Κ. Χατζηδάκης: Θα παρέμβουμε όταν κατασταλάξουν τα πράγματα – Τα όποια μέτρα ληφθούν θα είναι στοχευμένα και προσωρινά

«Η κυβέρνηση έχει αυτήν την ώρα τη δυνατότητα να παρέμβει όταν κατασταλάξουν τα πράγματα. Είμαι επιφυλακτικός γιατί είναι άσχημο για κάποιον σε κυβερνητικό πόστο να καλλιεργεί προσδοκίες όταν όλα αυτά δεν έχουν οριστικοποιηθεί. Είμαστε σε φάση που τα μελετάμε – όχι μόνο εμείς, όλες οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις. Πάντως καταλαβαίνω ότι τα μέτρα που θα ληφθούν θα είναι για μια περιορισμένη χρονική περίοδο και στοχευμένα», δήλωσε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, απαντώντας σε ερώτηση για το πότε η κυβέρνηση θα λάβει μέτρα για την επερχόμενη κρίση που προκαλεί η εκρηκτική άνοδος στην τιμή του πετρελαίου και η γενικότερη κρίση στην Μέση Ανατολή.

Ειδικότερα, απαντώντας σε ερώτηση για το πόσο επηρεάζεται η χώρα μας από την κρίση στη Μ. Ανατολή, ο κ. Χατζηδάκης είπε στην ΕΡΤ ότι προφανώς επηρεάζει τη χώρα μας, όπως και όλες τις άλλες χώρες, επισημαίνοντας ότι κανένας δεν μπορεί να μιλήσει, αυτήν την ώρα τουλάχιστον, με βεβαιότητα για το πόσο πολύ θα την επηρεάσει. Θα εξαρτηθεί από τη χρονική έκταση και την ένταση αυτής της κρίσης, πρόσθεσε.

Ερωτηθείς αν μπορούμε να πιστέψουμε ότι αυτή η κρίση μπορεί να έχει μικρότερες επιπτώσεις από αυτή του 2022 – η οποία πυροδοτήθηκε από τον πόλεμο στην Ουκρανία και την έξοδο από την πανδημία – ο κ. Χατζηδάκης τόνισε ότι δεν μπορούν να γίνουν συγκρίσεις, καθώς το φαινόμενο τότε κράτησε για πάρα πολλούς μήνες ενώ τώρα ο πόλεμος διαρκεί για κάτι παραπάνω από δύο βδομάδες. Υπογράμμισε ωστόσο ότι δεν «μπορεί να περάσει κανείς αυτή την κρίση αβρόχοις ποσί».

Όταν του επισημάνθηκε ότι κινδυνεύουμε με μία καινούργια πληθωριστική κρίση, ενώ το πρόβλημα της ακρίβειας είναι εξαιρετικά έντονο και χωρίς τον πόλεμο, ο κ. Χατζηδάκης υπενθύμισε ότι «η κυβέρνηση κινήθηκε αμέσως στο επίπεδο της αντιμετώπισης της αισχροκέρδειας και γι αυτό το λόγο θεσπίσαμε το πλαφόν, λαμβάνοντας υπόψιν ποιο ήταν το κέρδος και στις εταιρείες εμπορίας καυσίμων και στα πρατήρια βενζίνης αλλά και στο εμπόριο γενικότερα».

«Από κει και πέρα και εδώ και αλλού συζητούνται, αλλά στην πραγματικότητα δεν έχουν ληφθεί μέτρα, ακριβώς λόγω του ότι είναι νωρίς ακόμα και δεν έχουν κατασταλάξει τα πράγματα, δεν έχει διαμορφωθεί μια μόνιμη τάση και άλλα μέτρα: μέτρα στήριξης προφανώς των ευάλωτων και γενικότερα όσων πλήττονται περισσότερο από την κρίση, αλλά δεν έχουμε φτάσει εκεί».

Κληθείς εκ νέου να απαντήσει τι μέτρα σχεδιάζει η κυβέρνηση και κατά πόσο αυτά μπορεί να μοιάζουν με όσα μέτρα πάρθηκαν με τον πόλεμο στην Ουκρανία, ο κ. Χατζηδάκης επανέλαβε ότι αυτό που έχει σημασία τώρα είναι ότι η κυβέρνηση έχει τη δυνατότητα να παρέμβει όταν κατασταλάξουν τα πράγματα όπου θα φανεί ότι χρειάζεται προτεραιοποίηση σε κάποιες δράσεις, υποστηρίζοντας ότι «αυτό οφείλεται στο ότι έχουμε κάνει καλό νοικοκυριό όλα τα τελευταία χρόνια.

«Αν ήμασταν εκεί που ήμασταν την περασμένη δεκαετία ή ακόμα και το 2019, όταν εμείς πήραμε τη σκυτάλη από τον ΣΥΡΙΖΑ, δεν θα είχαμε αυτά τα περιθώρια, αν ακούγαμε όλους αυτούς που μας έλεγαν «δώστε τα όλα» τα περασμένα χρόνια. Δεν θα υπήρχε αυτή την ώρα η αναγκαία βάση για να προχωρήσουμε προς αυτή την κατεύθυνση.

Με βλέπετε όμως επιφυλακτικό, γιατί είναι πάρα πολύ άσχημο για κάποιον που βρίσκεται σε κυβερνητικό πόστο να καλλιεργεί προσδοκίες, έστω και δια της τεθλασμένης, όταν όλα αυτά δεν έχουν οριστικοποιηθεί. Είμαστε, σας είπα, σε μια φάση που τα μελετάμε όχι μόνο εμείς, όλες οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, προκειμένου να αντιδράσουν.

Πάντως καταλαβαίνω ότι τα μέτρα που θα ληφθούν θα είναι για μια περιορισμένη χρονική περίοδο και στοχευμένα, όπως σας είπα προηγουμένως», τόνισε ο κ. Χατζηδάκης.