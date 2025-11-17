Κ. Κυρανάκης: Με αυτόματο σύστημα τηλεδιοίκησης δεν μπορεί μια γραμμή να καταληφθεί από άλλο τρένο

«Όταν χαράσσεται μια πορεία τρένου με αυτόματο σύστημα τηλεδιοίκησης, δεν μπορεί αυτή η γραμμή να είναι λάθος, με την έννοια ότι δεν μπορεί αυτή να καταληφθεί από άλλο τρένο», ανέφερε ο αναπληρωτής υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Κώστας Κυρανάκης, απαντώντας, νωρίτερα στη Βουλή, σε επίκαιρη ερώτηση της βουλευτού του ΠΑΣΟΚ Ευαγγελίας Λιακούλη, για το περιστατικό με τον συρμό που εκτελούσε δρομολόγιο του προαστιακού σιδηροδρόμου Θεσσαλονίκη – Λάρισα.

«Οποια γραμμή και να επιλέξει ο σταθμάρχης ή ο χειριστής κυκλοφορίας, με αυτόματο σύστημα τηλεδιοίκησης, αυτή ανήκει στο συγκεκριμένο τρένο. Δεν μπορεί να μπει άλλη αμαξοστοιχία», τόνισε ο αναπληρωτής υπουργός και πρόσθεσε ότι στη συγκεκριμένη περιοχή λειτουργεί αυτόματο σύστημα τηλεδιοίκησης, έχει ολοκληρωθεί η Σύμβαση 717 και η χάραξη της πορείας των τρένων πέριξ του σταθμού της Σίνδου γίνεται με αυτόματο σύστημα τηλεδιοίκησης.

Από την πλευρά της, η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ είπε ότι το τρένο κινήθηκε για αρκετά μεγάλη απόσταση σε λάθος γραμμή, εξαιτίας -όπως ειπώθηκε από υπάλληλο- «ενός λάθους με το κλειδί», και ο συρμός οπισθοχώρησε για να μπει στη σωστή γραμμή. Η κ. Λιακούλη παρατήρησε ότι «υπήρξε μεγάλη προσπάθεια από την κυβέρνηση να δικαιολογήσει κάτι που δεν μπόρεσαν να δικαιολογήσουν οι δύο εμπλεκόμενοι, ο ΟΣΕ και η Hellenic Train, με τον έναν να διαψεύδει τον άλλον, διότι ο ΟΣΕ είπε ότι δεν έγινε τίποτε και αυτό είναι στη φαντασία των ανθρώπων και από την άλλη η Hellenic Train δήλωσε ότι αυτό συνέβη, ότι ήταν λάθος, ότι δεν ειδοποιήθηκαν σωστά, ότι μπήκε στη λάθος γραμμή και ότι πήρε οπισθοπορεία για να βγει και να ξαναμπεί στη σωστή γραμμή».

Τον λόγο πήρε και πάλι ο κ. Κυρανάκης ο οποίος είπε για το περιστατικό: «Ο συρμός έπρεπε να αφήσει τους επιβάτες στην αποβάθρα, ήταν σταθμός του προαστιακού και έπρεπε, μεταξύ των ορίων του σταθμού, μεταξύ των δύο κλειδιών δηλαδή, των δύο διασταυρώσεων, έπρεπε να φτάσει στο κλειδί μετά τον σταθμό ώστε να κάνει την οπισθοπορεία και να αφήσει τους επιβάτες στην αποβάθρα». Ο αναπληρωτής υπουργός ανέφερε στο σημείο αυτό ότι η σύγχυση στον κόσμο δημιουργήθηκε «διότι κακώς, και γι΄ αυτό εγκαλέσαμε τη Hellenic Train, κακώς το προσωπικό της αμαξοστοιχίας δεν ειδοποίησε τους επιβάτες γι’ αυτόν τον χειρισμό».

«Με όλο το σεβασμό, δεν κατάλαβα τίποτα. Δεν κατάλαβα. Εγώ θα φταίω που δεν κατάλαβα, προφανώς… Αλλά επειδή θα είναι και άλλοι σαν εμένα, “μικρόνοοι”, ξεμπερδέψτε το πράμα!», σχολίασε η Ευαγγελία Λιακούλη και συνέχισε: «Μας ακούει ο κόσμος. Να είστε πιο κατανοητός, όταν μας μιλάτε. Μπήκε ή δεν μπήκε το τρένο σε λάθος γραμμή; Απλό είναι το ερώτημα».

«Είμαι σίγουρος, κυρία Λιακούλη, ότι καταλαβαίνετε. Απλά λέτε δημοσίως ότι δεν καταλαβαίνετε για να δημιουργήσετε εντυπώσεις, με πολιτική σκοπιμότητα, κατά τη γνώμη μου», απάντησε ο αναπληρωτής υπουργός Υποδομών και Μεταφορών και σημείωσε: «Στη Σίνδο έχουμε τέσσερις γραμμές, δύο ανόδου και δύο καθόδου. Οι δύο εξυπηρετούν υπεραστικά δρομολόγια, τα InterCity, και οι άλλες δύο εξυπηρετούν προαστιακά δρομολόγια. Όταν λοιπόν φτάνει στο πρώτο κλειδί, προ του σταθμού, το τρένο πρέπει να αλλάξει γραμμή, να μπει από την υπεραστική γραμμή στην προαστιακή γραμμή. Όταν αυτό δεν είναι εφικτό, που συμβαίνει σε αρκετούς ευρωπαϊκούς σιδηροδρόμους, για πάρα πολλούς λόγους, τότε ποια επιλογή μένει; Πρέπει να πας στο επόμενο κλειδί και να επιστρέψεις πίσω, διότι ένα τρένο δεν μπορεί ούτε να στρίψει ούτε να μεταπηδήσει από γραμμή σε γραμμή. Αλλάζει γραμμή, όταν μπαίνει σε κλειδί.

Όταν έχω σύστημα τηλεδιοίκησης, που εδώ έχω, επιλέγει μια γραμμή το σύστημα και αυτή η γραμμή κλειδώνει, δεν μπορεί να μπει άλλο τρένο». Είναι αδύνατο να μπει άλλο τρένο στην ίδια γραμμή, όταν η γραμμή κλειδώνει με τηλεδιοίκηση, είπε ο αναπληρωτής υπουργός και σημείωσε ότι «δεν θα μπορούσε να μπει άλλο τρένο στην ίδια γραμμή, πολύ περισσότερο που η γραμμή που χαράχτηκε ήταν ίδιας κατεύθυνσης δεν ήταν αντίθετης κατεύθυνσης, αλλά ακόμη και σε μια τέτοια περίπτωση η γραμμή με τηλεδιοίκηση κλειδώνει».

«Εγώ είπα δημοσίως», συνέχισε ο κ. Κυρανάκης, ότι «δεν κατηγορώ τους επιβάτες οι οποίοι εξέφρασαν μια ανησυχία. Σωστά την εξέφρασαν. Είπα ότι η Hellenic Train και το προσωπικό της έπρεπε να ενημερώσουν για τον λόγο αλλαγής χάραξης, όπως κάνει σε άλλες περιπτώσεις».