Εστίαση: Γιατί προβλέπεται «λουκέτο» στο 60% των επιχειρήσεων που άνοιξαν το 2025

Σε φάση επαναπροσδιορισμού βρίσκεται ο κλάδος εστίασης στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης, καθώς εισέρχονται και δραστηριοποιούνται σε αυτόν πολλοί νέοι επαγγελματίες. Μόνο το 2025 άνοιξαν εκατοντάδες επιχειρήσεις, χωρίς αυτό να είναι απαραίτητα καλό και να ενισχύει τη δυναμική του, σύμφωνα με έμπειρους καταστηματάρχες τους επισιτισμού και εκπροσώπους των συλλογικών του οργάνων, οι οποίοι μάλιστα προβλέπουν ότι η πλειοψηφία αυτών των νέων επιχειρήσεων, θα οδηγηθεί σε «λουκέτο» μέσα σε ένα έτος.