Η ΝΔ καταδικάζει την επίθεση στα γραφεία της Πεύκης: Τα στελέχη μας δεν εκφοβίζονται από ενέργειες θρασύδειλων τραμπούκων

Επίθεση από αγνώστους σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας στα γραφεία της Β1 ΔΕΕΠ Βορείου Τομέα Αθηνών της Νέας Δημοκρατίας στην Πεύκη.

Από την επίθεση σημειώθηκαν μόνο υλικές ζημιές στις εγκαταστάσεις.

Παράλληλα, η ΝΔ καταδικάζει την επίθεση, τονίζοντας, σε ανακοίνωση της, ότι «η Νέα Δημοκρατία καταδικάζει τη χθεσινοβραδινή επίθεση που προκάλεσε υλικές ζημιές στα γραφεία της Β1 ΔΕΕΠ Βορείου Τομέα Αθηνών στην Πεύκη και καλεί όλα τα κόμματα να πράξουν το ίδιο».

«Τα στελέχη μας δεν εκφοβίζονται ούτε πτοούνται από τέτοιου είδους ενέργειες θρασύδειλων τραμπούκων», καταλήγει η ανακοίνωση της ΝΔ.