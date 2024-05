Αλλαγή σελίδας στο Ιράν: Νέος προσωρινός πρόεδρος ο Μοκμπέρ - Πενθήμερο πένθος για το θάνατο του Ραΐσι

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στο Ιράν μετά το θάνατο του προέδρου της χώρας, Εμπραχίμ Ραΐσι, του Ιρανού υπουργού Εξωτερικών, Χοσεΐν Αμίρ-Αμπντολαχιάν και επτά ακόμη ατόμων που επέβαιναν στο ελικόπτερο που συνετρίβη την Κυριακή (19/05), στα σύνορα του Αζερμπαϊτζάν. Ο πρώτος αντιπρόεδρος, Μοχαμάντ Μοκμπέρ, αναλαμβάνει επισήμως καθήκοντα προσωρινού προέδρου και έχει στη διάθεσή του 50 ημέρες για τη διεξαγωγή προεδρικών εκλογών ύστερα από απόφαση του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ, σύμφωνα με το επίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA.

Έπειτα από 16 ώρες τα σωστικά συνεργεία με τη βοήθεια drone εντόπισαν τα συντρίμμια του ελικοπτέρου. Ο θάνατος του προέδρου βρίσκει τη χώρα σε μία εξαιρετικά δύσκολη συγκυρία με πολλά ανοιχτά μέτωπα τόσο με τις Ηνωμένες Πολιτείες, όσο και στη Μέση Ανατολή.

«Βάσει του άρθρου 131 του Συντάγματος, ο Μοκμπέρ αναλαμβάνει να ηγηθεί της εκτελεστικής εξουσίας» και θα πρέπει σε συνεννόηση με τους επικεφαλής της νομοθετικής και της δικαστικής εξουσίας να διοργανώσει «εκλογές για νέο πρόεδρο εντός 50 ημερών κατά το μέγιστο», σημείωσε ο αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.

Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν κήρυξε επίσης πενθήμερο εθνικό πένθος στη χώρα για τον θάνατο του προέδρου και επτά άλλων ανθρώπων, μεταξύ των οποίων ο υπουργός Εξωτερικών της χώρας Χοσεΐν Αμιρ-Αμπντολαχιάν, κατά τη συντριβή του ελικοπτέρου στο οποίο επέβαιναν χθες, Κυριακή, στο βορειοδυτικό τμήμα της χώρας.

«Κηρύσσω πενθήμερο εθνικό πένθος και εκφράζω τα συλλυπητήριά μου στον αγαπητό ιρανικό λαό», σημείωσε ο ανώτατος ηγέτης της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν σε ανακοίνωση που εξέδωσε μερικές ώρες μετά την αναγγελία του θανάτου του προέδρου της χώρας.

Ο Μοχμπέρ, όπως ο Ραΐσι, θεωρείται στενός συνεργάτης του Χαμενεΐ, ο οποίος έχει τον τελευταίο λόγο στα κρατικά ζητήματα του Ιράν. Ο Μοκμπέρ έγινε πρώτος αντιπρόεδρος το 2021 όταν ο Ραΐσι εξελέγη πρόεδρος.

Παράλληλα η ιρανική κυβέρνηση ανακοίνωσε σήμερα ότι μετά τον θάνατο του υπουργού Εξωτερικών, Χοσεΐν Αμιρ-Αμπντολαχιάν διορίζει προσωρινό υπουργό Εξωτερικών της χώρας τον Αλί Μπαγερί Κανί.

Έπειτα από 16 ώρες αναζήτησης, τα σωστικά συνεργεία εντόπισαν σε απόκρημνη πλαγιά στο βορειοδυτικό Ιράν τα συντρίμμια του ελικοπτέρου, που μετέφερε τον πρόεδρο του Ιράν, τον υπουργό Εξωτερικών και άλλους επτά αξιωματούχους. Η ιρανική κρατική τηλεόραση επιβεβαίωσε τον θάνατο του Εμπραχίμ Ραΐσι και όλων των επιβαινόντων.

«Ο υπηρέτης του λαού, ο Αγιατολάχ Εμπραχίμ Ραΐσι, ο πρόεδρος της Ισλαμικής Δημοκρατίας, έγινε μάρτυρας υπηρετώντας τον λαό» ανέφερε ο εκφωνητής της ιρανικής τηλεόρασης.

Ο Ιρανός πρόεδρος επέστρεφε από το Αζερμπαϊτζάν, όπου μαζί με τον πρόεδρο Αλίεφ είχαν εγκαινιάσει φράγμα στα σύνορα των δύο χωρών.

Το ελικόπτερο, αμερικανικής κατασκευής, φέρεται να προσέκρουσε σε βουνοκορυφή και να τυλίχθηκε στις φλόγες. Είχε εξαφανιστεί από τα ραντάρ το απόγευμα της Κυριακής ενώ πετούσε πάνω από δασώδη περιοχή υπό βροχόπτωση και πυκνή ομίχλη. Γεγονός που δυσχέρανε και τις προσπάθειες αναζήτησής του με αποτέλεσμα οι ιρανικές Αρχές να ζητήσουν τη βοήθεια άλλων κρατών. Toυρκικό drone εντόπισε πρώτο πηγή θερμότητας στην περιοχή, εκτιμώντας ότι πρόκειται για τα συντρίμμια του ελικοπτέρου.

«Το πόσο άσχημες ήταν οι καιρικές συνθήκες προφανώς εγείρει ερωτήματα γιατί το ελικόπτερο που μετέφερε τον πρόεδρο και τον υπουργό Εξωτερικών, μεταξύ άλλων, επιτράπηκε να πετάξει σε ένα τόσο αφιλόξενο περιβάλλον» υπογράμμισε η δημοσιογράφος το CNN Πόλα Χάνκοκ.

Σε μήνυμά του ο ανώτατος θρησκευτικός ηγέτης, Αγιατολάχ Χαμενεΐ, κάλεσε τους Ιρανούς να μην ανησυχούν για την ηγεσία της ισλαμικής δημοκρατίας, τονίζοντας ότι «δεν θα διαταραχθεί το έργο της χώρας». Ανάλογη ήταν και η ανακοίνωση της ιρανική κυβέρνησης, που συνεδρίασε εκτάκτως με μία μαύρη κορδέλα να βρίσκεται στη θέση που καθόταν συνήθως ο Ραΐσι.

Ο νέος υπηρεσιακός πρόεδρος του Ιράν, ο 68χρονος Μοχαμάντ Μοκμπέρ, διορίστηκε πρώτος αντιπρόεδρος της χώρας τον Αύγουστο του 2021 από τον Ραΐσι.

Γεννήθηκε στην Ντεζφούλ, στην επαρχία Χουζεστάν, και έχει αναλάβει πολλές υψηλόβαθμες θέσεις. Έχει διατελέσει επίσης επικεφαλής εταιρειών και από το 2007 προεδρεύει του Ιδρύματος της Τάξης του Ιμάμη (Setad).

Το ίδρυμα αυτό δημιουργήθηκε στα τέλη της δεκαετίας του 1980 και διαχειρίζεται τις περιουσίες που κατασχέθηκαν μετά την Ισλαμική Επανάσταση του 1979.

Η είδηση του θανάτου του Ραϊσί έγινε δεκτή με ανάμεικτα συναισθήματα στο Ιράν με πολλούς να θρηνούν και να προσεύχονται στα τεμένη ενώ υπάρχουν και αναφορές για πανηγυρισμούς.

Εκλεγμένος πρόεδρος σε μια στενά ελεγχόμενη ψηφοφορία το 2021, ο Εμπραχίμ Ραΐσι, κεντρική φιγούρα ως εισαγγελέας στην καταστολή των διαδηλώσεων στο εσωτερικό, τήρησε σκληρή στάση στις διαπραγματεύσεις για τα πυρηνικά με τη Δύση, σε μια προσπάθεια να χαλαρώσουν οι αμερικανικές κυρώσεις με αντάλλαγμα ορισμένους περιορισμούς στην αναπτυσσόμενη τεχνολογία του Ιράν.

Ο 63χρονος πρόεδρος της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν, που εξελέγη το 2021, ο 60χρονος υπουργός Εξωτερικών Χουσέιν Αμιραμπντολαχιάν, που ανέλαβε το αξίωμα επίσης το 2021, και άλλοι αξιωματούχοι που επέβαιναν σε ελικόπτερο το οποίο συνετρίβη την Κυριακή είναι όλοι νεκροί.

BREAKING: VIDEO OF IRAN PRESIDENT RAISI HELICOPTER ACCIDENT LOCATION HAS BEEN RELEASED pic.twitter.com/VUENflpjg4