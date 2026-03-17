Κ. Χατζηδάκης για τον πόλεμο: Παρούσα αν χρειαστεί η κυβέρνηση για τη στήριξη των ευάλωτων

«Η Ελλάδα δεν πρόκειται να λάβει μέρος στον πόλεμο», διαβεβαίωσε με κατηγορηματικό τρόπο ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, σε συνεντεύξεις του σήμερα στον Ant1 και χθες το βράδυ στην ΕΡΤ.

«Υπήρξε μια αποφασιστική στάση συμπαράστασης στην Κύπρο, όχι μόνο στο επίπεδο των συμβολισμών αλλά και της ουσίας, με την αποστολή δύο φρεγατών και τεσσάρων μαχητικών αεροσκαφών. Παρακολουθούμε τις εξελίξεις, σε συνεργασία με τους εταίρους μας και μας απασχολεί η προστασία της ελληνικής και ελληνόκτητης ναυτιλίας», τόνισε ο κ. Χατζηδάκης. Στο πλαίσιο αυτό έχει αποφασιστεί η ενίσχυση της επιχείρησης «Ασπίδες», μία συλλογική επιχείρηση στην οποία συμμετέχει η χώρα μας με το Πολεμικό Ναυτικό, όχι στα στενά του Ορμούζ αλλά στην Ερυθρά Θάλασσα. «Η Ελλάδα έχει μια μακρά παράδοση λειτουργίας στο πλαίσιο του ΟΗΕ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή είναι μία βασική αρχή με βάση την οποία θα κινηθούμε», πρόσθεσε.

Σε ερώτηση για την προοπτική λήψης μέτρων στήριξης των πολιτών ο κ. Χατζηδάκης επανέλαβε ότι η κυβέρνηση θα είναι παρούσα, όπως ήταν στην κρίση του κορονοϊού και την ενεργειακή κρίση του 2022, λαμβάνοντας πάντοτε υπόψη τα πραγματικά δεδομένα. «Αν προχωρήσουμε προς τα εκεί θα πρόκειται για στοχευμένες και περιορισμένης χρονικής ισχύος παρεμβάσεις. Όλα μελετώνται, υπάρχουν διαφορετικά σενάρια, όπως υπάρχουν και στον προϋπολογισμό σενάρια για τις τιμές του πετρελαίου. Θέλω ωστόσο να επισημάνω ότι όλη αυτή τη συζήτηση για παρεμβάσεις στήριξης, την κάνουμε επειδή η οικονομία δεν βρίσκεται στην κατάσταση που ήταν κατά την περασμένη δεκαετία και το 2019. Και επιπλέον διότι δεν ακούσαμε όλους αυτούς που μας λέγανε «δώστε τα όλα». Αν το είχαμε κάνει, σήμερα δεν θα υπήρχαν χρήματα προς διάθεση».

Όπως ανέφερε οι παρεμβάσεις της κυβέρνησης κινούνται σε τρία επίπεδα. Πρώτον, διασφάλιση της επάρκειας των αγαθών, για την οποία δεν τίθεται κανένα απολύτως ζήτημα. Δεύτερον αντιμετώπιση της αισχροκέρδειας με τα μέτρα που ανακοινώθηκαν για επιβολή πλαφόν στο περιθώριο κέρδος σε καύσιμα, τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης. Και τρίτον στήριξη των πολιτών που πλήττονται από την κρίση, ιδιαίτερα των ευάλωτων. Σε ερώτηση για τις αντιδράσεις που διατυπώνονται από ορισμένες πλευρές αναφορικά με το πλαφόν στα περιθώρια κέρδους ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης υπενθύμισε ότι αυτό καθορίστηκε με βάση τα πραγματικά στοιχεία για τα περιθώρια κέρδους με τα οποία δούλευε η αγορά το προηγούμενο διάστημα. «Η απόφαση δεν ήταν καθόλου αυθαίρετη, στηρίχθηκε σε πραγματικά στοιχεία. Γίνονται συζητήσεις με τους ενδιαφερόμενους κλάδους, δεν θα λειτουργήσουμε με δογματισμό αλλά και δεν θα ανεχθούμε, στο όνομα της κρίσης, κινήσεις οι οποίες καλλιεργούν ένα κλίμα αισχροκέρδειας», είπε.

Σε σχέση με πιθανές επιπτώσεις του πολέμου στην τουριστική κίνηση ο κ. Χατζηδάκης ανέφερε ότι οι κρατήσεις δεν έχουν επηρεαστεί ουσιαστικά και ότι η χρονιά αυτή την ώρα φαίνεται ότι θα είναι καλή. Υπενθύμισε επίσης ότι το 2025 έγινε ρεκόρ όλων των εποχών στις αφίξεις με 38 εκατ. τουρίστες, καθώς και ότι το Δεκέμβριο της περασμένης χρονιάς είχαμε 49% περισσότερους τουρίστες σε σχέση με το Δεκέμβριο του 2024, πράγμα που δείχνει ότι η τουριστική περίοδος επεκτείνεται. Επιπλέον, τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο φέτος στο αεροδρόμιο της Αθήνας είχαμε αύξηση των αφίξεων σε σχέση με τους αντίστοιχους μήνες του 2025, κατά 10-12%. Και το Μάρτιο μετά τον πόλεμο έχουμε επίσης αύξηση κατά 5-6%. «Η μια θεωρία λέει ότι θα υπάρξει μία αρνητική επίδραση στον τουρισμό λόγω του πολέμου, η άλλη ότι τουρίστες που πήγαιναν φερ ειπείν στο Ντουμπάι, στην Αίγυπτο, στην Τουρκία, θα προτιμήσουν να πάνε σε περιοχές όπως η Ελλάδα, η Ιταλία, η Ισπανία. Εμείς δεν κάνουμε το σχεδιασμό μας με βάση τα θετικά σενάρια, διότι θέλουμε να είμαστε πάντοτε υπεύθυνοι και συγκρατημένοι», επεσήμανε.

Αναφορικά με τα μέτρα στήριξης της ενεργοβόρου βιομηχανίας, ο κ. Χατζηδάκης τόνισε ότι η κυβέρνηση θέλει να στηρίξει τις επιχειρήσεις και την ανταγωνιστικότητα τους γιατί έτσι στηρίζονται θέσεις εργασίας. Υπογράμμισε ωστόσο ότι έχουν προηγηθεί οι παρεμβάσεις για το αγροτικό τιμολόγιο, ενώ για τα νοικοκυριά χάρη στην ενεργειακή πολιτική και την διείσδυση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας έχουν υπάρξει μειώσεις όχι μόνο στην χονδρική αλλά και στην λιανική. Ενδεικτικά, τα κίτρινα (κυμαινόμενα) τιμολόγια αυτό το μήνα είναι μειωμένα κατά 23%. «Έχοντας στηρίξει τους αγρότες και τα νοικοκυριά, θέλουμε να στηρίξουμε και τις επιχειρήσεις σε μια δύσκολη συγκυρία κατά την οποία αυξάνεται το κόστος τους», ανέφερε.

«Όσο περισσότερο διαρκέσει η κρίση και όσο εντονότερη είναι, θα λειτουργήσει αρνητικά για την διεθνή οικονομία και για την ελληνική. Είναι μία δύσκολη στιγμή και θα υπάρχουν επιπτώσεις», κατέληξε ο κ. Χατζηδάκης. «Υπάρχουν στο πολιτικό πεδίο εκείνοι που ξιφουλκούν για τα θέματα της εξωτερικής πολιτικής. Ορισμένοι θα ενίσχυαν τις ένοπλες δυνάμεις με τα λόγια. Άλλοι αγαπάνε τους φτωχούς και θα μοίραζαν λεφτά, που κανείς δεν ξέρει από πού θα τα έβρισκαν. Εμείς δεν ανήκουμε σε αυτές τις κατηγορίες. Προσπαθούμε να κινηθούμε με σοβαρότητα και υπευθυνότητα στην εξωτερική πολιτική, στην άμυνα και στην οικονομία. Η Ελλάδα έχει κάνει σημαντικά βήματα μπροστά και χάρη σε αυτά, αν υπάρξει ανάγκη, θα μπορέσουμε να στηρίξουμε τους πολίτες όπως κάναμε στον κορονοϊό και στην ενεργειακή κρίση».