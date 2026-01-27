Κ. Καραγκούνης για Βιολάντα: Περιμένουμε τα πορίσματα της Πυροσβεστικής – 35% αυξημένοι οι έλεγχοι της Επιθεώρησης Εργασίας

«Πράγματι είναι μια δραματική περίπτωση. Χάθηκαν νέες γυναίκες στην ώρα της εργασίας τους, πράγματι δραματικό και αυτό το οποίο προφανώς περιμένει και η κυβέρνηση σήμερα είναι να δούμε τα πορίσματα της Πυροσβεστικής και των ειδικών υπηρεσιών της Πυροσβεστικής.

Ίσως και σήμερα να έχουμε κάποια, όπως άκουσα τον Γιάννη Κεφαλογιάννη χθες, ίσως σήμερα να έχουμε μια πρώτη ένδειξη και νομίζω ότι περιμένουμε όλοι τα πορίσματα της Πυροσβεστικής που έχει την αρμοδιότητα» δήλωσε ο υφυπουργός Εργασίας Κώστας Καραγκούνης για το τραγικό δυστύχημα με τους πέντε θανάτους στο εργοστάσιο της «Βιολάντα» στα Τρίκαλα.

«Η ανεξάρτητη αρχή της Επιθεώρησης Εργασίας ήταν από την πρώτη στιγμή εκεί, μαζί βεβαίως με την Πυροσβεστική, η οποία κάνει το έργο που έχει αναλάβει εξ ολοκλήρου, εκεί βεβαίως καταγράφει και η ανεξάρτητη Αρχή Επιθεώρησης Εργασίας και θα υπάρξει ενημέρωση όταν θα καταλήξουν σε συγκεκριμένα πορίσματα» συνέχισε μιλώντας στο ERT News Radio 105,8.

Αναφορικά με τους ελέγχους που έχουν γίνει στο εργοστάσιο, επισήμανε τα εξής:

«Πρώτα απ’ όλα, ό,τι έχει να κάνει με τον ελεγκτικό μηχανισμό και με τις όποιες προτάσεις, τα όποια πρόστιμα, τις όποιες συστάσεις δεν τις κάνει το υπουργείο Εργασίας. Τις κάνει η Ανεξάρτητη Αρχή Επιθεώρησης Εργασίας και προφανώς εμείς δεν υπεισερχόμαστε στο έργο της ανεξάρτητης αρχής.

Εμείς αυτό το οποίο κάνουμε και νομίζω ότι μετά από 35 χρόνια έγινε για πρώτη φορά, είναι να ενισχύουμε το νομοθετικό πλαίσιο και όσο μπορούμε να ενισχύουμε την ανεξάρτητη αρχή να κάνει περισσότερους ελέγχους και οι έλεγχοι έχουν ανέβει πάρα πολύ. Από πέρυσι, από 28.356, τώρα είναι πάνω από 31.000 και από το 19 είναι 35% περισσότεροι.

Ως προς το ποιοι έλεγχοι γίνονται από την Ανεξάρτητη Αρχή Επιθεώρησης Εργασίας, εξήγησε ότι έχουν να κάνουν με τα ζητήματα της αρμοδιότητάς της, δηλαδή της εργατικής νομοθεσίας. «Ό,τι προβλέπει ο νόμος. Αν έχουμε κάποιες ειδικότερες διατάξεις, αυτό πιθανότατα αφορά και άλλες υπηρεσίες. Όμως δεν μπορώ να πω κάτι αυτή τη στιγμή, γι’ αυτό λέω να περιμένουμε τα πορίσματα.

Άλλα ότι έχει γίνει έλεγχος και επανέλεγχος της Ανεξάρτητης Αρχής Επιθεώρησης Εργασίας σε συνεργασία με το Εργατικό Κέντρο εκεί, αυτό έχει γίνει. Και βέβαια δεν γίνεται μόνο σε αυτή την επιχείρηση. Έχει γίνει σε όλες τις επιχειρήσεις παντού στην Ελλάδα».

Ερωτηθείς πότε έγιναν έλεγχοι στο εργοστάσιο, έγιναν τον Ιούλιο και τον Νοέμβρη, αλλά έγιναν και επανέλεγχοι, σύμφωνα με την πληροφόρηση που έχει ο υφυπουργός και όπως επιβεβαιώνει και η Επιθεώρηση Εργασίας.

«Ήταν έλεγχοι που είχαν να κάνουν, βεβαίως θα πληροφορηθώ και ειδικότερα από την Ανεξάρτητη Αρχή, δεν θέλω να υπεισέλθω περισσότερο, για ζητήματα που δεν είχαν να κάνουν, αν υπήρχε κάποιο θέμα διαρροής. Επαναλαμβάνω ότι η Ανεξάρτητη Αρχή παραμένει μόνο στα θέματα της δικής τους αρμοδιότητας» σημείωσε.

Απαντώντας στο κατά πόσο υπάρχει ανάγκη να αλλάξουν τα πρωτόκολλα αυτών των ελέγχων, ανέφερε πως είναι εν εξελίξει μια διαδικασία ενοποίησης πολλών ελεγκτικών μηχανισμών. «Αυτό ισχύει. Όμως χρειάζεται σε κάποιες, αν μιλάμε για βιομηχανίες, φέρ’ ειπείν, ο νόμος προβλέπει και σωστά προβλέπει εξειδικευμένες γνώσεις και συγκεκριμένοι άνθρωποι που μπορούν να κάνουν κάποιους ελέγχους. Δεν είναι τόσο απλή διαδικασία. Και αυτές είναι οι πιστοποιημένες διαδικασίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν είναι μόνο της Ελλάδος. Ακολουθούμε και κανονισμούς και οδηγίες. Οπότε πάντα υπάρχουν και πιο εξειδικευμένοι έλεγχοι που γίνονται από συγκεκριμένες υπηρεσίες. Και επαναλαμβάνω, αυτό γίνεται παντού. Τώρα δεν ξέρουμε ακριβώς τι έχει συμβεί, γιατί απ’ ό,τι αντιλαμβάνομαι ήταν μια σύγχρονη μονάδα, αλλά δεν θέλω να πάρω τώρα τι ακριβώς έχει γίνει. Ας δούμε τι θα πει η Πυροσβεστική και αναλόγως βεβαίως να έχουμε και εμείς μια πλήρη άποψη».

Σχετικά με το θέμα της ασφάλειας και της υγιεινής των εργαζομένων στους χώρους εργασίας, ανέφερε τα εξής:

«Εδώ, ανοίγεται μια πολύ σημαντική κουβέντα και νομίζω είναι η ουσία της κουβέντας που πρέπει να γίνει. Οι ελεγκτικοί μηχανισμοί έχουν τη δική τους αυτονομία. Εδώ μιλάμε για την Ανεξάρτητη Αρχή Επιθεώρησης Εργασίας. Μπορώ να μιλήσω μόνο για το υπουργείο Εργασίας. Είναι ανεξάρτητη αρχή, δεν έχει σχέση με το Υπουργείο Εργασίας, να το ξεδιαλύνω.

Εμείς τι κάνουμε; Εμείς προσπαθούμε να ενισχύσουμε καταρχήν την ανεξάρτητη αρχή ώστε να κάνει περισσότερους ελέγχους. Το είπα και πριν. Έχουν γίνει από το 19 35% αυξημένοι έλεγχοι και κάθε χρόνο αυξάνονται. Το 25 για την υγεία και την ασφάλεια έγινε ρεκόρ ελέγχων πάνω από 31.000.

Το ζήτημα είναι το νομοθετικό πλαίσιο. Λέμε τώρα, φερ’ ειπείν, τι αλλάξαμε εμείς με τον νόμο πριν από δύο μήνες, που ειρήσθω εν παρόδω, μετά από 35 χρόνια έχουμε αλλαγή του νόμου για την υγεία και την ασφάλεια. Δεν είχε γίνει στο παρελθόν. Είχαν γίνει μόνο κάποιες παραμετρικές αλλαγές.

Υπάρχουν δύο πυλώνες πολύ σημαντικοί στην υγεία και την ασφάλεια. Είναι οι τεχνικοί ασφαλείας και οι γιατροί εργασίας και βεβαίως, ειδικά οι τεχνικοί ασφαλείας, οι οποίοι μπορεί να εντοπίσουν κάποια τεχνικά προβλήματα. Μέχρι τώρα, μέχρι δηλαδή πριν την ψήφιση του νέου νόμου, οι υποδείξεις που κάνουνε, μπορούσε να είναι και προφορικές. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι πολλές υποδείξεις χανόντουσαν κάπου στη μετάφραση. Τι κάναμε εμείς; Τι αλλάξαμε με τον νόμο;

Οι υποδείξεις είναι μόνο εγγράφως πιά, όχι μόνο εγγράφως, θα πηγαίνουν και στο σύστημα το πληροφοριακό της Ανεξάρτητης Αρχής Επιθεώρησης Εργασίας. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Δηλαδή την πληροφορία που μπορεί να λέει ο τεχνικός ασφαλείας ότι υπάρχει ένα πρόβλημα με έναν εξοπλισμό μιας επιχείρησης, θα το γνωρίζει η Ανεξάρτητη Αρχή Επιθεώρησης Εργασίας όταν θα πάει να κάνει τον έλεγχο. Και αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό για την ποιότητα των ελέγχων.

Οι έλεγχοι λοιπόν αλλάζουν πια. Δεύτερον, στα μεγάλα τεχνικά έργα, ο συντονιστής ασφαλείας, ο οποίος μπορεί να έχει διάφορες εργασίες που μπορεί να είναι επικίνδυνες, δεν είχε μόνιμη παρουσία. Υποχρεωτικά στα μεγάλα τεχνικά έργα και στα μικρότερα, στις αλλαγές φάσης θα υπάρχει συντονιστής ασφαλείας. Μέχρι πριν την ψήφιση, θα μπορούσε να κάνει το έργο του τεχνικού ασφαλείας ο ίδιος εργοδότης αν είχε μέχρι 50 εργαζόμενους. Τώρα οι 50 εργαζόμενοι έχουν γίνει είκοσι. Περισσότεροι τεχνικοί ασφαλείας μπαίνουν στην αγορά εργασίας».

Ερωτηθείς για το πώς αυξάνονται οι έλεγχοι και σύμφωνα με ορισμένους αυξάνονται τα εργατικά ατυχήματα, ανέφερε:

«Κάθε φορά που γίνεται ένα θανατηφόρο εργατικό ατύχημα βγαίνουν διάφοροι αριθμοί, είναι άχαρο αυτό, εγώ θα το πω εκ προοιμίου, γιατί δεν μου αρέσει να γίνεται αυτή η συζήτηση. Και ένα εργατικό ατύχημα να γίνεται πρέπει, πρώτα απ’ όλα μας συγκλονίζει, αλλά να προβαίνουμε και σε μέτρα. Γι’ αυτό εξήγησα και εξηγώ ότι για πρώτη φορά μετά από 30 χρόνια, γιατί πολλοί φωνάζουν προς αυτή την κατεύθυνση και κόμματα, αλλά δυστυχώς δεν είχαν πάρει κανένα μέτρο, δεν είχαν ασχοληθεί με την υγεία και την ασφάλεια, δεν είχαν σταματήσει, δεν είχαν κάνει παύση εργασιών στη θερμική καταπόνηση όταν είχαμε υψηλές θερμοκρασίες. Μόνο η Ελλάδα το έκανε τα τελευταία χρόνια αυτό. Το λέω γενικά για κάποιους οι οποίοι δείχνουν μια ιδιαίτερη ζέση όταν οι ίδιοι δεν είχαν πάρει ποτέ ένα μέτρο. Αφήνω τους ελέγχους οι οποίοι ήταν υποπολλαπλάσιοι.

Όταν επισυμβαίνει ένα θανατηφόρο εργατικό ατύχημα, επιλαμβάνονται πέραν της ανεξάρτητης αρχής, οι ανακριτικές, αστυνομικές και πυροσβεστικές αρχές, όπως έγινε τώρα και στο συγκεκριμένο τραγικό δυστύχημα. Δεν μπορεί διαφορετικά να πιστοποιηθεί ένα θανατηφόρο κρατικό ατύχημα. Υπάρχει μια διαδικασία που ισχύει σε όλη την Ευρώπη.

Σύμφωνα λοιπόν με αυτή τη διαδικασία και όχι με διάφορους αριθμούς που ακούω δεξιά αριστερά, ξέρετε στο πρόσφατο νομοσχέδιο που συζητάγαμε πριν γίνει νόμος, μέσα στην αίθουσα άκουσα πέντε διαφορετικούς αριθμούς για θανατηφόρα εργατικά ατυχήματα που είχαν να κάνουν με το ’24. Ακούστε λίγο τώρα γιατί αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό. Ένας ο οποίος βγαίνει και λέει ότι είναι 201 εργατικά ατυχήματα, είπε έναν αριθμό. Ένας βουλευτής μετέφερε τον αριθμό μιας εφημερίδας, πιο χαμηλός αριθμός. Ένα κόμμα είπε 120. Ένας άλλος είπε 170, εκπρόσωπος άλλου κόμματος. Τους ακούγαμε μέσα στη Βουλή και λέγαμε είναι δυνατόν να ακούμε τέσσερις διαφορετικούς αριθμούς όταν αναφερόμαστε σε νεκρούς; Και ξέρετε γιατί το λέω αυτό; Γιατί δυστυχώς αναπαράγονται με μια ευκολία. Γίνεται μια νεκρολογία, συγγνώμη που το λέω αυτό, χωρίς κανένας να υποβάλλει ούτε από πού έχει αντλήσει τα στοιχεία, ελαφρά τη καρδία, πετούν αριθμούς δεξιά αριστερά, ενώ οι νεκροί έχουν μια ταυτότητα, δηλαδή οι άνθρωποι που χάνονται σε μια συγκεκριμένη μέρα έχουν συγκεκριμένο ονοματεπώνυμο.

Αυτό γίνεται μετά από πιστοποίηση των ελεγκτικών αρχών. Οι αριθμοί αυτοί δημοσιεύονται από την ανεξάρτητη αρχή Επιθεώρηση Εργασίας κάθε χρόνο σε μια ετήσια έκθεση η οποία δημοσιεύεται και στη Βουλή. Αυτή είναι η διαδικασία. Και οι αριθμοί αυτοί, πέρυσι ήταν 48 τα θανατηφόρα εργατικά ατυχήματα. Το ’25 θα είναι λιγότερα από 48. Το 2021 ήταν 46, το 2022 46, το ’23 47, 48 το ’24, όπως σας είπα, λιγότεροι θα είναι το 2025».

«Έχουμε μια σταθερότητα, αν πάρουμε από το 21 και μετά είναι από 46 έως 48. Δεν ξέρω αν είναι μείωση, εγώ θα ήθελα να ήταν μηδέν. Ο στόχος είναι να περιορίσουμε τα θανατηφόρα εργατικά ατυχήματα και αυτό έχει να κάνει με την κουλτούρα πρόληψης.

Βέβαια, ειρήσθω εν παρόδω, για να ξέρουμε πού ζούμε και ποια είναι η διαδικασία, με την ίδια διαδικασία σταχυολόγησης, η Ελλάδα είναι από τις χώρες που έχουν τα λιγότερα θανατηφόρα ατυχήματα σε όλη την Ευρώπη.

Πολλές φορές αναγκάζομαι προφανώς να απαντώ και έτσι πρέπει να γίνει σε ένα ζήτημα το οποίο είναι πάρα πολύ άχαρο. Μα και ένα θανατηφόρο είναι πρόβλημα» συμπλήρωσε.