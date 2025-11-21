Η Όλγα Κεφαλογιάννη συμμετείχε στο Εθνικό Συμβούλιο Διαχείρισης Τουριστικής Ανάπτυξης στο Ντουμπρόβνικ

Στη συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου Διαχείρισης Τουριστικής Ανάπτυξης, που πραγματοποιήθηκε στο Ντουμπρόβνικ υπό την προεδρία του πρωθυπουργού της Κροατίας Andrej Plenković και με τη συμμετοχή υπουργών της κροατικής κυβέρνησης, απηύθυνε χαιρετισμό η υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η υπουργός υπογράμμισε ότι η συνεργασία Ελλάδας και Κροατίας αντικατοπτρίζει ισχυρούς δεσμούς φιλίας, κοινές προτεραιότητες και μια βαθιά αναγνώριση της καίριας σημασίας του τουρισμού για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη των δύο χωρών.

Παρουσίασε επίσης την πορεία, τις επιτυχίες και το στρατηγικό όραμα της Ελλάδας στον τουρισμό, επισημαίνοντας ότι η χώρα μας το 2025 καταγράφει εκ νέου ιστορικά υψηλές επιδόσεις, έπειτα από μία χρονιά-ρεκόρ, το 2024, όταν η Ελλάδα υποδέχτηκε πάνω από 40 εκατομμύρια ταξιδιώτες από το εξωτερικό, συμπεριλαμβανομένων των επιβατών κρουαζιέρας. Παράλληλα, ήδη στο εννεάμηνο του 2025 καταγράφεται αύξηση 9% των τουριστικών εισπράξεων, οι οποίες ξεπέρασαν τα 20 δισ. ευρώ, ενώ η ισχυρή επισκεψιμότητα στους χειμερινούς μήνες επιβεβαιώνει τη διεύρυνση της τουριστικής περιόδου.

Η υπουργός τόνισε ότι η Ελλάδα έχει εξελιχθεί σε έναν προορισμό παγκόσμιας απήχησης, αποτέλεσμα στρατηγικού σχεδιασμού, στοχευμένων επενδύσεων και της εξαιρετικής δουλειάς του ανθρώπινου δυναμικού, των επιχειρήσεων και των τοπικών κοινωνιών.

Στη συνέχεια, ανέδειξε την ανάγκη ισορροπίας ανάμεσα στην τουριστική ανάπτυξη και την προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, υπογραμμίζοντας ότι η Ελλάδα υλοποιεί στοχευμένες παρεμβάσεις σε αυτή την κατεύθυνση. Μέσω πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας βρίσκεται σε εξέλιξη η αναβάθμιση τουριστικών υποδομών, όπως μαρινών, χιονοδρομικών κέντρων, καταδυτικών αξιοθέατων και υποδομών ιαματικού τουρισμού. Παράλληλα, ενισχύεται η προβολή των λιγότερο γνωστών προορισμών και προωθείται ενεργά ο τουρισμός 12 μηνών, ενώ η καινοτομία και ο ψηφιακός μετασχηματισμός αποτελούν δομικά στοιχεία της εθνικής τουριστικής στρατηγικής.

Η υπουργός επισήμανε ότι στόχος είναι να αναδειχθεί η μοναδικότητα των ελληνικών τοπίων και ο ανεκτίμητος πολιτιστικός πλούτος της χώρας, με σεβασμό στις ανάγκες των ανθρώπων που ζουν και δημιουργούν στους προορισμούς. Η βιωσιμότητα και η ανθεκτικότητα του τουριστικού μοντέλου προϋποθέτουν συνεργασία και ουσιαστική συμμετοχή των τοπικών κοινωνιών, οι οποίες αποτελούν την ψυχή κάθε προορισμού.

«Η Ελλάδα και η Κροατία θεωρούνται δύο στρατηγικοί εταίροι, με στενούς δεσμούς στο διμερές πλαίσιο, αλλά και στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών θεσμών και του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού. Οι δύο χώρες μοιράζονται κοινές αξίες, συμφέροντα και θέσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο ΝΑΤΟ, ενώ οι κυβερνήσεις συνεργάζονται άριστα, όπως και οι πρωθυπουργοί προσωπικά», είπε η κυρία Κεφαλογιάννη και πρόσθεσε ότι «οι κυβερνήσεις των δύο χωρών συνεργάζονται εξαιρετικά, όπως και εσείς προσωπικά με τον Έλληνα πρωθυπουργό».

Στο πλαίσιο αυτό, η υπουργός Τουρισμού της Ελλάδας και ο Κροάτης ομόλογός της, Tonči Glavina, δεσμεύτηκαν να συνεργαστούν για την προώθηση κοινών πρωτοβουλιών, δίνοντας έμφαση στη χρηματοδότηση και στη διαμόρφωση της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για τον Τουρισμό, που θα παρουσιαστεί τον επόμενο χρόνο από τον Ευρωπαίο Επίτροπο Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού Απόστολο Τζιτζικώστα.

Κλείνοντας, επισήμανε ότι η συνεργασία Ελλάδας - Κροατίας μπορεί να αποτελέσει παράδειγμα δημιουργικής συνεργασίας στην ευρύτερη περιοχή, καθώς και στις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων, των οποίων την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση υποστηρίζουν και οι δύο χώρες.