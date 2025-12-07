Θεσσαλονίκη: Σε πλήρη εξέλιξη το σχέδιο του δήμου για ενίσχυση του πρασίνου - 2.500 κλαδεύσεις, 1.300 νέες φυτεύσεις και ολικό «λίφτινγκ» πάρκων

Από την 1η Νοεμβρίου ο δήμος Θεσσαλονίκης έχει θέσει σε εφαρμογή από την 1η Νοεμβρίου το φετινό πρόγραμμα κλαδεύσεων και φυτεύσεων, το οποίο ήδη αποδίδει τα πρώτα μετρήσιμα αποτελέσματα. Στην πρόσφατη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, ο αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος, Αστικού Πρασίνου και Αστικής Πανίδας, Βασίλης Διαμαντάκης παρουσίασε έναν αναλυτικό απολογισμό, με 2.500 δέντρα συνολικά να έχουν κλαδευτεί, 1.300 νέα δέντρα να έχουν φυτευτεί σε πόλη και περιαστικό δάσος από τις αρχές του προηγούμενου μήνα και 150 πρέμνα να έχουν απομακρυνθεί.