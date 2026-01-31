Κ. Καραγκούνης: Η Επιθεώρηση Εργασίας έκανε τέσσερις ελέγχους το 2025 στο «Βιολάντα»

Σύμφωνα με τον υφυπουργό Εργασίας, Κώστα Καραγκούνη, η μόνη αρχή που μετέβη στο εργοστάσιο «Βιολάντα» ήταν η Επιθεώρηση Εργασίας, η οποία πραγματοποίησε τέσσερις ελέγχους μέσα στο 2025 στην εν λόγω βιομηχανία.

«Ας πούμε ότι υπήρχε διαρροή – το παίρνω ως δεδομένο αυτό – και ότι υπήρχαν πολεοδομικές παραβάσεις. Η Επιθεώρηση Εργασίας κάνει έλεγχο εάν καταγγελθεί κάτι, αλλά δεν μένει μόνο στις καταγγελίες, κάνει και 31.000 ελέγχους κάθε χρόνο» τόνισε σε δηλώσεις του στο MEGA.

«Κάνει έλεγχο για τα ωράρια, αν τηρείται η ψηφιακή κάρτα. Υπάρχουν και οι ειδικοί επιθεωρητές υγείας και ασφάλειας, που ελέγχουν σε ένα τυπικό μεν επίπεδο αρχικών εάν υπάρχει το πιστοποιητικό ενός συγκεκριμένου εξοπλισμού ή της πυρασφάλειας, αλλά δεν έχουν εξειδίκευση να πάνε στα πιο ειδικότερα, που έχουν όμως οι ελεγκτές κάποιων άλλων υπηρεσιών. Ρωτώ: ποιοι έλεγχοι έγιναν από την Πολεοδομία και την Περιφέρεια σε μία από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις της περιοχής;».

Όπως τονίζει, το υπουργείο Εργασίας δεν έχει καμία σχέση με την Επιθεώρηση Εργασίας, ενώ ο ανακριτής στο πλαίσιο της έρευνας θα καλέσει τις αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες για να εξακριβωθούν οι παραλείψεις και οι παρατυπίες.

«Όλοι οι ελεγκτές, και των δήμων και της Περιφέρειας που έχουν αρμοδιότητα να ελέγχουν τις εγκαταστάσεις, πρέπει να βγουν στον δρόμο να κάνουν ελέγχους. Πρέπει ο καθένας να κάνει τη δουλειά του. Όπως η ανεξάρτητη Αρχή κάνει ελέγχους, έτσι κάθε υπηρεσία που έχει επιφορτιστεί από τον νόμο να κάνει ελέγχους, θα πρέπει να κάνει τη δουλειά της», τόνισε ο κος Καραγκούνης.