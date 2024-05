Στο μαυσωλείο του Ιμάμη Ρεζά η ανακοίνωση του θανάτου του Εμπραχίμ Ραΐσι (vid)

Στο μαυσωλείο του Ιμάμη Ρεζά στην πόλη Μασχάντ, γενέτειρα του Εμπραχίμ Ραΐσι, ανακοινώθηκε ο θάνατος του προέδρου του Ιράν, μετά τη συντριβή του ελικοπτέρου στο οποίο επέβαινε μαζί με άλλα οχτώ άτομα, συμπεριλαμβανομένου του υπουργού Εξωτερικών της χώρας, το απόγευμα της Κυριακής.

«Με λύπη μας ανακοινώνουμε ότι ο ηγέτης μας Αγιατολάχ Σαγιέντ Εμπραχίμ Ραΐσι, ο υπηρέτης του Ιμάμη Ρεζά, ο οποίος πριν από τρία χρόνια ανήμερα της γέννησης του Ιμάμη Ρεζά έγινε ο όγδοος πρόεδρος της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν μαρτύρησε το βράδυ της γέννησης του Ιμάμη Ρεζά», αναφέρθηκε στην ανακοίνωση.

The official announcement of the death of Iranian President Raisi at the shrine of Imam Reza



