Κ. Χατζηδάκης: H κυβέρνηση δίνει έμφαση με έργα στη Θεσσαλονίκη - Στόχος το Παιδιατρικό Νοσοκομείο το 2027

«Στη Θεσσαλονίκη, η κυβέρνηση δίνει έμφαση, με έργα» υπογράμμισε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, επισκεπτόμενος στο μεσημέρι το εργοτάξιο του, υπό κατασκευή, Παιδιατρικού Νοσοκομείου στο Φίλυρο. Τον κ. Χατζηδάκη συνόδευαν ο υφυπουργός Εσωτερικών Μακεδονίας - Θράκης Κώστας Γκιουλέκας και ο δήμαρχος Πυλαίας- Xορτιάτη Ιγνάτιος Καϊτεζίδης.

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης ενημερώθηκε από τους υπευθύνους της κατασκευάστριας εταιρείας για την εξέλιξη του έργου, που είναι δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος και μίλησε συνολικά για τα έργα που γίνονται στη Θεσσαλονίκη.

«Τα πιο εμβληματικά, τα πιο γνωστά, είναι το Μετρό Θεσσαλονίκης και το Flyover, όπου οι εργασίες εξελίσσονται κανονικά. Η επέκταση (του Mετρό) προς την Καλαμαριά και η ολοκλήρωση του Flyover μέχρι τους πρώτους μήνες του 2027, αλλά δεν είναι μόνο αυτά», είπε ο κ. Χατζηδάκης.

Συνέχισε λέγοντας ότι: «Τα δυο νοσοκομεία που προχωρούν είναι και αυτά πάρα πολύ σημαντικά έργα. Και το Θεαγένειο που είναι σε μια φάση πιο πίσω σε σχέση με το Παιδιατρικό αλλά φυσικά και το παιδιατρικό νοσοκομείο, το οποίο έχει ξεκινήσει να κατασκευάζεται. Ο στόχος είναι να ολοκληρωθεί πλήρως και να παραδοθεί προς χρήση μέχρι τα τέλη του πρώτου εξαμήνου του 2027».

«Είναι σημαντικό, όχι μόνο για τη Θεσσαλονίκη, αλλά και για όλη την Ελλάδα, ότι θα είναι το Παιδιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης και το πιο σύγχρονο παιδιατρικό νοσοκομείο των Βαλκανίων. Θέλω να ευχαριστήσω το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος για τη συμβολή του και είμαι βέβαιος ότι, με τη βοήθεια των κατασκευαστικών εταιρείων που εμπλέκονται, θα προχωρήσουν όλα κανονικά», πρόσθεσε.

«Η Θεσσαλονίκη με την ολοκλήρωση των έργων που προωθούνται συνολικά, είτε από το Ταμείο Ανάκαμψης, είτε από το ΕΣΠΑ και το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων συνολικότερα, είτε με χορηγίες, όπως είναι του Ιδρύματος Νιάρχος, αποκτά μια τελείως διαφορετική εικόνα. Γίνεται μια πολύ σύγχρονη ευρωπαϊκή πόλη», πρόσθεσε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης.

Ο κ. Χατζηδάκης θα επισκεφθεί και τον προαστιακό σιδηρόδρομο, ενώ απόψε θα παραστεί και θα μιλήσει σε εκδήλωση του ΕΒΕΘ.