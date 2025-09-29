Ι. Μπούγας: Η δίκη για την τραγωδία των Τεμπών θα διεξαχθεί με πλήρη διαφάνεια

«Η δίκη για την τραγωδία των Τεμπών θα διεξαχθεί με πλήρη διαφάνεια» υπογράμμισε μεταξύ άλλων ο υφυπουργός Δικαιοσύνης, Ιωάννης Μπούγας, με όλα τα στοιχεία να τίθενται ενώπιον του δικαστηρίου.

Όπως ανέφερε, μιλώντας στο ΕΡΤnews, «η αλήθεια μπορεί να λάμψει μόνο μέσα από την αποδεικτική διαδικασία, η οποία θα γίνει δημόσια και ανοιχτή σε όλους».

Ο κ. Μπούγας εξήγησε ότι το δικαστήριο «θα αποφανθεί με βάση τον νόμο και τη συνείδηση των δικαστών», ενώ οι ευθύνες και οι ποινές θα καθοριστούν μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Αναφορικά με το αίτημα του Πάνου Ρούτσι, που συνεχίζει για 15η ημέρα απεργία πείνας, σημείωσε πως «τα αιτήματα που δεν ικανοποιήθηκαν στο στάδιο της ανάκρισης μπορούν να τεθούν εκ νέου στη διάρκεια της δίκης».

Για το ζήτημα των τοξικολογικών εξετάσεων, ξεκαθάρισε ότι η Δικαιοσύνη οφείλει να σταθμίσει το αίτημα των γονέων με την ανάγκη μιας δίκαιης και έγκαιρης διαδικασίας: «Εάν ανοίξει εκ νέου η ανακριτική διαδικασία, τότε η έναρξη της δίκης θα καθυστερήσει. Ωστόσο, υπάρχουν και άλλες δυνατότητες που μπορεί να αξιοποιηθούν ώστε να ικανοποιηθούν τα αιτήματα χωρίς περαιτέρω καθυστερήσεις».

Ο υφυπουργός υπογράμμισε ότι «κανείς δεν θέλει να καθυστερήσει η δίκη», ενώ επανέλαβε ότι η κοινωνία χρειάζεται «πειστικές απαντήσεις για να υπάρξει κάθαρση και να απαλλαγεί από το άγος της τραγωδίας».

Μεταρρυθμίσεις στη Δικαιοσύνη

Πέραν της υπόθεσης των Τεμπών, ο κ. Μπουγάς αναφέρθηκε και στις θεσμικές αλλαγές που προωθεί το υπουργείο. Όπως είπε, «στη Δικαιοσύνη συντελούνται τεκτονικές αλλαγές, από τον νέο δικαστικό χάρτη και την ψηφιοποίηση, μέχρι την ενίσχυση σε ανθρώπινο δυναμικό και υποδομές, με συνολικό προϋπολογισμό 1 δισ. ευρώ».

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στη μεταρρύθμιση του κληρονομικού δικαίου, το οποίο παραμένει σχεδόν αμετάβλητο εδώ και 80 χρόνια. Επισήμανε ότι:

Η ιδιόχειρη διαθήκη δεν καταργείται, αλλά θα συνοδεύεται από γραφολογική εξέταση για να διασφαλίζεται η γνησιότητά της.

Δεν θα επιτρέπεται πλέον να κληρονομεί κάποιος μέσω ιδιόχειρης διαθήκης εάν δεν είναι συγγενής ή βρίσκεται σε σχέση εξάρτησης με τον διαθέτη.

Η διαδικασία δημοσίευσης διαθηκών αλλάζει ριζικά: από 300 ημέρες που απαιτούνται σήμερα στα Πρωτοδικεία, η δημοσίευση θα γίνεται σε μόλις 7 ημέρες μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας που θα χειρίζονται οι συμβολαιογράφοι.

«Το νέο σύστημα θα εφαρμοστεί από 1η Ιανουαρίου», σημείωσε ο υφυπουργός, τονίζοντας ότι θα έχει πολλαπλά οφέλη: για τους πολίτες που θα μπορούν άμεσα να αποδεχθούν και να αξιοποιήσουν την περιουσία, για το Δημόσιο που θα εισπράττει φόρους πιο γρήγορα, αλλά και για τα δικαστήρια που θα αποσυμφορηθούν από χρονοβόρες γραφειοκρατικές διαδικασίες.