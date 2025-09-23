Γ. Φλωρίδης: Η απόπειρα πολιτικής εκμετάλλευσης της τραγωδίας των Τεμπών, μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την ίδια τη δημοκρατία

Για «απόπειρα πολιτικής εκμετάλλευσης της τραγωδίας των Τεμπών, που μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την ίδια τη δημοκρατία» έκανε λόγο ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης, στην ομιλία του στο συνέδριο «Δικαιοσύνη. Θεμέλιο Ανάπτυξης και Ευημερίας».

Ο κ. Φλωρίδης αναφέρθηκε σε «απόψεις», που ζητούν από την κυβέρνηση «να κάνει νεύμα στη Δικαιοσύνη», προκειμένου να επιτραπεί η εκταφή του Ντένις Ρούτσι.

«Καμία κυβέρνηση και κανένας υπουργός δεν μπορούν να κάνουν το παραμικρό», τόνισε ο κ. Φλωρίδης και συμπλήρωσε, ότι αυτό θα «αμφισβητούσε την ανεξαρτησία των θεσμών».

Νωρίτερα ο κ. Φλωρίδης στάθηκε στις μεταρρυθμίσεις του Νέου Δικαστικού Χάρτη που έχουν αρχίσει να εφαρμόζονται.

Ειδικότερα, ως πρώτο βήμα, ο κ. Φλωρίδης περιέγραψε την ενοποίηση του Πρώτου Βαθμού Δικαιοδοσίας. «Πάνω στο Δικαστικό Χάρτη έχει πατήσει η νέα Πολιτική Δικονομία, η εφαρμογή της οποίας αναμένεται αρχές του 2026», πρόσθεσε ο κ. Φλωρίδης.

«Αναμένονται μεγάλες αλλαγές», κατέληξε ο κ. Φλωρίδης, όπως στο Κληρονομικό Δίκαιο ως το τέλος του χρόνου, ενώ το πρώτο τρίμηνο του 2026 θα ψηφιστεί στη Βουλή ο Κώδικας Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών.

«Είναι μεγάλο ψέμα ότι έχουν απορριφθεί αιτήματα που ακόμη τίθενται», ξεκαθάρισε για ακόμα μια φορά ο υπουργός αναφερόμενος στο θέμα της εκταφής σορών από το δυστύχημα στα Τέμπη.

Στην αρχή της ομιλίας του, αναφέρθηκε στις μεταρρυθμίσεις που έχουν ξεκινήσει, λέγοντας ότι καλούνται να αποδείξουν ότι «ο ασάλευτος χρόνος της ελληνικής Δικαιοσύνης είναι μεταρρυθμίσιμος». Μίλησε για τα πρώτα θετικά αποτελέσματα του Δικαστικού Χάρτη, που «άλλαξε δεδομένα που καθυστερούσαν πάνω από έναν αιώνα», προανήγγειλε μεγάλες αλλαγές στο κληρονομικό δίκαιο ως το τέλος του έτους, ενώ στάθηκε και στις τροποποιήσεις των ποινικών κωδίκων που «επανατοποθετούν ζητήματα ασφάλειας και εγκληματικότητας, με σεβασμό και στα δικαιώματα των θυμάτων».

Στην συνέχεια, αναφερόμενος σε σχόλια ότι η κυβέρνηση μπορεί με ένα «νεύμα» να καθοδηγήσει τη Δικαιοσύνη, σημείωσε: «Αν ισχύει αυτό, τότε έχει ζήτημα η Δικαιοσύνη. Κανείς υπουργός όμως δεν μπορεί να κάνει το παραμικρό. “Κάνε ένα νεύμα και αυτή θα ακούσει” – είναι προσβλητική αυτή η διατύπωση - σαν να είναι μαριονέτες οι λειτουργοί της Δικαιοσύνης».

Όπως πρόσθεσε, πρόκειται για «απαξιωτική συμπεριφορά προς ανθρώπους που έχουν ταχθεί να υπηρετούν τον θεσμό». Τόνισε ότι η Δικαιοσύνη λειτουργεί με σαφείς και θεσμοθετημένες διαδικασίες και ότι είναι «μεγάλο ψέμα να θεωρούν ότι έχουν απορριφθεί αιτήματα που ακόμη τίθενται».

Αναγνώρισε πως καθυστερήσεις πολλές φορές υπάρχουν επειδή «η Δικαιοσύνη δεν είναι όπως η πολιτική· δεν απαντά με συνθήματα αλλά με τεκμηρίωση, με βάθος και επάρκεια σε κάθε αίτημα».

Ο Υπουργός τέλος μίλησε για προσπάθεια απαξίωσης της Δικαιοσύνης, σημειώνοντας πως «ο λαός δεν κάθεται να κάνει αναλύσεις· όταν οι ίδιες οι πολιτικές δυνάμεις αμφισβητούν τον θεσμό, τότε μένει η εντύπωση ότι κάτι κακό υπάρχει εκεί». Ξεκαθάρισε ότι «η θέση και η στάση της κυβέρνησης είναι πως η Δικαιοσύνη πρέπει να λειτουργεί απολύτως ανεξάρτητα».