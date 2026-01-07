Η Ακτοφυλακή των ΗΠΑ προσπαθεί να κατασχέσει το δεξαμενόπλοιο Bella-1 συνδεδεμένο με τη Βενεζουέλα στα ύδατα της Λατινικής Αμερικής, σύμφωνα με δήλωση δύο Αμερικανών αξιωματούχων την Τετάρτη, καθώς οι ΗΠΑ συνεχίζουν να επιβάλλουν θαλάσσιο «αποκλεισμό» σε πλοία από τη Βενεζουέλα που έχουν υποβληθεί σε κυρώσεις.

Η κατάσχεση, η οποία ενδέχεται να πυροδοτήσει εντάσεις με τη Ρωσία, πραγματοποιήθηκε μετά τη διαφυγή του πετρελαιοφόρου, από τον αμερικανικό θαλάσσιο «αποκλεισμό» των πετρελαιοφόρων που έχουν υποβληθεί σε κυρώσεις και την αποτυχία των προσπαθειών της Αμερικανικής Ακτοφυλακής να επιβιβαστεί σε αυτό.

Οι αξιωματούχοι, οι οποίοι μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας, δήλωσαν ότι η επιχείρηση διεξάγεται από την Ακτοφυλακή και τον αμερικανικό στρατό.

Πρόσθεσαν ότι ρωσικά στρατιωτικά σκάφη βρισκόταν στην ευρύτερη περιοχή όταν πραγματοποιήθηκε η επιχείρηση, συμπεριλαμβανομένου ενός ρωσικού υποβρυχίου.

Το δεξαμενόπλοιο, γνωστό πλέον ως Marinera και νηολογημένο υπό ρωσική σημαία, είναι το τελευταίο δεξαμενόπλοιο που έχει στοχεύσει η Αμερικανική Ακτοφυλακή από την έναρξη της εκστρατείας πίεσης του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ κατά της Βενεζουέλας.

Παράλληλα, η Αμερικανική Ακτοφυλακή έχει επίσης αναχαιτίσει ένα άλλο δεξαμενόπλοιο συνδεδεμένο με τη Βενεζουέλα στα ύδατα της Λατινικής Αμερικής, όπως δήλωσαν Αμερικανοί αξιωματούχοι στο Reuters, καθώς οι ΗΠΑ συνεχίζουν να επιβάλλουν θαλάσσιο «αποκλεισμό» στα πλοία της Βενεζουέλας που έχουν υποβληθεί σε κυρώσεις.

Η αναχαίτιση ήταν η δεύτερη τις τελευταίες ώρες και έλαβε χώρα λίγες ημέρες μετά την εισβολή των αμερικανικών ειδικών δυνάμεων στο Καράκας σε μια αιματηρή επιδρομή με σκοπό τη σύλληψη του προέδρου της Βενεζουέλας Νικολά Μαδούρο, τον οποίο ο αμερικανικός στρατός παρέδωσε στις ομοσπονδιακές αρχές για να δικαστεί στη Νέα Υόρκη με την κατηγορία της διακίνησης ναρκωτικών.

Η Ρωσία έστειλε πολεμικά πλοία για να συνοδεύσουν το τάνκερ

Η Μόσχα είχε στείλει υποβρύχιο και άλλα σκάφη του πολεμικού ναυτικού της για να συνοδεύσουν πετρελαιοφόρο από τη Βενεζουέλα το οποίο προσπαθεί να αποφύγει την κατάσχεσή του από τις αρχές των ΗΠΑ, μετά την εντοπισμένη του πορεία στον Ατλαντικό.

Το πλοίο, που μεταφέρει αργό πετρέλαιο, κινείται σε διεθνή ύδατα, ενώ η Μόσχα υποστηρίζει ότι η συνοδεία αποσκοπεί στην προστασία της ασφάλειας του πλοίου και του πληρώματός του, σύμφωνα με τους New York Times, to CBS News και τη Wall Street Journal που επικαλείται Αμερικανό αξιωματούχο.

Το πρακτορείο ειδήσεων Reuters σημειώνει πως δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει άμεσα το περιεχόμενο του δημοσιεύματος, ωστόσο το κρατικά ελεγχόμενο ρωσικό διεθνές δίκτυο RT ανήρτησε βίντεο, το οποίο φέρεται να έχει καταγραφεί από το κατάστρωμα του δεξαμενόπλοιου και στο οποίο διακρίνεται σκάφος της Ακτοφυλακής των ΗΠΑ να το ακολουθεί. Σε ξεχωριστή ανάρτηση, υποστήριξε ότι οι ΗΠΑ επιχειρούν να αναχαιτίσουν το πλοίο, το οποίο κατευθύνεται προς το Μούρμανσκ της Ρωσίας