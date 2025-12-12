Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ

Καμία προσπάθεια συσκότισης της εισαγγελικής έρευνας, παρεμπόδισης ή διαχείρισης της προδικασίας, υπήρξε από κανέναν. Αυτό δήλωσε ο βουλευτής Μαγνησίας (ΝΔ) Χρήστος Μπουκώρος, κατά την κατάθεσή του στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής, που ερευνά την υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ.

Αναφερόμενος στα όσα ελέχθησαν περί ενημέρωσής του από κυβερνητικό στέλεχος, τον Ιούνιο του 2024, προκειμένου να είναι προσεκτικός στα τηλεφωνήματα του, είπε ότι «δεν έχει καμία χρονική συνάφεια το πραγματικό γεγονός, με τους ισχυρισμούς που διατυπώνουν κόμματα της αντιπολίτευσης» και εξήγησε: «Από ό,τι βλέπετε από την δικογραφία, η μία και μοναδική μου εμπλοκή, η μία και μοναδική συνομιλία, που όπως κρίθηκε μέχρι σήμερα, δεν περιλαμβάνει ίχνος ποινικής εμπλοκής, έγινε στις αρχές Οκτωβρίου του 2021. Και εγώ έχω δηλώσει ότι ενημερώθηκα τον Ιούνιο του 2024».

Αναφερόμενος σε σειρά συνεντεύξεών του, μετά την παραίτησή του από υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ο βουλευτής της ΝΔ είπε: Σε εκείνες τις συνεντεύξεις είχα πει ότι πράγματι, κυβερνητική πηγή, από τον Ιούνιο του 2024, με είχε ενημερώσει ότι περιλαμβάνομαι σε μία δικογραφία, η οποία όμως έχει τεθεί στο αρχείο. Υπενθυμίζω ότι η δική μου επισύνδεση αφορά σε τρία τηλεφωνήματα, για το ίδιο ακριβώς θέμα, στις 4 Οκτωβρίου, τις 10 Οκτωβρίου και τις 19 Οκτωβρίου 2021.

Στην υπόθεση, ότι η εξεταστική επιτροπή διερευνά εάν υπήρξε εμπλοκή κάποιου κυβερνητικού στελέχους στη συσκότιση, την παρεμπόδιση ή τη χειραγώγηση της εισαγγελικής έρευνας, είπε ότι δεν έχει καμία χρονική συνάφεια. Στον ισχυρισμό ότι δεν μπήκε στον κυβερνητικό ανασχηματισμό του 2024 «επειδή ήταν στη δικογραφία» σημείωσε ότι «δεν έχω ακούσει ποτέ πρωθυπουργό να δικαιολογεί σε κάποιον γιατί δεν μπήκε στην κυβέρνηση. Το πολύ-πολύ να "χρυσώνεται" το χάπι σε αυτούς που φεύγουν..».

Στον ισχυρισμό ότι το Μαξίμου παρακολουθούσε τους βουλευτές του, και ότι υπάρχει χειραγώγηση της υπόθεσης, είπε: «Είναι πασιφανές από τη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας ότι κανένα δικό μου τηλέφωνο παρακολουθούσαν. Απολύτως κανένα. Παρακολουθούσαν τον τότε διοικητή του ΟΠΕΚΕΠΕ τον κύριο Μελά, με τον οποίο επικοινώνησα, και έτσι βρέθηκε η συνομιλία μου στις επισυνδέσεις [...] Τούτων δοθέντων, πιστεύω ότι είναι προφανές πως καμιά προσπάθεια συσκότισης της εισαγγελικής έρευνας, παρεμπόδισης ή διαχείρισης της προδικασίας υπήρξε από κανέναν. Τουλάχιστον από τα γεγονότα, όπως βίωσα εγώ αυτό προκύπτει, και είναι ακλόνητη πεποίθησή μου αυτό».

Στο ερώτημα, γιατί δεν κατονομάζει την "κυβερνητική πηγή" είπε: «Το να κατονομάσω μία κυβερνητική πηγή, που από τη χρονική αλληλουχία των γεγονότων, αποδεικνύεται περίτρανα ότι δεν υπήρξε καμία προσπάθεια συσκότισης της εισαγγελικής έρευνας, δεν θα κάνω τίποτα παρά να συσκοτίσω το αντικείμενο της εξεταστικής επιτροπής. Είμαι βαθύτατα πεπεισμένος ότι δεν έχω καμία εμπλοκή με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, διότι, καμία μου ενέργεια ζημίωσε ούτε ένα ευρώ, ούτε άμεσα ούτε έμμεσα. Δεν ήμουνα με τα κυκλώματα του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ήμουνα διώκτης των κυκλωμάτων του ΟΠΕΚΕΠΕ, και δεν ξέρω πολλούς βουλευτές [... ] που να έχουνε κάνει τόσο τεκμηριωμένες καταγγελίες που έχουν οδηγήσει σε τέτοια αποτελέσματα, σε συλλήψεις, σε εξάρθρωση εγκληματικών συμμοριών. Και έχει συνέχεια αυτό το πράγμα … Δεν θεωρώ λοιπόν σπουδαίο, να αναφέρω την κυβερνητική πηγή, που με ενημέρωσε ότι το όνομά μου είναι σε μια δικογραφία. Δεν έχω μιλήσει ποτέ στις συνεντεύξεις μου για επισύνδεση, ακόμα και όταν με ρωτούν δημοσιογράφοι, μιλάω για τη δικογραφία. Δεν θεωρώ λοιπόν σημαντικό να το αναφέρω. Γιατί σας είπα ότι το επιχείρημα μου είναι ότι δεν θα κάνω τίποτε άλλο, από το να τροφοδοτήσω μία ονοματολογία, να συσκοτίσω το πραγματικό αντικείμενο της επιτροπής και να μην προσφέρω τίποτα απολύτως στο έργο σας, συμμετέχοντας και εγώ στην εργαλειοποίηση κάποιων κομμάτων της αντιπολίτευσης, πράγμα που δεν θα κάνω».

Ερωτηθείς για το περιεχόμενο της παρέμβασής του στον τότε πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, κ. Μελά είπε ότι ήταν μία και μόνη αρμοδιότητας του οργανισμού και αφορούσε σε αίτημα παράτασης σε έλεγχο ηλικιωμένου παραγωγού για λόγους υγείας, και όχι για μη έλεγχο, ο οποίος έγινε τελικά όπως ήταν προγραμματισμένος.

Αναφερόμενος στις ενέργειές του για την αντιμετώπιση παθογενειών του ΟΠΕΚΕΠΕ, είπε: «Από το 2015 που εκλέχθηκα βουλευτής, έκανα επανειλημμένες, 13 κοινοβουλευτικές παρεμβάσεις, μέχρι το 2025. Επιπλέον κατέθεσα τρεις τεκμηριωμένες καταγγελίες, την πρώτη το 2018 στον τότε υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Ευάγγελο Αποστόλου, τη δεύτερη καταγγελία μου στις 6 Ιουλίου 2021 στον τότε υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Σπήλιο Λίβανο και την τρίτη, επίσης τεκμηριωμένη καταγγελία μου, τον Σεπτέμβριο του 2025, στον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Κ. Τσιάρα».

Σημείωσε μάλιστα ο κ. Μπουκώρος ότι «οι καταγγελίες μου στον κ. Λιβανό οδήγησαν στη δέσμευση, στο πάγωμα αρκετών ΑΦΜ και στην επιβολή προστίμων, κάποιων εμπλεκομένων στην περιοχή του Λαγκαδά» ενώ «η τελευταία καταγγελία στην κ. Τσιάρα συνέβαλε στην εξάρθρωση μιας εγκληματικής οργάνωσης η οποία είχε να κάνει με τα ψευδή Ε9 και τις ψευδείς δηλώσεις, προκειμένου άνθρωποι που δεν είχανε καμία σχέση με την γη στην περιοχή μου, να πλουτίζουν».