Την υπόθεση του βιαστή με την τυρόπιτα υπενθύμισε ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών και Υποδομών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, απαντώντας στην πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία νωρίτερα τον κατηγόρησε για σεξισμό αναφορικά με την λεκτική αντιπαράθεση που είχε την περασμένη εβδομάδα με την κ. Πέτη Πέρκα.

Αναλυτικά ο διάλογος που έγινε στη Βουλή:

Κ. Κυρανάκης: Όταν πιστεύω ότι έχω δίκαιο επιμένω. Όταν όμως κάνω λάθος το παραδέχομαι και ζητάω συγγνώμη. Με την συνάδελφο της Νέας Αριστεράς έκανα λάθος και ζήτησα συγγνώμη. Όμως μια λάθος λέξη έχει μικρότερο βάρος από την υπεράσπιση ενός βιαστή.

Ζ. Κωνσταντοπούλου: Τι λέτε;

Κ. Κυρανάκης: Για εσάς το λέω κυρία Κωνσταντοπούλου. Μια λέξη έχει μικρότερο βάρος από την υπεράσπιση ενός ανθρώπου που βίασε 4 γυναίκες. Μια λέξη έχει μικρότερο βάρος από την ψήφιση ενός νόμου που οδήγησε στην αποφυλάκιση αυτού του ανθρώπου.

Ζ. Κωνσταντοπούλου: Συκοφαντίες. Έχει μηνυθεί ο κ. Φλωρίδης, θα μηνυθείτε και εσείς.