.