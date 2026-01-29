Γ.Γ. Θρησκευμάτων: Πολιτική ιδεολογικής τρομοκρατίας ο αποκλεισμός του Σ. Μουμτζή από την εκδήλωση για το Ολοκαύτωμα στον Βόλο

Για «πολιτική ιδεολογικής τρομοκρατίας με σαφέστατο αντισημιτικό χαρακτήρα», έκανε λόγο ο Γενικός Γραμματέας Θρησκευμάτων του υπουργείου Παιδείας, Γιώργος Καλαντζής, αποδοκιμάζοντας τον αποκλεισμό του Σάκη Μουμτζή από την εκδήλωση μνήμης για το Ολοκαύτωμα στον Βόλο.

Συγκεκριμένα, ο κ. Καλαντζής, στη δήλωσή του, σήμερα, Πέμπτη, ανέφερε:

«Το περιστατικό με τον κ. Σ. Μουμτζή εντάσσεται σε μια πολιτική ιδεολογικής τρομοκρατίας με σαφέστατο αντισημιτικό χαρακτήρα.

Στόχος του είναι να εμφυσήσει τον φόβο εμπεδώνοντας την αντίληψη "μην μιλάς, μην φαίνεσαι, κρύψου γιατί προκαλείς". Να επιβάλλει δηλαδή την αρχέγονη βάση του αντισημιτισμού ότι "ο Εβραίος προκαλεί και μόνο με την ύπαρξή του" και ότι όσοι εναντιώνονται στον λόγο του μίσους είναι εξίσου ανεπιθύμητοι.

Είναι αδιάφορο αν η λογοκρισία την ημέρα μνήμης του Ολοκαυτώματος προέρχεται από τα αριστερά ή τα δεξιά. Ο μόνος κερδισμένος είναι η Χρυσή Αυγή και οι επίγονοί της, με όποιο προσωπείο και αν εμφανίζονται.

Ας το σκεφτούν καλά όχι μόνο όσοι άσκησαν ιδεολογική τρομοκρατία αλλά κυρίως όσοι υπέκυψαν σ' αυτήν».