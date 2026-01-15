Γ. Φλωρίδης για ηλεκτρονικό φάκελο δικογραφίας: Μια διαδικασία τουλάχιστον 10 ημερών μειώνεται σε περίπου 10 λεπτά

Τι αλλάζει με την εφαρμογή του ηλεκτρονικού φακέλου δικογραφίας στις διαδικασίες, τους χρόνους, την απασχόληση των εμπλεκομένων σε εργατοώρες, ακόμη και σε επίπεδο σπατάλης χαρτιού, περιέγραψε ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης, εξηγώντας ακριβώς ποια ήταν η διαδικασία υποβολής μιας δικογραφίας μέχρι σήμερα και τι συμβαίνει στο εξής.

Συγκεκριμένα, ο κ. Φλωρίδης, μιλώντας στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ σήμερα, σημείωσε ότι «καταρχήν, θα εφαρμοστεί σε όλες τις κτηματολογικές υποθέσεις που είναι αρκετές δεκάδες χιλιάδες οι οποίες εισάγονται πλέον στα δικαστήρια».

Αναφορικά με την κατάσταση σήμερα, ο κ. Φλωρίδης περιέγραψε ότι: «Σήμερα ο δικηγόρος για να κάνει μία αγωγή, μετά πρέπει να πάει στο κτηματολόγιο, να κάνει μία αίτηση, να του δώσουν αντίγραφα, συμβόλαια, κτηματολογικούς χάρτες. Αυτά πρέπει να βγουν σε αντίγραφα, να επικυρώνονται, να περνάνε κάποιες μέρες, να τα παίρνει μαζί και να τα πηγαίνει όλα στο δικαστήριο.

Υπολογίζεται ότι ένας φάκελος, μία δικογραφία κτηματολογική έχει περίπου χίλιες σελίδες. Αυτή πρέπει να βγει σε αντίγραφα, να πάρουν τουλάχιστον τρεις πλευρές. Άρα σημαίνει 3.000. Αν είναι παραπάνω πάμε 4-5.000. Αυτά τώρα βάλτε τα επί πόσες δεκάδες χιλιάδες σε χαρτιά, σε ταλαιπωρία, σε υπαλλήλους και δε συμμαζεύεται. Μπορεί να καταστρέφεται ένα δάσος εντω μεταξύ για το χαρτί που χρησιμοποιείται».

Τι έρχεται με την σημαντική μεταρρύθμιση που φέρνει το υπουργείο Δικαιοσύνης με το Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

«Είναι ο δικηγόρος μπροστά στον υπολογιστή του, το λάπτοπ, στο γραφείο του, συντάσσει την αγωγή, μπαίνει ηλεκτρονικά στο κτηματολόγιο, παίρνει όλα τα διαγράμματα που θέλει από εκεί κατευθείαν ηλεκτρονικά. Με την αγωγή ηλεκτρονικά και τα διαγράμματα όλα, τοπογραφικά, συμβόλαια, μπορεί να έχει και πενήντα συμβόλαια μία υπόθεση, αυτά τα επισυνάπτει ηλεκτρονικά στην αγωγή του, την υποβάλλει ηλεκτρονικά στο δικαστήριο και την ώρα που την υποβάλλει ηλεκτρονικά, του βγαίνει από το δικαστήριο μπροστά ποιες είναι οι διαθέσιμες ημέρες για να δικαστεί και σε ποιες αίθουσες και κάνει επιλογή ο ίδιος. (…)

Σκεφτείτε όλο αυτό, όπως σας περιέγραψα νωρίτερα, πόσες μέρες είναι, πόσες ανθρωποώρες είναι, πόσο χαρτομάνι είναι, πόση απασχόληση των υπαλλήλων στα δικαστήρια είναι και μετά όλο αυτό γίνεται μία ντάνα κυριολεκτική που πρέπει ένας δικαστής που θα την δικάσει να την πάρει σε ένα καροτσάκι σούπερ μάρκετ».

Μια διαδικασία τουλάχιστον 10 ημερών μειώνεται σε περίπου 10 με 15 λεπτά, εξήγησε ο κ. Φλωρίδης.

Ταυτόχρονα, με την νέα δικονομία, το αποτέλεσμα θα είναι ταχύτερες δικαστικές αποφάσεις, σύμφωνα με όσα ανέφερε ο υπουργός.

«Δείτε λίγο στην Αθήνα, για παράδειγμα, που αφού προηγούνταν 4 μήνες για να ετοιμαστεί ένας φάκελος δικογραφίας, μετά περνούσε περίπου 1-1.5 χρόνος για να προσδιοριστεί η δίκη, η οποία προσδιορίζονταν τριάμισι χρόνια μετά. Τώρα όλα αυτά, όπως καταλαβαίνετε, με αυτά που σας περιγράφω και με την νέα δικονομία που ξεκίνησε να εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου αντί για 4 χρόνια 4 και κάτι στην Αθήνα, έχουμε 7-8 μήνες» τόνισε ο κ. Φλωρίδης.

«Εμείς οργανώνοντας από το 2024, διαφορετικά το ποινικό σύστημα της χώρας, έχουμε βάλει μερικές ασφαλιστικές δικλείδες ώστε σιγά σιγά να σταματήσει αυτό. Στην Αθήνα ας πούμε, που είχαμε συνολικά 400 δικαστές οι οποίοι δίκαζαν αστικές και ποινικές υποθέσεις, τώρα έχουμε 750 δικαστές και έχουν μοιραστεί οι δικαστές που δικάζουν τις αστικές υποθέσεις, εμπορικές μισθώσεις, εργατικά τα πάντα και οι άλλοι που δικάζουν μόνο ποινικές. Άρα δηλαδή αυτός που είναι στα ποινικά δικαστήρια είναι μόνο εκεί.

Αυτό μας έδωσε τη δυνατότητα να αυξήσουμε τον αριθμό των δικαστηρίων που δικάζουν. Δηλαδή δικάζουν πέντε έξι δικαστήρια περισσότερα κάθε μέρα απ’ ό, τι πριν, ξεχωριστές δίκες δηλαδή. Και τώρα θα ενισχύσουμε άμεσα και τον κλάδο των εισαγγελέων γιατί για να γίνει μία δίκη έχουμε δικαστές, δεν έχουμε τόσους εισαγγελείς όσους θα θέλαμε. Άρα αυξάνουμε και αυτό για να μπορέσουν να πολλαπλασιαστούν οι δίκες που θα γίνονται.

Αυτό θα οδηγήσει σταδιακά το να περιοριστούν όλα αυτά τα φαινόμενα. Από το φθινόπωρο θα κάνουμε ξεχωριστό ποινικό τμήμα και στο Εφετείο της Αθήνας, έτσι ώστε και εκεί οι εφέτες που είναι να ασχολούνται με τα ποινικά να είναι μόνο με τα ποινικά και οι άλλοι μόνο με τα αστικά.

Στην Αθήνα, το Πρωτοδικείο και στις αστικές υποθέσεις για να πάρεις μία δικάσιμο για μία αστική υπόθεση, ήταν περίπου 4 και χρόνια. Τώρα, μέσα σε ένα χρόνο που εφαρμόζουμε το καινούργιο σύστημα πήγε στον 1,5 χρόνο από τα 4 και τώρα που ξεκινάει η δικονομία είναι περίπου στους 9 μήνες.

Άρα, θέλω να πω ότι, κάναμε μία μεταβολή που περίμενε έναν αιώνα και να γίνει γιατί η μεγάλη μεταβολή ήταν που ενώσαμε τις διαδικασίες στον πρώτο βαθμό. Δηλαδή κερδίσαμε εκεί χίλιους δικαστές. Αυτό σημαίνει ότι αυξήθηκαν οι δικαστές οι διαθέσιμοι να δικάζουν τις υποθέσεις και τώρα πάμε τις εκκρεμότητες δεκαετιών να τις τελειώσουμε σε 1-2 χρόνια. Τόσο θα πάρει» συμπλήρωσε ο κ. Φλωρίδης.

Σχετικά με την αντιμετώπιση του φαινομένου της «δικομανίας» στη χώρα μας, σύμφωνα με τον κ. Φλωρίδη, έχει ήδη αρχίσει να «συμμαζεύεται».

«Αν θα δείτε σε υποθέσεις που αρχειοθετούνται οι εισαγγελείς λόγω του ότι εμφανίζεται αυτό το φαινόμενο, εκεί η πρόβλεψη ήταν ότι τους επιβάλανε έξοδα τα οποία ήταν 80 ευρώ. Τώρα ξέρετε πόσα είναι; 1600.

Και αυτό σε ένα μεγάλο βαθμό μέχρι τώρα αρχίζει και αντιμετωπίζεται. Γιατί επαναλαμβάνω, δεν κόστιζε σε κάποιον κάτι να κάνει μία μήνυση και να μπει στο αρχείο. Τώρα αν θα μπει στο αρχείο ως προφανώς αβάσιμη, τότε έχει 1600 ευρώ ποινή. Αρκετοί έχουν συμμαζευτεί» ανέφερε σχετικά.

Στο πεδίο των αγροτικών κινητοποιήσεων ερωτηθείς για την εφαρμογή του νόμου στα μπλόκα, ανέφερε τα εξής: «Υπάρχουν δύο ζητήματα. Το πρώτο ζήτημα είναι το ουσιαστικό, δηλαδή ότι έχουμε τον αγροτικό τομέα, τον κτηνοτροφικό τομέα, όλο τον πρωτογενή τομέα, ο οποίος έχει, ας πούμε σοβαρά προβλήματα».

Πρόσθεσε δε ότι: «Εκεί σε όλους αυτούς τους ανθρώπους που έχουν πάει στα μπλόκα, είναι κάποιοι που, όπως αποδείχτηκε θέλουν να συζητηθούν τα προβλήματα τα οποία έχουν τα άμεσα και τα διαρθρωτικά προβλήματα του κλάδου, είναι κάποιοι οι οποίοι βρέθηκαν εκεί επειδή είναι απατεώνες και αισθάνονται ότι όπου να ναι τώρα τελειώνει όλο αυτό το πάρτι που είχαν στήσει και είναι και κάποιοι άλλοι που νομίζω σε κάποιες περιπτώσεις έχουν και το πάνω χέρι που είναι κομματικά υποκινούμενοι, αυτό είναι φανερό πια. Αυτοί οι τελευταίοι φαίνεται να είχαν πάρει το πάνω χέρι δηλώνοντας ότι έχουμε αιτήματα, αλλά δεν θέλουμε να συζητήσουμε, δεν προσερχόμαστε να συζητήσουμε».

«Καταρχάς, έχουν σχηματιστεί δικογραφίες οι οποίες είναι πάρα πολλές. Η δικαιοσύνη δεν ενεργεί ούτε η αστυνομία ενεργούν εν θερμώ. (…)

Πολλές φορές υπάρχουν θέματα τα οποία απαιτούν έρευνα για να ταυτοποιηθούν πρόσωπα και καταστάσεις. Αυτό είναι δουλειά της αστυνομίας, αλλά σε αυτές τις περιπτώσεις πάντα ενεργεί κάποιος με γνώμονα τη συνολική αντιμετώπιση της κρίσης. Όχι να κάνουμε μια έφοδο και μετά να μην ξέρουμε πώς θα διαχειριστούμε τα αποτελέσματά της. Λοιπόν, η αστυνομία έχει κάνει με ένα συστηματικό τρόπο τις δικογραφίες εκεί που έπρεπε να τις κάνει. Αυτές τώρα παραλαμβάνονται σιγά σιγά από τους εισαγγελείς. Και μην έχετε καμία αμφιβολία ότι για όσες υποθέσεις πρέπει να οδηγηθούν στο δικαστήριο θα οδηγηθούν στο δικαστήριο» συνέχισε ο υπουργός.

«Μην έχει καμία αμφιβολία ο κόσμος, αλλά ούτε και αυτοί που παρανομούν, βλέπετε το μήνυμα που στέλνει ο πρωθυπουργός, δεν δέχομαι να συναντήσω κανέναν ο οποίος είναι υπό δικαστικό έλεγχο» συμπλήρωσε.

Σχετικά με τις πολιτικές εξελίξεις που αφορούν στους αναμενόμενους κομματικούς σχηματισμούς, από τον κ. Τσίπρα και την κυρία Καρυστιανού, ο κ. Φλωρίδης έκανε το εξής σχόλιο.

«Η πολιτική αντιπαράθεση γίνεται πάντα μεταξύ υπαρκτών σχηματισμών, όχι εικαζομένων.

Όταν σχηματιστούν λοιπόν κόμματα, κόμματα επίσημα, αν σχηματιστούν και από όσους σχηματιστούν, τότε θα ενταχθούν και αυτά τα κόμματα στο πεδίο της κομματικής και πολιτικής αντιπαράθεσης.

Μέχρι τότε, το να κάνουμε σχόλια για κάτι που ενδεχομένως θα γίνει ή μπορεί και να μη γίνει κτλ. από τη δική μου πλευρά δεν έχει κανένα νόημα και πιστεύω γενικότερα δεν έχει κανένα νόημα να αρχίζουν οι αντιπαραθέσεις μεταξύ ανύπαρκτων καταστάσεων».

«Εγώ παρακολουθώ ότι και μόνο η ανακοίνωση ότι κάτι μπορεί να γίνει δημιουργεί μια αναστάτωση σε διάφορους χώρους εκεί, αλλά αυτό δεν αφορά την κυβέρνηση. Δηλαδή θέλω να πω, η σοβαρή πολιτική αντιπαράθεση γίνεται με κάτι που υπάρχει, όχι με κάτι που φανταζόμαστε ή υποθέτουμε ότι θα υπάρξει. Μέχρι τότε λοιπόν, ας κάνουν ό,τι νομίζουν», κατέληξε.