Κ. Χατζηδάκης: Το 2026 θα έχουμε κι άλλα μέτρα στήριξης

Παράθυρο για «ένα ακόμα πακέτο στήριξης» το 2026 ανοίγει ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, σε συνέντευξή του στην εφημερίδα "RealNews".

Αναλυτικά και πρώτα για το πολιτικό κλίμα, «βρισκόμαστε στα μέσα της τετραετίας και είναι απολύτως λογικό να υπάρχει μια δημοσκοπική κάμψη. Συνέβη και στην προηγούμενη θητεία της κυβέρνησης, αλλά τελικά η Νέα Δημοκρατία κέρδισε την αυτοδυναμία. Ακόμη και σήμερα, όμως, ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία προηγούνται με σημαντική διαφορά από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, τα οποία βρίσκονται σε ατελείωτη σύγχυση. Εμείς οφείλουμε, λοιπόν, να συνεχίσουμε τη σκληρή δουλειά και τις μεταρρυθμίσεις. Για να μπορούμε το 2027 να πούμε στους πολίτες: το είπαμε, το κάναμε! Και είμαι βέβαιος ότι τότε οι πολίτες θα αντιληφθούν ότι η μόνη δύναμη σταθερότητας και προοπτικής για την πατρίδα μας είναι η Νέα Δημοκρατία», σημειώνει ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης.

Για το πρόβλημα της ακρίβειας, «είναι αλήθεια ότι υπάρχει συσσωρευμένη ακρίβεια κι εδώ και στις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης. Οι πρωτοβουλίες που ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι, όμως, μια απάντηση στο πρόβλημα αυτό, με παραπάνω χρήματα κατευθείαν στην τσέπη των πολιτών. Χωρίς να παρεμβάλλονται ενδιάμεσοι, όπως μας ζητούσε δηλαδή η αντιπολίτευση που δεν τη νοιάζει ίσως η μείωση των άμεσων φόρων και έχει κολλήσει με το ΦΠΑ».

Φέρνει, μάλιστα, και ενδεικτικά παραδείγματα, όπως: «Μια οικογένεια με τρία παιδιά θα έχει κέρδος 1.650 ευρώ τον χρόνο, ποσό που είναι παραπάνω από ένα μισθό. Το ίδιο ισχύει και για τους νέους μας έως 25 ετών που θα έχουν μηδενική φορολογία. Επίσης, μία πολύτεκνη οικογένεια μπορεί να έχει κέρδος που ξεπερνά και τις 4.000 ευρώ τον χρόνο. Αυτά μόνο από τις μεγάλες μειώσεις φόρων που ανακοινώθηκαν. Χωρίς να υπολογίζονται η επιστροφή ενός ενοικίου στους ενοικιαστές και το μόνιμο επίδομα των 250 ευρώ σε συνταξιούχους με πιο χαμηλά εισοδήματα, που θα καταβληθούν τον Νοέμβριο. Ούτε οι αυξήσεις μισθών και συντάξεων το 2026. Δεν ισχυρίζομαι φυσικά ότι οι Έλληνες τρώνε με χρυσά κουτάλια. Την ίδια στιγμή, ωστόσο, εμείς δεν παριστάνουμε τους θαυματοποιούς. Το "προνόμιο" αυτό ανήκει αυτό στην αντιπολίτευση με τα λεφτόδεντρά της!».

Στην κριτική ότι από το λεγόμενο «καλάθι της ΔΕΘ» αποκλείστηκαν μεγάλες κοινωνικές ομάδες, όπως οι ελεύθεροι επαγγελματίες, ο Κ. Χατζηδάκης απαντά ως εξής: «Διερωτώμαι ποιες είναι αυτές οι μεγάλες κοινωνικές ομάδες, όταν κερδισμένοι βγαίνουν 4 εκατομμύρια Έλληνες σε σύνολο περίπου 6,5 εκατομμυρίων που υποβάλλουν φορολογικές δηλώσεις. Οι μειώσεις φόρων αφορούν προφανώς και στους ελεύθερους επαγγελματίες! Όπως αφορούν ασφαλώς και στις οικογένειες με παιδιά, στους νέους, στους συνταξιούχους, στους μισθωτούς, στους κατοίκους των ακριτικών νησιών και των μικρών χωριών. Πέρα από τις μειώσεις φόρων, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις επηρεάζει θετικά και η μείωση του μη μισθολογικού κόστους, διότι οι εργαζόμενοί τους θα πληρώνουν λιγότερους φόρους».

Ενώ, την ίδια ώρα, τρέχουν και «τα νέα προγράμματα που παρέθεσε ο Πρωθυπουργός στην ομιλία του, ύψους 2,2 δισεκ. ευρώ τόσο για τη στήριξη της ρευστότητας όσο και των επενδυτικών τους σχεδίων. Με τους πόρους να προέρχονται είτε από το Ταμείο Ανάκαμψης, είτε από το ΕΣΠΑ, είτε από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, είτε από τα νέα ευρωπαϊκά Ταμεία».

Στο ερώτημα δε, αν υπάρχει δημοσιονομικό περιθώριο για θετικές εκπλήξεις κατά την κατάθεση του προϋπολογισμού, δηλώνει: «Στην κυβέρνηση έχουμε αποδείξει ότι στόχος μας είναι όταν δημιουργούνται πλεονάσματα αυτά να επιστρέφουν στην κοινωνία με τη μορφή κοινωνικού μερίσματος. Όμως, μην ξεχνάτε ότι μόλις ανακοινώθηκαν τα μέτρα και δεν έχουν ψηφισθεί καν από τη Βουλή. Σε κάθε περίπτωση, κάθε χρόνο εξαντλούμε τα περιθώρια του προϋπολογισμού και των ευρωπαϊκών δημοσιονομικών κανόνων. Όσο καλύτερα πάμε από πλευράς ανάπτυξης και μείωσης της φοροδιαφυγής τόσο μεγαλύτερα θα είναι και τα πακέτα στήριξης της κοινωνίας. Και το 2026 θα ακολουθήσει ένα ακόμα πακέτο στήριξης», προαναγγέλλει στο δια ταύτα.

Στην κριτική του για το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, κατηγορεί το ΠΑΣΟΚ ότι «δυστυχώς διολισθαίνει στην εύκολη λύση των λεφτόδεντρων, όπως παλαιότερα έκανε και ο ΣΥΡΙΖΑ. Συγκεκριμένα, όπως απέδειξε το Υπουργείο Οικονομικών, οι εξαγγελίες του προέδρου του ΠΑΣΟΚ στοιχίζουν, με συντηρητικούς υπολογισμούς, περίπου 4 δισεκ. ευρώ τον χρόνο, στα οποία θα πρέπει φυσικά να προσθέσει και τις πρωτοβουλίες του Κυριάκου Μητσοτάκη, τις οποίες το ΠΑΣΟΚ δεν αποτιμά αρνητικά. Όλα αυτά την ώρα που γνωρίζουμε όλοι μας ποιο ήταν το όριο δαπανών που θέτουν οι ευρωπαϊκοί κανόνες, δηλαδή μόλις 1,76 δισεκ. ευρώ».

Όμως, διαμηνύει, «αν, ωστόσο, το ΠΑΣΟΚ σκοπεύει να παραβιάσει τους δημοσιονομικούς κανόνες της ΕΕ και να ενεργοποιήσει ξανά τη διαδικασία επιτήρησης της ελληνικής οικονομίας, τότε θα πρέπει να βγει να το πει στους Έλληνες. Αλλά πιστεύω ότι στην πραγματικότητα το δόγμα της αντιπολίτευσης είναι ότι εκείνοι είναι οι καλοί άνθρωποι που θέλουν να δίνουν στους πολίτες, ενώ εμείς είμαστε οι "κακοί" που δεν θέλουμε να δίνουμε! Ο καθένας μπορεί να βγάλει τα συμπεράσματά του!».

Ερωτηθείς για όσα συμβαίνουν στη Γαλλία, σημειώνει ότι η περίπτωση της ευρωπαϊκής αυτής χώρας «υπογραμμίζει ότι οφείλουμε να παραμείνουμε προσηλωμένοι σε μια σοβαρή οικονομική πολιτική, χωρίς να καταφεύγουμε σε μαγικές συνταγές και λεφτόδεντρα. Και ταυτόχρονα την αξία της πολιτικής σταθερότητας». Ταυτοχρόνως, «η πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού μέχρι σήμερα είναι απολύτως ομαλή. Και αυτή την ώρα στην Ελλάδα έχουμε μια κυβέρνηση, με την οποία κάνουμε σταθερά βήματα μπροστά».

Στο ερώτημα, επίσης, τι αναμένει η ελληνική κυβέρνηση από την επικείμενη συνάντηση του πρωθυπουργού με τον Πρόεδρο της Τουρκίας, ο Κ. Χατζηδάκης διαβεβαιώνει ότι «σταθερά πιστεύουμε ότι η ειρηνική συνύπαρξη της Ελλάδας και της Τουρκίας είναι η καλύτερη επιλογή. Σε αυτό το πλαίσιο επιδιώκουμε να έχουμε ανοιχτούς διαύλους».

«Αυτό δεν σημαίνει, όμως» - διευκρινίζει - ότι «σε καμία περίπτωση ότι θα απεμπολήσουμε τα εθνικά μας δίκαια και τα εθνικά μας συμφέρονται. Και γι' αυτό, την ίδια στιγμή, ενισχύουμε την αποτρεπτική ισχύ της πατρίδας μας. Μόνο το τελευταίο εξάμηνο έχουμε προβεί σε μια σειρά από πρωτοβουλίες: ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός, η ανακήρυξη των θαλάσσιων πάρκων. Και τώρα τις τελευταίες ήμερες είχαμε την επίσημη εκδήλωση ενδιαφέροντος εκ μέρους της Chevron για έρευνες υδρογονανθράκων νοτίως της Κρήτης. Καθώς ακόμα και την έγκριση για την τέταρτη φρεγάτα Belharra από το ΚΥΣΕΑ».

Η συνέντευξη κλείνει με τα πολιτικά ανοίγματα της κυβέρνησης προς το Κέντρο, με αφορμή και την περίπτωση του Ανδρέα Λοβέρδου: «Η Νέα Δημοκρατία είναι ένα κόμμα που ξεκινά από τη δημοκρατική δεξιά και φτάνει μέχρι την κεντροαριστερά. Αυτό ήταν άλλωστε που είχε οραματιστεί και ο Κωνσταντίνος Καραμανλής. Παράλληλα, ήταν και παραμένει το μεγαλύτερο κόμμα της Ελλάδας. Προφανώς και στις εκλογές του 2019 και του 2023 μάς ψήφισαν και αρκετοί πολίτες οι οποίοι παλαιότερα ψήφιζαν ΠΑΣΟΚ. Θεωρώ ότι δεν είναι κάτι που πρέπει να ενοχοποιήσουμε. Ας μην ξεχνάμε, επίσης, ότι με πολλά από τα στελέχη που προέρχονται από το ΠΑΣΟΚ ήμασταν μαζί στην κυβέρνηση Σαμαρά. Σε κάθε περίπτωση, κάθε πολιτικό κόμμα επιδιώκει να παίρνει παραπάνω ψήφους. Kαι στο κάτω κάτω δεν προσχωρούμε εμείς στις απόψεις άλλων, πολιτικοί από άλλα κόμματα έχουν προσχωρήσει κατά καιρούς στη Νέα Δημοκρατία», σημειώνει κλείνοντας ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης.