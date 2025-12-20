Γ. Μυλωνάκης σε Τζάκρη: Την καλώ να ανασκευάσει το αδιανόητο ψέμα της - Η ανοχή έχει και τα όρια της

Την έντονη αντίδραση του Γιώργου Μυλωνάκη προκάλεσαν οι δηλώσεις της Θεοδώρας Τζάκρη, καθώς η βουλευτής και στέλεχος του Κινήματος Δημοκρατίας ισχυρίστηκε στη Βουλή πως το όνομα του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ «αναφέρεται στις νόμιμες επισυνδέσεις από τους κακοποιούς και από πολιτικά και υπηρεσιακά στελέχη».

Σε ανάρτησή του ο κ. Μυλωνάκης υπογράμμισε ότι «στους διαλόγους που έχουν δημοσιευθεί και περιλαμβάνονται στη δικογραφία που έχει διαβιβαστεί στη Βουλή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, δεν γίνεται πουθενά αναφορά του ονόματος μου σε καμία νόμιμη επισυνδεση και ουδεμία άμεση σχέση έχω με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, όπως ψευδώς αναφέρει» και κάλεσε την κ. Τζάκρη να ανασκευάσει σημειώνοντας ότι «η ανοχή έχει και τα όρια της».

Αναλυτικά η ανάρτηση του κ. Μυλωνάκη:

«Η κυρία @Theodora_Tzakri κατά τη διάρκεια της ομιλίας της στη Βουλή χθες ανέφερε τα εξής: "Εν των μέσω λοιπόν αυτής της παρωδίας που την λέμε εξεταστική επιτροπή ΟΠΕΚΕΠΕ και στην οποία ερευνώμενοι από την δικαιοσύνη με παρατσούκλια πάνε και έρχονται όταν θέλουν και όποτε θέλουν εκλήθη χθες ως μάρτυρας ο Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό Γιώργος Μυλωνάκης.

Ο οποίος είναι άμεσα εμπλεκόμενος στην υπόθεση, καθώς το όνομά του αναφέρεται στις νόμιμες επισυνδέσεις από τους κακοποιούς και από πολιτικά και υπηρεσιακά στελέχη, ο οποίος Υφυπουργός προσήλθε και είπε, πλήρως ευθυγραμμισμένος με την λογική της συγκάλυψης, που σε άλλες χώρες την λένε ΟΜΕΡΤΑ «ΔΕΝ ΕΙΔΑ, ΔΕΝ ΑΚΟΥΣΑ, ΔΕΝ ΞΕΡΩ»."

Στους διαλόγους που έχουν δημοσιευθεί και περιλαμβάνονται στη δικογραφία που έχει διαβιβαστεί στη Βουλή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, δεν γίνεται πουθενά αναφορά του ονόματος μου σε καμία νόμιμη επισυνδεση και ουδεμία άμεση σχέση έχω με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, όπως ψευδώς αναφέρει.

Την καλώ να ανασκευάσει το αδιανόητο ψέμα της. Η ανοχή έχει και τα όρια της.»