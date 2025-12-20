Χρ. Κέλλας: Τα τέσσερα βασικά αιτήματα των αγροτών έγιναν δεκτά από την κυβέρνηση

«Τα τέσσερα βασικά αιτήματά τους απαντήθηκαν από την κυβέρνηση και γίνονται δεκτά», είπε στο MEGA ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Χρήστος Κέλλας, τονίζοντας πως οι αγρότες παίρνουν ήδη αφορολόγητο πετρέλαιο και εξετάζεται η διάθεση φθηνότερου τιμολογίου για το ρεύμα για τους αγρότες, κάτι που όμως θα αποφασιστεί από την ΔΕΗ.

Μεταξύ άλλων ο κος Κέλλας τόνισε στο MEGA την αναγκαιότητα του διαλόγου μεταξύ κυβέρνησης και αγροτών για την επίλυση των ζητημάτων που αντιμετωπίζουν, ενώ εξαπέλυσε πυρά κατά των κομμάτων της αντιπολίτευσης για τη στάση τους στη μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ.

«Ο ΟΠΕΚΕΠΕ έπρεπε να λειτουργεί και να πληρώνει και παράλληλα να μεταφερθεί στην ΑΑΔΕ. Χθες ψηφίστηκε η μεταφορά στην ΑΑΔΕ και τα κόμματα της αντιπολίτευσης δεν το ψήφισαν. Φωνάζαμε χρόνια για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, διαπιστώθηκε ότι γίνονταν ατασθαλίες στις πληρωμές και χθες, που ήρθε η ώρα να μεταφερθεί στην ΑΑΔΕ, έρχονται τα κόμματα της αντιπολίτευσης και λένε όχι».

«Οι πληρωμένες έγιναν όπως είχαμε προγραμματίσει», συμπλήρωσε ο κος Κέλλας.

Όσο για τον εμβολιασμό κατά της ευλογιάς των αιγοπροβάτων, ο κος Κέλλας τόνισε πως αυτό είναι απόφαση της αρμόδιας επιστημονικής επιτροπής και ότι η κυβέρνηση υλοποίησε τις δεσμεύσεις της προς τους κτηνοτρόφους.