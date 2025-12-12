Ιταλικό ΜΜΕ εκθειάζει την εκλογή του Κυρ. Πιερρακάκη στην προεδρία του Eurogroup

H εφημερίδα Il Sole 24 Ore, ιδιοκτησίας της Ένωσης Βιομηχάνων Ιταλίας, κάνει εκτενή αναφορά, σε άρθρο της, στην εκλογή του Κυριάκου Πιερρακάκη για την προεδρία του Eurogroup.

«Δέκα χρόνια μετά την κρισιμότερη στιγμή της κρίσης χρέους, θα είναι η χώρα που είχε γίνει έμβλημα της κρίσης εκείνης. Η Ελλάδα, η οποία θα ηγηθεί του θεσμού που καλείται να λάβει αποφάσεις-κλειδιά για το μέλλον της Αθήνας και της Ευρώπης.

Είναι ακόμη ζωντανές στη μνήμη, εκείνες οι δραματικές συνεδριάσεις του Ιουνίου και Ιουλίου του 2015, όταν η Ελλάδα (με πρωθυπουργό τον Αλέξη Τσίπρα και τον αμφιλεγόμενο υπουργό Οικονομικών Βαρουφάκη) ήταν στα πρόθυρα χρεοκοπίας και έμοιαζε να ετοιμάζεται να βγει από το ευρώ», γράφει η εφημερίδα του Μιλάνου.

Αναφερόμενη στα γεγονότα που ακολούθησαν, η Il Sole 24 Ore προσθέτει:

«Μετά από τρία προγράμματα διάσωσης, μια πορεία εξυγίανσης "με δάκρια και αίμα"» - κατά την οποία το Eurogroup και οι ευρωπαϊκοί θεσμοί γενικότερα στην Ελλάδα εκλαμβάνονταν ως μισητοί φρουροί της δημοσιονομικής αυστηρότητας - επήλθε μια αναγέννηση, με τη χώρα να είναι μια από τις λίγες οι οποίες παρουσιάζουν πλεόνασμα στον προϋπολογισμό (1,1% του ΑΕΠ σύμφωνα με τις τελευταίες προβλέψεις της Επιτροπής), μεγαλύτερη ανάπτυξη από εκείνη πολλών άλλων εταίρων και ένα χρέος - ρεκόρ, το οποίο αντιστοιχεί στο 147,6% του ΑΕΠ, αλλά το οποίο βρίσκεται σε διαρκή και σαφή μείωση».

Σύμφωνα με την ιταλική εφημερίδα, «τα στοιχεία αυτά καθιστούν την Ελλάδα ως ένα είδος υποδειγματικού μαθητή, όπως είχε δικαίως υπογραμμίσει κατά την παραμονή της ψηφοφορίας, ο Γερούν Ντάισελμπλουμ, ο Ολλανδός πρώην υπουργός Οικονομικών ο οποίος ήταν πρόεδρος του Eurogroup την εποχή της διάσωσης, ο οποίος τόνισε ότι "θα ήταν αναγνώριση της επιτυχίας της Ελλάδας στην αλλαγή σελίδας που πραγματοποίησε.

Η σκληρή δουλειά και οι μεταρρυθμίσεις έφεραν αποτέλεσμα, πρόκειται για παράδειγμα, για πολλές άλλες χώρες μέλη"». Η «Sole», παράλληλα, γράφει ότι «και ο ίδιος ο Πιερρακάκης, στην επιστολή παρουσίασης της υποψηφιότητάς του υπογράμμισε»:

«Η γενιά μου γαλουχήθηκε από μια υπαρξιακή κρίση η οποία αποκάλυψε τη δύναμη της ανθεκτικότητας, την ανάγκη να πραγματοποιηθούν μεταρρυθμίσεις και τη στρατηγική σημασία της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης. Η ιστορία μας δεν είναι μόνον εθνική, αλλά βαθιά ευρωπαϊκή».

Σχολιάζοντας, πάντα, στην εκλογή του Κυριάκου Πιερρακάκη, η εφημερίδα της Ένωσης Βιομηχάνων Ιταλίας καταλήγει:

«Ο Πιερρακάκης, στέλεχος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, μπορεί να ευνοήθηκε από αυτό το αφήγημα, μαζί με τη γενική καλή εντύπωση που προκάλεσε στους συναδέλφους του, στις συνεδριάσεις των τελευταίων μηνών. Στην επιστολή αυτή με την οποία παρουσίασε την υποψηφιότητά του, ανέφερε ως προτεραιότητές του, την Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων, την ολοκλήρωση της Κοινής Αγοράς, το Ψηφιακό Ευρώ και την τεχνολογική κυριαρχία της Ευρώπης.

Παράλληλα, είναι ένας πεπεισμένος υποστηρικτής των διασυνοριακών αγορών και συγχωνεύσεων, όπως και της δημιουργίας Ευρωπαίων Πρωταθλητών».