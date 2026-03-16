Χρ. Δήμας: Το υπουργείο προχωρά με σχέδιο και αποφασιστικότητα στον εκσυγχρονισμό των συστημάτων αεροναυτιλίας

Υπεγράφη, σήμερα, η σύμβαση δωρεάς, ύψους 3,8 εκατ. ευρώ (χωρίς ΦΠΑ), για την προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος επικοινωνιών και καταγραφής φωνής (Voice Communication & Recording System - VCRS) για τις ανάγκες των Κέντρων Ελέγχου Περιοχής Αθηνών και Μακεδονίας της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, παρουσία του υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Χρίστου Δήμα, του υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών Νίκου Ταχιάου, του γενικού γραμματέα Υποδομών Δημήτριου Αναγνώπουλου και του ειδικού γραμματέα Υδραυλικών Έργων και Κτιρίων Χαράλαμπου Μυγδάλη.

Η σύμβαση υπεγράφη από τον διοικητή της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας Γιώργο Βαγενά και τους εκπροσώπους των εταιρειών που πραγματοποιούν τη δωρεά, τον διευθύνοντα σύμβουλο της «Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Α.Ε.» Γεώργιο Καλλιμασιά, τον διευθύνοντα σύμβουλο της «FRAPORT GREECE» Alexander Paul Zinell και τον οικονομικό διευθυντή της Εταιρείας Ευάγγελο Μπαλτά, την αναπληρώτρια οικονομική διευθύντρια της AEGEAN AIRLINES Στυλιανή Δημαράκη, τον ιδιοκτήτη του Ομίλου SKY EXPRESS Α.Ε. Ιωάννη Γρύλλο και τον επικεφαλής νομικό σύμβουλο και γενικό διευθυντή Νομικών Υποθέσεων και Εταιρικής Διακυβέρνησης του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. Γιάννη Kουρνιώτη.

Κατά την υπογραφή της Σύμβασης Δωρεάς ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας, δήλωσε «Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών προχωρά με σχέδιο και αποφασιστικότητα στον εκσυγχρονισμό των συστημάτων αεροναυτιλίας.

Το σύστημα VCRS αποτελεί μια εξαιρετικά κρίσιμη υποδομή για τη λειτουργία των υπηρεσιών ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας, καθώς χρησιμοποιείται για την επικοινωνία και την καταγραφή των συνομιλιών μεταξύ ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας και πληρωμάτων αεροσκαφών.

Από την πρώτη στιγμή, θέσαμε ως προτεραιότητα την προμήθεια του εν λόγω συστήματος και προκειμένου αυτή να γίνει το συντομότερο δυνατό, αξιοποιήσαμε το θεσμικό πλαίσιο που είχε διαμορφώσει η Κυβέρνηση και απευθυνθήκαμε στον ιδιωτικό τομέα, ο οποίος ανταποκρίθηκε αμέσως. Θέλω να ευχαριστήσω τις εταιρείες «Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Α.Ε.», «Fraport Greece», Aegean Airlines, Sky Express και τον Όμιλο ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ για την έμπρακτη συμβολή τους στην υλοποίηση ενός έργου, το οποίο είναι αναγκαίο για την αναβάθμιση των υπηρεσιών της ελληνικής αεροναυτιλίας. Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία αναμένεται να συμβάλει ουσιαστικά στην ενίσχυση της επιχειρησιακής ικανότητας των υπηρεσιών ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας και στη βελτίωση της ασφάλειας των αεροπορικών μεταφορών στη χώρα».

Ο διοικητής της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας Γιώργος Βαγενάς δήλωσε «Η σημερινή υπογραφή της σύμβασης δωρεάς για την προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος επικοινωνιών και καταγραφής φωνής (VCRS), για τις ανάγκες των ΚΕΠΑΘΜ, αποτελεί ένα ακόμη καθοριστικό βήμα για τη συμμόρφωση της Χώρας μας με τους αυστηρούς ευρωπαϊκούς κανονισμούς και τη δέσμευσή μας για την παροχή βελτιωμένων υπηρεσιών Αεροναυτιλίας.

Η υλοποίηση της εγκατάστασης και επιχειρησιακής εκμετάλλευσης ενός σύγχρονου VCRS, ώστε να ανταποκρίνεται πλήρως στις τρέχουσες και μελλοντικές απαιτήσεις της Αεροναυτιλίας, αποτελεί βασική προτεραιότητα για την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας.

Ο αεροπορικός κόσμος, μέσω των σημαντικότερων εκφραστών του, που εδώ εκπροσωπούνται, ανταποκρίθηκε άμεσα στο κάλεσμα του Υπουργείου, σε ένα πλαίσιο συνεκτικής προσέγγισης και στρατηγικής συνεργασίας, συνδράμοντας καταλυτικά, με την υπόψη δωρεά, στην αναβάθμιση της Αεροναυτιλίας και του επιπέδου ασφαλείας των αερομεταφορών της Χώρας μας».

Ο διευθύνων σύμβουλος της «Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Α.Ε.» Γεώργιος Καλλιμασιάς τόνισε: «Η συμμετοχή του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών στη συγκεκριμένη πρωτοβουλία με στόχο την αποτελεσματική αντιμετώπιση του κρίσιμου ζητήματος του εκσυγχρονισμού των υποδομών διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας, αποδεικνύει έμπρακτα την άμεση ανταπόκριση μας στο κάλεσμα της Πολιτείας. Η συνεργασία μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων αποτελεί πάντα βασικό στοιχείο για την πρόοδο του κλάδου των αεροπορικών μεταφορών, ο οποίος διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη του τουρισμού και της ελληνικής οικονομίας».

Ο διευθύνων σύμβουλος της FRAPORT GREECE Alexander Paul Zinell είπε «Η Fraport Greece ανταποκρίθηκε άμεσα στο αίτημα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή δέσμευσή μας στην ασφάλεια των αερομεταφορών, το θεμέλιο κάθε δράσης μας. Είμαστε υπερήφανοι που υποστηρίζουμε πρωτοβουλίες που ενισχύουν κρίσιμες υποδομές και βελτιώνουν την ασφάλεια και την αποδοτικότητα του συστήματος εναέριας κυκλοφορίας της Ελλάδας. Αυτή η συνεργασία αντανακλά τη στενή συνεργασία μεταξύ της Fraport Greece, του Υπουργείου και ολόκληρης της αεροπορικής κοινότητας, με κοινές προσπάθειες για τη συνεχή προώθηση της επιχειρησιακής ασφάλειας».

Η αναπληρώτρια οικονομική διευθύντρια της AEGEAN AIRLINES Στυλιανή Δημαράκη σημείωσε «Από την πλευρά της AEGEAN ανταποκριθήκαμε στο κάλεσμα του Υπουργού για τη συγκεκριμένη δωρεά. Μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, οι πέντε δωρητές, σε συνεργασία με την ΥΠΑ και το Υπουργείο, καταλήξαμε σε ένα κοινό πλαίσιο, ώστε να προχωρήσουμε σήμερα στην υπογραφή της σύμβασης. Ευελπιστούμε ότι η αποφασιστικότητα και η επιτάχυνση των διαδικασιών θα συνεχιστούν. Ο τομέας της αεροναυτιλίας είναι κρίσιμος για εμάς, για τη λειτουργία της εταιρείας μας και για τους επιβάτες μας και γι' αυτό συνδράμουμε σήμερα σε αυτή την πρωτοβουλία».

Ο ιδιοκτήτης του Ομίλου SKY EXPRESS Α.Ε. Ιωάννης Γρύλλος υπογράμμισε «Σε αυτή τη χώρα χρωστάμε πολλά. Επομένως, είναι μια ευκαιρία να δώσουμε κι εμείς κάτι πίσω. Στο πλαίσιο αυτό προσφερθήκαμε να συμβάλουμε με τη δωρεά για τον εκσυγχρονισμό των συστημάτων αεροναυτιλίας, ενισχύοντας παράλληλα και την ασφάλεια της αεροναυτιλίας».

Ο επικεφαλής νομικός σύμβουλος και γενικός διευθυντής Νομικών Υποθέσεων και Εταιρικής Διακυβέρνησης του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. Γιάννης Kουρνιώτης ανέφερε: «Για τον Όμιλο ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ αποτελεί προτεραιότητα η βελτίωση των κρίσιμων υποδομών της χώρας. Με τη συγκεκριμένη δωρεά συμβάλλουμε στον εκσυγχρονισμό των συστημάτων επικοινωνίας της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, τα οποία διαδραματίζουν καίριο ρόλο στην ασφαλή και ομαλή λειτουργία του ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας. Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ήταν, είναι και θα είναι πάντα εδώ, στο πλαίσιο της κοινωνικής της ευθύνης και της κοινωνικής της προσφοράς».

Ο διοικητής της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας (ΑΠΑ) Χρήστος Τσίτουρας, τόνισε «Η σημερινή εξέλιξη είναι το αποτέλεσμα της επίπονης προσπάθειας που κατέβαλε το Υπουργείο το τελευταίο διάστημα, ώστε να φτάσουμε σε αυτή τη λύση. Και είναι ιδιαίτερα σημαντικό ότι αυτό επιτυγχάνεται με τη συμβολή της ιδιωτικής πρωτοβουλίας, προκειμένου να αντιμετωπιστεί ένα πρώτο, κρίσιμο ζήτημα.

Παράλληλα, ακολουθούν και άλλες σημαντικές συμβάσεις, οι οποίες έχουν ως στόχο να αναβαθμίσουν περαιτέρω το επίπεδο της ασφάλειας η οποία υφίσταται και σήμερα, κάτι που επιβεβαιώνεται από όλους τους εμπλεκόμενους. Ωστόσο, με τις παρεμβάσεις αυτές, το επίπεδο ασφαλείας ενισχύεται ακόμη περισσότερο.

Το κυριότερο, όμως, για τη χώρα μας είναι ότι αυξάνεται η χωρητικότητα του συστήματος, κάτι που επηρεάζει θετικά ολόκληρο τον ιδιωτικό τομέα, αλλά και όλους τους εργαζομένους που δραστηριοποιούνται σε αυτόν.

Γι' αυτό, η σημερινή ημέρα αποτελεί μια πολύ σημαντική αρχή. Θερμά συγχαρητήρια και ιδιαίτερες ευχαριστίες στους δωρητές για τη συμβολή τους στην αντιμετώπιση ενός κρίσιμου ζητήματος, που αφορούσε άμεσα την αεροπορική αγορά της χώρας μας».

Παρόντες στην υπογραφή της σύμβασης δωρεάς ήταν, επίσης, ο Πρόεδρος της Ένωσης Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας Παναγιώτης Ψαρός και ο Πρόεδρος της Ένωσης Ηλεκτρονικών Μηχανικών Ασφάλειας Εναέριας Κυκλοφορίας (ΕΝΗΜΑΕΚ) Κωνσταντίνος Κανδεράκης.

Τεχνικά Στοιχεία

Το σύστημα VCRS αποτελεί κρίσιμη υποδομή για τη λειτουργία των υπηρεσιών ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας, καθώς χρησιμοποιείται για την επικοινωνία και την καταγραφή των συνομιλιών μεταξύ ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας και αεροσκαφών. Η προμήθεια εντάσσεται στο πλαίσιο του ευρύτερου σχεδιασμού για τον εκσυγχρονισμό των υποδομών διαχείρισης εναέριας κυκλοφορίας και τη συμμόρφωση της χώρας με το ευρωπαϊκό πλαίσιο του Single European Sky.

Η συνολική αξία της προμήθειας ανέρχεται σε 3,8 εκατομμύρια ευρώ (χωρίς ΦΠΑ). Η δαπάνη θα καλυφθεί εξ ολοκλήρου μέσω δωρεάς από φορείς του αεροπορικού τομέα, και συγκεκριμένα από τις εταιρείες Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών, Fraport Περιφερειακά Αεροδρόμια της Ελλάδας A, Fraport Περιφερειακά Αεροδρόμια της Ελλάδας B, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, Aegean Airlines και Sky Express.

Η καταβολή των ποσών της δωρεάς προβλέπεται να πραγματοποιηθεί απευθείας προς τον προμηθευτή του συστήματος, κατόπιν της οριστικής παραλαβής της προμήθειας από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας.

Η σύμβαση δωρεάς δεν συνεπάγεται οικονομική επιβάρυνση για τον κρατικό προϋπολογισμό.