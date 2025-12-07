Κ. Κυρανάκης: Η ιστορία των τρόλεϊ αξίζει σεβασμό - Ευθύνη μας η επόμενη μέρα

Μετά τη συνεχή παρουσία 70 και πλέον χρόνων των τρόλεϊ στους δρόμους της Αθήνας και του Πειραιά, ξεκίνησε σήμερα η αποξήλωση καλωδίων από τον Πειραιά, παρουσία του αναπληρωτή υπουργού Μεταφορών, Κωνσταντίνου Κυρανάκη και του δημάρχου, Γιάννη Μώραλη.

Ο αθηναϊκός και ο πειραϊκός ουρανός απελευθερώνονται από τα καλώδια των τρόλεϊ σηματοδοτώντας το τέλος μιας εποχής.

Όπως ανέφερε ο κ. Κυρανάκης, ξεκινά η κατάργηση του 70% των εναέριων καλωδίων, αρχικά στον Πειραιά και στη συνέχεια στην Αθήνα, απελευθερώνοντας τον αστικό ορίζοντα και μειώνοντας τα κόστη συντήρησης. Στο πλαίσιο της μετάβασης, οι γραμμές 17 και 20 θα αντικατασταθούν από σύγχρονα ηλεκτρικά λεωφορεία.

«Η ίδια καθαρή ενέργεια που παρείχε το τρόλεϊ για δεκαετίες τώρα μπορεί να καλυφθεί από τα ηλεκτρικά λεωφορεία. Σήμερα αποχαιρετούμε σταδιακά τα τρόλεϊ όχι με ευκολία αλλά με σεβασμό σ' αυτά που προσέφεραν και ως οχήματα αλλά και ως εργαζόμενοι τόσα χρόνια στους πολίτες», πρόσθεσε.

Επίσης, δώλωσε πως δεν θα χαθεί καμία θέση εργασίας, αντίθετα θα γίνουν νέες προσλήψεις οδηγών και μισθολογικές αυξήσεις, ενώ τα δρομολόγια θα γίνουν πιο συχνά και πιο αξιόπιστα, με καλύτερες χρονοαποστάσεις και εξυπηρέτηση των επιβατών.

Υπενθυμίζεται πως σε χθεσινή συνέντευξή του στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών έιχε δηλώσει: «Τα τρόλεϊ υπηρέτησαν την Αττική για πάνω από μισό αιώνα. Υπήρξαν ένα μέσο που σημάδεψε την καθημερινότητα της πόλης σε μια εποχή όπου οι επιλογές ήταν περιορισμένες και η τεχνολογία διαφορετική. Σήμερα, όμως, η Αθήνα έχει άλλες ανάγκες. Το λειτουργικό κόστος των τρόλεϊ είναι υπερδιπλάσιο από εκείνο ενός ηλεκτρικού λεωφορείου νέας γενιάς, ενώ το δαιδαλώδες εναέριο δίκτυο των 143 χιλιομέτρων δεν προσφέρει πλέον κανένα περιβαλλοντικό όφελος, αντιθέτως επιβαρύνει συνολικά το οδικό δίκτυο.

Γι' αυτό προχωράμε σε μια οργανωμένη μετάβαση, που ξεκινάει η αποξήλωση του δικτύου από τον Πειραιά, με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα 18 μηνών για τις εργασίες. Οι γραμμές δεν αλλάζουν, αλλάζει μόνο η τεχνολογία που τις εξυπηρετεί. Στις μεγάλες ευθείες των κεντρικών αξόνων το δίκτυο θα διατηρηθεί και θα ενισχυθεί με όλο τον διαθέσιμο στόλο, ώστε να πυκνώσουν τα δρομολόγια. Στις υπόλοιπες γραμμές περνάμε σε ηλεκτρικά, φυσικού αερίου και οχήματα τεχνολογίας IMC, γιατί είναι οικονομικότερα, πιο ευέλικτα και πιο φιλικά προς τις ανάγκες του επιβάτη. Η ιστορία των τρόλεϊ αξίζει σεβασμό και θα τον δείξουμε. Αλλά η ευθύνη μας σήμερα είναι η επόμενη μέρα: Ένα πιο καθαρό, πιο ασφαλές και πιο αξιόπιστο σύστημα μετακινήσεων για την Αθήνα».

Σε ό,τι αφορά το οικονομικό όφελος, ο αρμόδιος υπουργός, στη συνέντευξή του, σημείωσε: «Η οικονομική διάσταση αυτής της μετάβασης είναι εξίσου σημαντική με την επιχειρησιακή. Σήμερα, το λειτουργικό κόστος των τρόλεϊ είναι υπερδιπλάσιο σε σχέση με ένα ηλεκτρικό λεωφορείο νέας γενιάς: Για κάθε χιλιόμετρο που εκτελείται με τρόλεϊ, το Δημόσιο πληρώνει περίπου 5,5 ευρώ, ενώ για το ίδιο χιλιόμετρο με ηλεκτρικό λεωφορείο το κόστος πέφτει στα 2,5 ευρώ. Πρόκειται για μια διαφορά που δεν μπορεί να αγνοηθεί από ένα σύγχρονο σύστημα μεταφορών.

Παράλληλα, η συντήρηση και η αντικατάσταση του εναέριου δικτύου των 143 χιλιομέτρων απαιτεί τεράστιους πόρους. Με το σχέδιο που εφαρμόζουμε, επιτυγχάνουμε εξοικονόμηση περίπου 20 εκατομμυρίων ευρώ μόνο από το σκέλος των καλωδίων, που θα μειωθούν κατά 70% από 143 σε 44 χιλιόμετρα. Με απλά λόγια, επενδύουμε σε μια υποδομή που κοστίζει λιγότερο, λειτουργεί καλύτερα και απελευθερώνει πόρους που μπορούν να κατευθυνθούν στη βελτίωση των δρομολογίων και της ποιότητας εξυπηρέτησης.

Επιπλέον, η αναντιστοιχία κόστους-απόδοσης είναι εμφανής και στην προμήθεια οχημάτων: Η τιμή για δύο νέα τρόλεϊ αντιστοιχεί σε τρία νέα ηλεκτρικά λεωφορεία, κάτι που σημαίνει μεγαλύτερη κάλυψη δρομολογίων με τον ίδιο προϋπολογισμό.

Συνολικά, η επιλογή αυτή δεν είναι μόνο τεχνικά ορθή, είναι οικονομικά υπεύθυνη και επιτρέπει στο σύστημα να αναπνεύσει και να αναπτυχθεί με τρόπο βιώσιμο, προς όφελος των φορολογούμενων και των επιβατών».

Με βάση μελέτη του ΟΑΣΑ, με το σχέδιο θα υπάρξει:

● Εξοικονόμηση άνω του 50% λειτουργικού κόστους για κάθε αντικατάσταση με ηλεκτρικό λεωφορείο.

● Η τιμή για κάθε δύο νέα τρόλεϊ αντιστοιχεί σε τρία νέα ηλεκτρικά λεωφορεία.

● Εξοικονόμηση 20.000.000 ευρώ από τα κόστη αντικατάστασης και συντήρησης δικτύου.

Το σημερινό δίκτυο καλωδίων τρόλεϊ αντιστοιχεί σε 143 χιλιόμετρα.

Από τη σημερινή κατάσταση, φτάνουμε στα 44 χιλιόμετρα, μείωση της τάξης του 70%.

Τα χιλιόμετρα που θα παραμείνουν αντιστοιχούν, κυρίως, σε κάποιες μεγάλες ευθείες, όπου σταδιακά τα δρομολόγια θα πυκνώσουν αισθητά, καθώς τα εναπομείναντα τρόλεϊ που έχουν ακόμη κάποια χρόνια ζωής θα τοποθετηθούν σε αυτές ώστε να εκτελούν δρομολόγια.

«Ξεκινάμε από μια περιοχή με πολύ πυκνό δίκτυο που δημιουργεί πολλά προβλήματα. Σημαντικότερο εξ' αυτών, το πρόβλημα που δημιουργείται στο τραμ. Το τραμ, βάσει σχεδιασμού, θα έπρεπε να καταλήγει στο λιμάνι του Πειραιά, κάτι που δεν συμβαίνει εξαιτίας του γεγονότος ότι μπλέκονται τα καλώδια του τραμ και του τρόλεϊ.

Οι γραμμές και τα δρομολόγια των τρόλεϊ δεν καταργούνται ούτε αντικαθίστανται, ξεκινούν να εκτελούνται από λεωφορεία, κάτι που σταδιακά αυτό θα οδηγήσει και στην πύκνωση των δρομολογίων», τονίζεται στη μελέτη του ΟΑΣΑ, ενώ επισημαίνεται πως το σύνολο των εργαζομένων θα συνεχίσουν την επαγγελματική πορεία τους στην ΟΣΥ.