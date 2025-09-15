Κ. Κυρανάκης: Όταν θα έχουμε νέα τρένα θα εντάξουμε στην 24ωρη λειτουργία και τον ΗΣΑΠ - Το 2026 θα ξεκινήσει στη Θεσσαλονίκη

«Πολύ όμορφη βραδιά» χαρακτήρισε αυτή του Σαββάτου, ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, καθώς έκανε πρεμιέρα η 24ωρη λειτουργία των μέσων μαζικής μεταφοράς στην Αθήνα.

Μιλώντας στο Action24, ανακοίνωσε μάλιστα ότι «όταν θα έχουμε νέα τρένα στην γραμμή 1 του Μετρό (ΗΣΑΠ), τότε «θα γίνει και εκεί η 24ωρη λειτουργία» προσθέτοντας ότι το ίδιο θα γίνει και το 2026 στη Θεσσαλονίκη».

«Πίσω από αυτή την προσπάθεια υπάρχουν άνθρωποι και διαδικασίες που δεν φαίνονται, συντηρητές επόπτες ασφαλείας, προετοιμασίας συστημάτων για μια 24ωρη λειτουργία που δεν εφαρμόζεται παντού. Η Αθήνα είναι μια από τις λίγες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες που το κάνει αυτό, το ίδιο θα κάνουμε και στη Θεσσαλονίκη από του χρόνου», ανέφερε.

Ερωτηθείς για το πώς αντιμετωπίστηκε το ζήτημα της συντήρησης, ο κ. Κυρανάκης είπε «θέμα συντήρησης υπάρχει στη γραμμή 1 που είναι παλιοί οι συρμοί του 1980 και για αυτό δεν ανοίξαμε εκεί. Αυτό θα γίνει όταν θα έχουμε νέα τρένα που κατασκευάζονται αυτή τη στιγμή στον Βόλο».

Όσον αφορά τον νέο ΚΟΚ που τέθηκε σε ισχύ από την Κυριακή, ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών είπε ότι «είναι μεγάλο στοίχημα η εφαρμογή του. Ήδη έχουμε βελτίωση σε ορισμένα σημεία. Στην Αθήνα βλέπουμε από τις κάμερες ότι έχει βελτιωθεί η κατάσταση με τα κράνη από τους αναβάτες μηχανής».

Ειδικά, δε, για τις κάμερες είπε ότι «κάθε μήνα θα μπαίνουν και περισσότερες. Σε αυτή τη φάση εκπαιδεύεται ο αλγόριθμος για να "πιάνει" σωστά τις παραβάσεις. Όταν, δε, θα έχουμε ψηφιακή καταγραφή παράβασης, το πρόστιμα θα έρχεται σε πραγματικό χρόνο».